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Até segunda-feira

Últimos dias para se inscrever em seleção de assistente administrativo no ES

Profissionais atuarão em órgãos do governo do Espírito Santo; oportunidades estarão disponíveis em 17 cidades capixabas. Veja como participar

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 18:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 out 2023 às 18:27
Os interessados em participar do processo seletivo público simplificado para assistentes administrativos devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever na seleção termina na próxima segunda-feira, 30 de outubro. A oferta é de 1.100 vagas para atuar em órgãos do governo do Espírito Santo. As contratações serão feitas via empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS).
A remuneração é de R$ 1.626,02 mensais, além de outros benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida. A carga horária é de 40 horas semanais.
Os requisitos para participação são: ter ensino médio completo, apresentar, no mínimo, 6 meses de experiência na atividade comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ter domínio do pacote Office, entre outras exigências.
As oportunidades são para 17 cidades:
  • Aracruz (3); 
  • Baixo Guandu (8); 
  • Barra de São Francisco (19); 
  • Cachoeiro do Itapemirim (42); 
  • Cariacica (68); 
  • Colatina (56); 
  • Guarapari (4); 
  • Itapemirim (3); 
  • Jerônimo Monteiro (15);
  • Linhares (12); 
  • São José do Calçado (19); 
  • São Mateus (61); 
  • Serra (73); 
  • Venda Nova do Imigrante (3); 
  • Viana (3); 
  • Vila Velha (39)
  • Vitória (672).
Palácio Anchieta, em Vitória
Profissionais vão atuar em ligados ao governo do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Os aprovados vão assinar Contrato Individual de Trabalho que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
As inscrições podem ser feitas até as 23 horas do dia 30 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela seleção.  A taxa de participação é de R$ 49.
Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva e avaliação de experiência profissional. O conteúdo programático consistirá em questões de Língua Portuguesa, Matemática e Noções de Informática. Data, horário e local dos testes serão divulgados no site do IBFC 20 dias após o fim das inscrições.
A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
EXPERIÊNCIA
Segundo a MGS, a avaliação de experiência profissional será feita de acordo com critérios estabelecidos no edital. Podem concorrer pessoas que já trabalharam como: agente administrativo; agente de microcrédito; assistente administrativo; assistente de compras; assistente de gestão; atendente judiciário; auxiliar de administrativo; auxiliar de escritório; auxiliar de escritório; auxiliar de judiciário; auxiliar de pessoal; auxiliar de seguros; auxiliar de serviços de importação e exportação; auxiliar de estatística; captador de recursos; ou técnico administrativo.
Com 69 anos de história, a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - é uma empresa pública, de capital fechado, consolidada no Estado de Minas Gerais na prestação de serviços em facilities e expande a sua atuação para o Espírito Santo.

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