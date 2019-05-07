Ufes e Ifes mantêm concursos após corte de verbas

Os concursos públicos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) não serão afetados pelo corte na verba para custeio anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) na última semana.

De acordo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Ufes, as contratações de novos servidores via concursos estão mantidas. Isto porque os gastos com pessoal não são atingidos pelo corte orçamentário.

A universidade está com dois concursos público em aberto: um para professor (10 vagas) e outro para técnicos administrativos (9).

Já o Ifes informou que todos os processos seletivos previstos e atividades estão mantidas na instituição. A seleção aberta atualmente é para professor substituto.