TRT e Incaper do ES preparam concursos com salários de até R$ 13 mil

TRT vai contar com novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) definiram as empresas que vão organizar os próximos concursos públicos dos órgãos. Os editais dos dois certames devem ser divulgados em breve. Os salários podem passar de R$ 13 mil mensais.

A organizadora do processo seletivo da Justiça do Trabalho será a Fundação Carlos Chagas (FCC). O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (30). Os próximos passos serão assinar o contrato, elaborar um cronograma e divulgar o edital com as regras.

Desde maio o TRT já tem um grupo de trabalho formado para cuidar dos preparativos do concurso. A nova seleção está autorizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Ainda não há informações quantas vagas serão oferecidas. A nova seleção é aguardada desde 2018, quando chegou a ser autorizada, mas foi paralisada em 2019, em razão de limitações orçamentárias e financeiras. Na época, a previsão era de que as oportunidades seriam para cargos de analistas e técnicos judiciários. Os candidatos precisam ter os níveis superior e médio, respectivamente.

A remuneração inicial é de R$ 8.475,36 para os técnicos e de R$ 13.339,30 para os analistas, já considerando a gratificação de atividade jurídica e o vale-alimentação.

O último concurso TRT-ES ocorreu em 2013 e foi organizado pelo Cespe/Cebraspe. Foram ofertadas quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para 14 cargos. Ao todo, foram nomeados 142 aprovados.

Os candidatos foram submetidos a prova objetiva, com 120 questões, para níveis médio e superior e exame discursivo, este último apenas para analistas. Os testes contaram com 50 questões de Conhecimentos Básicos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Noções de Informática (exceto para Analista e Técnico – T.I.); Legislação e Ética no Serviço Público; Atualidades (apenas para Analista e Técnico – T.I.); e 70 questões de Conhecimentos Específicos de cada área.

INCAPER

Já o concurso do Incaper será organizado pelo Instituto AOCP, que no Espírito Santo é responsável pelo concurso da Polícia Militar. Assim como o TRT, ainda não está confirmado o quantitativo de vagas. A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado na última semana.

O órgão informou que o processo seletivo será voltado para as carreiras de agente de extensão em desenvolvimento rural; agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural; e técnico em desenvolvimento rural.

Para participar do certame, será necessário ter nível superior e registro no órgão de fiscalização profissional para os cargos de agente de extensão em desenvolvimento rural e agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural.

Já para a função de técnico em desenvolvimento rural, será exigido diploma de curso de nível técnico e registro no órgão de fiscalização profissional.

A remuneração será de de R$ 3.339 para os cargos de nível técnico e de R$ 6.582,60 para os de nível superior.