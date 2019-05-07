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Efetivos e temporários

Ufes e Ifes mantêm concursos após corte de verbas

Apesar de cortes anunciados pelo Ministério da Educação, instituições garantem que contratações não serão afetadas

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 21:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 mai 2019 às 21:08
Os concursos públicos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) não serão afetados pelo corte na verba para custeio anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) na última semana.
De acordo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Ufes, as contratações de novos servidores via concursos estão mantidas. Isto porque os gastos com pessoal não são atingidos pelo corte orçamentário.
A universidade está com dois concursos público em aberto: um para professor (10 vagas) e outro para técnicos administrativos (9).
Já o Ifes informou que todos os processos seletivos previstos e atividades estão mantidas na instituição. A seleção aberta atualmente é para professor substituto.
 

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