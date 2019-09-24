Sine da Serra orienta quem quer um emprego temporário

Fila para vagas de emprego no Sine da Serra Crédito: João Paulo Rocetti

Com a chegada do fim do ano o comércio começa a se preparar para as contratações temporárias . Para ajudar quem vai se candidatar para trabalho, a Prefeitura da Serra , por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), está oferecendo duas vezes por semana orientação profissional.

As dicas serão passadas por uma especialista para ajudar o candidato a garantir uma vaga e também permanecer no emprego após o término do contrato. É bom lembrar que muitos profissionais são efetivas na função, conforme o desempenho.

A secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira, lembra que a partir de outubro as empresas começam a anunciar as oportunidades e o objetivo da orientação profissional é dar informações que podem fazer a diferença na disputa pela oportunidade.

“Hoje, a contratação não leva só em conta a formação, a escolaridade do candidato. Mas o comportamento, a forma de apresentação, tudo isso é avaliado. E as vagas de final de ano têm suas particularidades, como, por exemplo, as áreas que mais contratam ou pela possibilidade real de se tornar uma contratação definitiva. Queremos ajudar todos que precisam a garantir o trabalho”, completou a secretária interina.

A Orientação Profissional no Sine da Serra acontece às terças e quintas, às 9 horas. Os interessados podem se inscrever diretamente na unidade, que fica no Pró-Cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, ou pelo telefone 3252-7406.

Os profissionais serão orientados sobre quais informações colocar no currículo; como direcionar suas habilidades e experiências para o perfil das contratações de final de ano, que são, na maioria, para o comércio e indústria; como adequar seu objetivo e colocar suas qualificações para o cargo desejado; como se preparar para participar de entrevistas e dinâmicas em grupo, incluindo a escolha da roupa mais apropriada; cuidados com a linguagem verbal e não verbal; as melhores respostas para o recrutador; entre outros.

Aline ressalta que o currículo deve estar adequado para a vaga que o candidato vai concorrer.

“Se a vaga pretendida é para o comércio, ele deve deixar isso claro no objetivo, ressaltar cursos e experiências anteriores que são bem avaliadas nesse contexto. Também orientamos que nessa área a pessoa precisa ser simpática, ter disposição, saber se comunicar com o público, ter bom relacionamento em equipe. Com essas características, há grandes chances e a pessoa pode demonstrar todas essas habilidades já no processo seletivo, sendo simpático com o recrutador, sabendo responder às perguntas com segurança”, ressalta a secretária interina.

A orientação profissional também trata de temas como relacionamento com colegas de trabalho, ética, direitos trabalhistas, estímulo à elevação de escolaridade, entre outros temas.

DICAS PARA QUEM PROCURA EMPREGO TEMPORÁRIO

Contratações

A maior parte das contratações ocorre nos meses de outubro e início de novembro. A dica é ficar ainda mais atento aos anúncios e estar disponível caso seja chamado para uma entrevista. A busca pode ser feita na internet, na agência do Sine da Serra, em centros comerciais e shoppings centers, por exemplo.

Documentação

Para ser contratado, o candidato precisa ter a documentação necessária (RG, CPF, carteira de trabalho) e, se preciso, correr atrás de tirar os documentos que faltam.

Dedicação

Ao ser contratado, se dedique ao máximo, mesmo se isso significar trabalhar algumas horas extras ou aos fins de semana. Final de ano é a época de mais movimento no comércio. É bom lembrar que o comportamento sempre serão observados.

Apresentação