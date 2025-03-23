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Salários até R$ 37 mil

Tribunal, hospital e Marinha: mais de 10 mil vagas em concursos e seleções

Há opções para diferentes escolaridades, como níveis fundamental, médio, técnico e superior, e as oportunidades são para todo o país

Publicado em 23 de Março de 2025 às 18:14

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

23 mar 2025 às 18:14
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem 50 vagas para o cargo de juiz substituto Crédito: Divulgação
Ao menos 87 concursos e seleções estão abertos em todo o país, somando mais de 10 mil vagas. As oportunidades são para efetivação imediata, vagas temporárias e, também, para formação de cadastro de reserva. As chances são para diferentes escolaridades, como níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Para os jovens interessados em seguir carreira militar, a Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o curso de formação do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN), que agora vão até a próxima sexta-feira (28). São 1.680 vagas para homens e mulheres com idades entre 18 e 21 anos (completados até o dia 30 de junho de 2026). Os candidatos obrigatoriamente devem ser solteiros e não podem ter dependentes.
Durante o treinamento, os aprovados têm remuneração de R$ 1.303 e benefícios como alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.
Após a formatura, os oficiais passam a receber o salário de R$ 2.294,50 e são direcionados a um estágio na Marinha em alguns estados e municípios: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal (RN) e Salvador (BA).
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, em São Paulo, tem 333 oportunidades para profissionais da área da saúde. Dentre as vagas, 147 são para técnicos de enfermagem, 50 para enfermeiros, 13 para técnicos de radiologia, 19 para farmacêuticos, 29 para fisioterapeutas, 5 para fonoaudiólogos, 5 para nutricionistas, 3 para psicólogos, 1 para cirurgiões dentistas, 4 para tecnólogo em radiologia e 57 para médicos em 33 especialidades. Para alguns cargos, o edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD).
A remuneração pode chegar até R$ 9.400. A carga horária semanal vai depender da função de cada candidato, mas a jornada de trabalho pode variar entre 20 e 30 horas. Além do salário, os contratados vão receber vale-alimentação e vale-transporte. Os interessados podem se inscrever até terça-feira (25).
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem edital com 50 vagas para o cargo de juiz federal substituto, além de formação de cadastro de reserva. O edital possui reserva de vagas para negros, pessoas com deficiência e indígenas. A remuneração chega a R$ 37.765.
As inscrições foram abertas na última segunda-feira (17) e os interessados têm até o dia 16 de abril para realizar a candidatura no processo seletivo. As provas serão realizadas nas cidades de Belém (PA), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI). As demais etapas serão realizadas em Brasília.

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