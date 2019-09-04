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Engenheiros

Suzano abre programa de trainee com vagas para o ES

Programa Jovens Engenheiros 2020 oferece oportunidades são para dez localidades, entre elas o Espírito Santo

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 13:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 set 2019 às 13:18
Fábrica da Suzano, em Aracruz, tem vagas para atuar como trainee Crédito: Fibria / Divulgação
A Suzano, empresa que nasceu da fusão da Suzano com a Fibria, está com inscrições abertas para o programa de trainees Jovens Engenheiros. O prazo para se inscrever segue até 23 de setembro de 2019 e a previsão de início das atividades é janeiro de 2020.
> Abertos programas de trainee com vagas para o ES
De acordo com a empresa, as vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí, Limeira, Suzano e São Paulo (SP).
A seleção contará com entrevista por meio de uma plataforma online, o Conexão Suzano. Em dezembro, os candidatos participarão do Suzano Tech Challenge e das entrevistas finais de seleção, de forma presencial, em São Paulo (SP).
Para participar, o candidato precisa ter se formado em qualquer especialidade da Engenharia dentro do período de dezembro de 2017 a dezembro de 2019, possuir inglês avançado e disponibilidade para mudança de residência para as cidades onde as vagas estão abertas.
> Conheça as profissões em alta com a nova indústria
O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), plano de desenvolvimento diferenciado, previdência privada e convênio farmácia.
As inscrições podem ser feitas no site www.atsglobe.com.
A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, é fabricante de papéis exporta a produção para mais de 80 países. A companhia tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável.
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