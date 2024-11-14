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Magistério

Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica

Postos são para professores do Ensino Fundamental, EJA, pedagogos, e para as áreas de Educação Especial, Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física e Arte

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 08:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 nov 2024 às 08:19
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica vai contar com 137 novos profissionais do magistério Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cariacica terminam nesta quinta-feira, dia 14 de novembro. São 137 vagas para contratação de profissionais do magistério, além da formação de cadastro de reserva. O salário varia de R$ 2.732,18 a R$ 4.779,23, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
Os postos são para os seguintes cargos:
  • MaPA2 Ensino Fundamental (50)
  • MaPB Arte (5)
  • MaPB Educação Física (5)
  • MaPB Língua Portuguesa (11)
  • MaPB Matemática (16)
  • MaPEE Educação Especial (30)
  • MaPP Pedagogo: 20 vagas + CR
O atendimento aos candidatos vai até as 18 horas, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 110.
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, agendadas para o dia 15 de dezembro, das 8h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30, de acordo com o cargo. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos. Também haverá avaliação de títulos.
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A previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 30 de abril.

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