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81 vagas

Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Iúna

Salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68; candidatos podem se inscrever até as 16 horas desta quinta-feira (18). Provas serão aplicadas em fevereiro

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 10:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2024 às 10:31
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Iúna, município que fica no Sul do Espírito Santo, terminam às 16 horas desta quinta-feira (18). O objetivo do certame é preenhcer 81 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos podem ser disputados por candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68.
Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 148,40. A jornada semanal de trabalho será de 30 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame. 
A taxa de participação é de R$ 82 para os cargos de nível superior, de R$ 80 para os de nível médio e de R$ 53 para os de nível fundamental. A lista dos candidatos isentos do valor já está disponível no site da inscrição. 
Prédio da Prefeitura de Iúna
Prefeitura de Iúna vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e de exames discursivos para os candidatos de níveis médio e superior. Os testes serão aplicados no dia 25 de fevereiro de 2024.
Os inscritos para as funções de motorista de operador e máquinas farão prova prática, enquanto que para professores e pedagogos haverá avaliação de títulos.
A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Motorista (cadastro)
  • Operador de máquinas pesadas - região Pequiá (cadastro)
  • Operador de máquinas pesadas - região Sede (cadastro)
Salário: R$ 1.788,64, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Para os operadores, há ainda adicional de produtividade de até R$ 2 mil.
NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar administrativo (cadastro)
  • Fiscal (cadastro)
Salário: R$ 2.650, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Os fiscais recebem ainda adicional de produtividade de até R$ 1 mil.
NÍVEL SUPERIOR - GERAL
  • Analista ambiental e licenciamento (1)
  • Arquiteto (1)
  • Auditor de controle interno (3)
  • Auditor fiscal (1)
  • Contador (2)
  • Engenheiro civil (1)
Salário: de R$ 5.518 para analista ambiental e arquiteto e R$ 7.203,68 para os demais.
NÍVEL SUPERIOR OU NORMAL SUPERIOR - MAGISTÉRIO
  • Pedagogo - região Pequiá (4)
  • Pedagogo - região Sede (cadastro)
  • Professor da educação básica dos anos iniciais - região Pequiá (9)
  • Professor da educação básica dos anos iniciais - região Sede (26)
  • Professor de educação do campo - região Pequiá (4)
  • Professor de educação do campo - região Sede (4)
  • Professor de educação infantil - região Pequiá (5)
  • Professor de educação infantil - região Sede (20)
Salário: R$ 3.651,35 para quem tem graduação) e R$ 4.016,48 para quem tem pós-graduação, além de auxílio-alimentação de R$ 148,40.

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