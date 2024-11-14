Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cariacica terminam nesta quinta-feira, dia 14 de novembro. São 137 vagas para contratação de profissionais do magistério, além da formação de cadastro de reserva. O salário varia de R$ 2.732,18 a R$ 4.779,23, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
Os postos são para os seguintes cargos:
- MaPA2 Ensino Fundamental (50)
- MaPB Arte (5)
- MaPB Educação Física (5)
- MaPB Língua Portuguesa (11)
- MaPB Matemática (16)
- MaPEE Educação Especial (30)
- MaPP Pedagogo: 20 vagas + CR
O atendimento aos candidatos vai até as 18 horas, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 110.
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, agendadas para o dia 15 de dezembro, das 8h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30, de acordo com o cargo. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos. Também haverá avaliação de títulos.
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A previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 30 de abril.