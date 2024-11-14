Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, agendadas para o dia 15 de dezembro, das 8h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30, de acordo com o cargo. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos. Também haverá avaliação de títulos.