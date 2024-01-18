Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Iúna

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Iúna , município que fica no Sul do Espírito Santo, terminam às 16 horas desta quinta-feira (18). O objetivo do certame é preenhcer 81 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos podem ser disputados por candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68.

Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 148,40. A jornada semanal de trabalho será de 30 a 40 horas semanais, conforme o cargo.

A taxa de participação é de R$ 82 para os cargos de nível superior, de R$ 80 para os de nível médio e de R$ 53 para os de nível fundamental. A lista dos candidatos isentos do valor já está disponível no site da inscrição.

Prefeitura de Iúna vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e de exames discursivos para os candidatos de níveis médio e superior. Os testes serão aplicados no dia 25 de fevereiro de 2024.

Os inscritos para as funções de motorista de operador e máquinas farão prova prática, enquanto que para professores e pedagogos haverá avaliação de títulos.

A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL



Motorista (cadastro)



Operador de máquinas pesadas - região Pequiá (cadastro)

Operador de máquinas pesadas - região Sede (cadastro)

Salário: R$ 1.788,64, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Para os operadores, há ainda adicional de produtividade de até R$ 2 mil.

NÍVEL MÉDIO

Auxiliar administrativo (cadastro)

Fiscal (cadastro)

Salário: R$ 2.650, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Os fiscais recebem ainda adicional de produtividade de até R$ 1 mil.

NÍVEL SUPERIOR - GERAL

Analista ambiental e licenciamento (1)

Arquiteto (1)

Auditor de controle interno (3)

Auditor fiscal (1)

Contador (2)

Engenheiro civil (1)

Salário: de R$ 5.518 para analista ambiental e arquiteto e R$ 7.203,68 para os demais.

NÍVEL SUPERIOR OU NORMAL SUPERIOR - MAGISTÉRIO

Pedagogo - região Pequiá (4)

Pedagogo - região Sede (cadastro)

Professor da educação básica dos anos iniciais - região Pequiá (9)

Professor da educação básica dos anos iniciais - região Sede (26)

Professor de educação do campo - região Pequiá (4)

Professor de educação do campo - região Sede (4)

Professor de educação infantil - região Pequiá (5)

Professor de educação infantil - região Sede (20)