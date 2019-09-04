Suzano abre programa de trainee com vagas para o ES

Fábrica da Suzano, em Aracruz, tem vagas para atuar como trainee Crédito: Fibria / Divulgação

Suzano , empresa que nasceu da fusão da Suzano com a Fibria, está com inscrições abertas para o programa de trainees Jovens Engenheiros . O prazo para se inscrever segue até 23 de setembro de 2019 e a previsão de início das atividades é janeiro de 2020.

De acordo com a empresa, as vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí, Limeira, Suzano e São Paulo (SP).

A seleção contará com entrevista por meio de uma plataforma online, o Conexão Suzano. Em dezembro, os candidatos participarão do Suzano Tech Challenge e das entrevistas finais de seleção, de forma presencial, em São Paulo (SP).

Para participar, o candidato precisa ter se formado em qualquer especialidade da Engenharia dentro do período de dezembro de 2017 a dezembro de 2019, possuir inglês avançado e disponibilidade para mudança de residência para as cidades onde as vagas estão abertas.

O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), plano de desenvolvimento diferenciado, previdência privada e convênio farmácia.

www.atsglobe.com. As inscrições podem ser feitas no site

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, é fabricante de papéis exporta a produção para mais de 80 países. A companhia tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável.