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Oportunidade

Sine da Serra abre seleção para jovens aprendizes na ArcelorMittal

Para participar, é necessário ser morador do município e estar cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou já ter concluído o Ensino Médio

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 16:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jun 2019 às 16:45
Sine da Serra abre 78 vagas para Jovem Aprendiz da ArcelorMittal Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra
Os interessados em participar do Programa Jovem Aprendiz da ArcelorMittal podem se inscrever até sexta-feira (28) no Sine da Serra. A seleção é aberta aos moradores do município.
> De vendedor a médico: mais de 700 vagas de emprego no ES
A oferta é de 78 vagas, sendo 58 para o Programa de Aprendizagem Industrial em Gestão e 20 para Mecânico de Manutenção Industrial. De acordo com o Sine do município, 39 oportunidades são destinadas aos jovens encaminhados pela rede socioassistencial do município (atendidos nos Cras, Creas e casas de acolhimento) e as outras 39 vagas para aqueles com renda familiar de até 3 salários mínimos, estudantes ou oriundos da rede pública de ensino.
A seleção é aberta a jovens de ambos os sexos moradores da Serra, nascidos entre 10 de setembro de 2001 e 9 de setembro de 2004, para o Programa de Aprendizagem Industrial em Gestão; e entre 10 de setembro de 2001 e 9 de setembro de 2003 para Mecânico de Manutenção Industrial.
Além disso, é necessário estar cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou já ter concluído o Ensino Médio e nunca ter participado do programa menor aprendiz.
COMO SE INSCREVER
É necessário ir ao Sine da Serra fazer a inscrição. Com a cópia da ficha de inscrição, o jovem deverá se dirigir até o Senai Serra, na Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, em Civit. Nos dois locais, o horário de funcionamento é das 8 às 17 horas.
As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (28) ou até atingir o limite de cinco candidatos por vaga, ou seja, 390 inscritos.
É preciso apresentar carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Quem não tiver carteira de trabalho, poderá dar entrada no pedido para obter o documento no próprio Sine.
A prova será aplicada no dia 3 de julho, no período da manhã e da tarde, na Serra. As aulas vão começar no dia 9 de setembro. Os jovens aprendizes selecionados vão receber bolsa, vale-transporte e plano de saúde.
 

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