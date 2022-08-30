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Editais em breve

TRT e Incaper do ES preparam concursos com salários de até R$ 13 mil

Órgãos já definiram as empresas que vão organizar os processos seletivos; contratações serão de profissionais de níveis médio e superior
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 ago 2022 às 09:27

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 09:27

Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
TRT vai contar com novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) definiram as empresas que vão organizar os próximos concursos públicos dos órgãos. Os editais dos dois certames devem ser divulgados em breve. Os salários podem passar de R$ 13 mil mensais.
A organizadora do processo seletivo da Justiça do Trabalho será a Fundação Carlos Chagas (FCC). O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (30). Os próximos passos serão assinar o contrato, elaborar um cronograma e divulgar o edital com as regras.
Desde maio o TRT já tem um grupo de trabalho formado para cuidar dos preparativos do concurso. A nova seleção está autorizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
Ainda não há informações quantas vagas serão oferecidas. A nova seleção é aguardada desde 2018, quando chegou a ser autorizada, mas foi paralisada em 2019, em razão de limitações orçamentárias e financeiras. Na época, a previsão era de que as oportunidades seriam para cargos de analistas e técnicos judiciários. Os candidatos precisam ter os níveis superior e médio, respectivamente.
A remuneração inicial é de R$ 8.475,36 para os técnicos e de R$ 13.339,30 para os analistas, já considerando a gratificação de atividade jurídica e o vale-alimentação.
O último concurso TRT-ES ocorreu em 2013 e foi organizado pelo Cespe/Cebraspe. Foram ofertadas quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para 14 cargos. Ao todo, foram nomeados 142 aprovados.
Os candidatos foram submetidos a prova objetiva, com 120 questões, para níveis médio e superior e exame discursivo, este último apenas para analistas. Os testes contaram com 50 questões de Conhecimentos Básicos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Noções de Informática (exceto para Analista e Técnico – T.I.); Legislação e Ética no Serviço Público; Atualidades (apenas para Analista e Técnico – T.I.); e 70 questões de Conhecimentos Específicos de cada área.
INCAPER
Já o concurso do Incaper será organizado pelo Instituto AOCP, que no Espírito Santo é responsável pelo concurso da Polícia Militar. Assim como o TRT, ainda não está confirmado o quantitativo de vagas. A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado na última semana. 
O órgão informou que o processo seletivo será voltado para as carreiras de agente de extensão em desenvolvimento rural; agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural; e técnico em desenvolvimento rural.
Para participar do certame, será necessário ter nível superior e registro no órgão de fiscalização profissional para os cargos de agente de extensão em desenvolvimento rural e agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural.
Já para a função de técnico em desenvolvimento rural, será exigido diploma de curso de nível técnico e registro no órgão de fiscalização profissional.
A remuneração será de de R$ 3.339 para os cargos de nível técnico e de R$ 6.582,60 para os de nível superior.
O último concurso Incaper foi realizado em 2011, quando foram oferecidas 75 vagas para preenchimento imediato, destinadas a diversos cargos com exigência de ensino médio e nível superior. As provas contaram com questões de Língua Portuguesa; Informática; Realidade Social, Econômica e Ambiental do Espírito Santo, além de conhecimentos específicos.

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