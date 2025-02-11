Susep lança edital de concurso com salário de até R$ 18 mil

Prédio da Susep em Brasília Crédito: Reprodução

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) vai abrir concurso público com 75 vagas para o cargo de analista técnico. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva com 101 oportunidades. O salário inicial é de R$ 18.033,52, para carga horária de 40 horas semanais. O edital de abertura do certame foi publicado nesta terça-feira (11).

Para participar, o candidato precisa ter nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre quatro áreas:

Área 1: Contabilidade Pública: 3 vagas;

Contabilidade Pública: 3 vagas; Área 2: Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional: 12 vagas;

Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional: 12 vagas; Área 3: Supervisão e Regulação de Mercados: 30 vagas; e

Supervisão e Regulação de Mercados: 30 vagas; e Área 4: Tecnologia da Informação e Ciências de Dados: 30 vagas.

As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 17 de fevereiro até as 18 horas de 10 de março, no site do Cebraspe , empresa responsável pelo concurso.

A taxa de participação é de 150. Candidatos membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor. Os pedidos podem ser feitos de 17 de fevereiro a 10 de março.

A aplicação das provas objetivas e dissertativas está marcada para o dia 8 de junho, com duração de cinco horas. Os exames serão aplicados nas 27 capitais do país. Também haverá avaliação de títulos.