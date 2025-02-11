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75 vagas

Susep lança edital de concurso com salário de até R$ 18 mil

Oportunidades estão distribuídas por quatro áreas, todas para quem tem nível superior; inscrições poderão ser feitas de 17 de fevereiro a 10 de março

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 13:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 fev 2025 às 13:25
Prédio da Susep em Brasília
Prédio da Susep em Brasília Crédito: Reprodução
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) vai abrir concurso público com 75 vagas para o cargo de analista técnico. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva com 101 oportunidades. O salário inicial é de R$ 18.033,52, para carga horária de 40 horas semanais. O edital de abertura do certame foi publicado nesta terça-feira (11).
Para participar, o candidato precisa ter nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre quatro áreas:
  • Área 1: Contabilidade Pública: 3 vagas;
  • Área 2: Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional: 12 vagas;
  • Área 3: Supervisão e Regulação de Mercados: 30 vagas; e
  • Área 4: Tecnologia da Informação e Ciências de Dados: 30 vagas.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 17 de fevereiro até as 18 horas de 10 de março, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo concurso. 
A taxa de participação é de 150. Candidatos membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor. Os pedidos podem ser feitos de 17 de fevereiro a 10 de março.
A aplicação das provas objetivas e dissertativas está marcada para o dia 8 de junho, com duração de cinco horas. Os exames serão aplicados nas 27 capitais do país. Também haverá avaliação de títulos.
Os aprovados vão ser lotados em Brasília, com exceção para a área de regulação de mercados, que além de Brasília, também tem postos em São Paulo.

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