Shopping de Cariacica vai abrir 220 vagas de emprego

Com novas lojas sendo abertas nos próximos meses, um shopping em Cariacica deve abrir 220 vagas de empregos. Atualmente, o empreendimento já emprega cerca de 3 mil pessoas diretamente. Para o segundo semestre deste ano, a expectativa é que sejam geradas mais oportunidades diretas e indiretas, com 12 inaugurações no local.
O Shopping Moxuara, que recentemente completou 5 anos, deverá contar nos próximos meses com novo restaurante, padaria e lojas de diversos segmentos, entre eles calçados e eletroeletrônicos. Ainda não há detalhe de quais serão os tipos de postos de trabalho a ser abertos.
Por mês, 700 mil clientes passam pelo shopping, que entre as inaugurações recentes tem o Ok Superatacado. "Nosso objetivo é abrir o leque de opções de lojas para atender por completo o entorno, abraçando operações incomuns para um shopping, como material de construção, por exemplo", salienta Roland.