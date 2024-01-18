Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Iúna

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Iúna, município que fica no Sul do Espírito Santo, terminam às 16 horas desta quinta-feira (18). O objetivo do certame é preenhcer 81 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos podem ser disputados por candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68.
Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 148,40. A jornada semanal de trabalho será de 30 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 82 para os cargos de nível superior, de R$ 80 para os de nível médio e de R$ 53 para os de nível fundamental. A lista dos candidatos isentos do valor já está disponível no site da inscrição.
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e de exames discursivos para os candidatos de níveis médio e superior. Os testes serão aplicados no dia 25 de fevereiro de 2024.
Os inscritos para as funções de motorista de operador e máquinas farão prova prática, enquanto que para professores e pedagogos haverá avaliação de títulos.
A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Confira as vagas
NÍVEL FUNDAMENTAL
- Motorista (cadastro)
- Operador de máquinas pesadas - região Pequiá (cadastro)
- Operador de máquinas pesadas - região Sede (cadastro)
Salário: R$ 1.788,64, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Para os operadores, há ainda adicional de produtividade de até R$ 2 mil.
NÍVEL MÉDIO
- Auxiliar administrativo (cadastro)
- Fiscal (cadastro)
Salário: R$ 2.650, mais auxílio-alimentação de R$ 148,40. Os fiscais recebem ainda adicional de produtividade de até R$ 1 mil.
NÍVEL SUPERIOR - GERAL
- Analista ambiental e licenciamento (1)
- Arquiteto (1)
- Auditor de controle interno (3)
- Auditor fiscal (1)
- Contador (2)
- Engenheiro civil (1)
Salário: de R$ 5.518 para analista ambiental e arquiteto e R$ 7.203,68 para os demais.
NÍVEL SUPERIOR OU NORMAL SUPERIOR - MAGISTÉRIO
- Pedagogo - região Pequiá (4)
- Pedagogo - região Sede (cadastro)
- Professor da educação básica dos anos iniciais - região Pequiá (9)
- Professor da educação básica dos anos iniciais - região Sede (26)
- Professor de educação do campo - região Pequiá (4)
- Professor de educação do campo - região Sede (4)
- Professor de educação infantil - região Pequiá (5)
- Professor de educação infantil - região Sede (20)
Salário: R$ 3.651,35 para quem tem graduação) e R$ 4.016,48 para quem tem pós-graduação, além de auxílio-alimentação de R$ 148,40.