Sine da Serra tem mais de 200 vagas de emprego

Fila para vagas de emprego no SINE da Serra Crédito: João Paulo Rocetti

Vale. Boas oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada. O Sine da Serra realiza nesta quarta-feira (29) um mutirão do emprego para preencher 213 vagas, das quais 110 para trabalhar em uma empresa específica na área de metalmecânica, que vai contratar para trabalhar na área da

De acordo com informações da unidade, a empresa vai fazer a seleção no local, ou seja, o profissional já vai sair do Sine sabendo se foi contratado ou não. As oportunidades não são temporárias, tem longa duração.

Há oportunidades para cargos como almoxarife, ajudante de obras, montador de andaimes, encanador, eletricista montador e pintor industrial.

Além dos cargos para empresa de metalmecânica, outras empresas também estão com vagas nesta quarta-feira (29).

O atendimento ocorre das 8 às 17 horas e o interessado precisa levar carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. Os candidatos às vagas na área de metalmecânica que tiverem passaporte industrial devem apresentar.

AS VAGAS

Vagas para ampla concorrência

Almoxarife (1)

Ajudante de obra (18)

Auxiliar administrativo (1)

Ajustador mecânico (3)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Consultor de vendas (30)

Costureira em geral (2)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (1)

Eletricista de instalações - força e controle (2)

Eletricista de instalações - eletricista montador (5)

Encanador industrial (2)

Maçariqueiro (6)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico montador (34)

Montador de andaimes - edificações (13)

Montador - capotas automotivas (1)

Montador de esquadrias (1)

Montador de automóveis (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão-guindaste (1)

Nutricionista (2)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (4)

Operador de equipamento pesados e móveis (3)

Pintor de obras (20)

Pintor industrial (1)

Soldador MIG (5)

Soldador TIG I (13)

Soldador RX (3)

Vendedor externo (12)

Vendedor - assistente comercial (2).

Vagas para pessoas com deficiência

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar de estoque (1)

Embalador, a mão (10)

Ceramista (5)

O QUE LEVAR

É preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. Os candidatos às vagas na área de metalmecânica que tiverem passaporte industrial devem apresentar.

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