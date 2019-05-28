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Níveis médio e superior

Ufes abre concurso para servidores com salário de até R$ 4,5 mil

Instituição vai preencher 12 vagas; prazo de inscrições começa no dia 31 de maio

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 15:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2019 às 15:56
Prédio da administração central da Ufes Crédito: Facebook/Ufes
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso público para contratar servidores efetivos. A oferta é de 12 vagas para o Quadro de Pessoal Técnico Administrativo.
> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
A oferta inicial do certame era de nove vagas, mas a instituição retificou o edital de abertura ampliando as oportunidades. Além disso, o prazo de inscrições foi alterado para o período de 31 de maio a 7 de julho de 2019, no site www.progep.ufes.br.
Os cargos são destinados a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.
OS CARGOS
Nível médio
Assistente em Administração (3)
Nível técnico
Técnico de Laboratório/ Área: Biologia (2)
Técnico em Contabilidade (2)
Nível superior
Bibliotecário - Documentalista (2)
Engenheiro/área: Agrícola (1)
Engenheiro/área: Florestal (1)
Jornalista (1)
INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas de 31 de maio a 7 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.progep.ufes.br. O valor da taxa é de R$ 90,00 e R$ 130,00.
ETAPAS
O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista de realização para às 14 horas do dia 18 de agosto de 2019, em locais a serem definidos posteriormente.
A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
> Leia mais sobre concurso e emprego

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