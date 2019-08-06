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Emprego

Shopping de Cariacica vai abrir 220 vagas de emprego

Oportunidades serão geradas a partir do início de operação de 12 lojas, restaurante e padaria no local, nos próximos meses

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 22:16

Publicado em 

05 ago 2019 às 22:16
Shopping Moxuara terá 220 vagas de emprego nos próximos meses Crédito: Valentina Burzlaff/Divulgação
Com novas lojas sendo abertas nos próximos meses, um shopping em Cariacica deve abrir 220 vagas de empregos. Atualmente, o empreendimento já emprega cerca de 3 mil pessoas diretamente. Para o segundo semestre deste ano, a expectativa é que sejam geradas mais oportunidades diretas e indiretas, com 12 inaugurações no local.
> Novos supermercados vão abrir 1.650 vagas de emprego no ES
O Shopping Moxuara, que recentemente completou 5 anos, deverá contar nos próximos meses com novo restaurante, padaria e lojas de diversos segmentos, entre eles calçados e eletroeletrônicos.  Ainda não há detalhe de quais serão os tipos de postos de trabalho a ser abertos.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
Por mês, 700 mil clientes passam pelo shopping, que entre as inaugurações recentes tem o Ok Superatacado. "Nosso objetivo é abrir o leque de opções de lojas para atender por completo o entorno, abraçando operações incomuns para um shopping, como material de construção, por exemplo", salienta Roland.
 

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