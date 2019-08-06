Shopping de Cariacica vai abrir 220 vagas de emprego

Comsendo abertas nos próximos meses, umdeve abrirde. Atualmente, o empreendimento já emprega cerca de 3 mil pessoas diretamente. Para o segundo semestre deste ano, a expectativa é que sejam geradas maisdiretas e indiretas, com 12 inaugurações no local.

O Shopping Moxuara, que recentemente completou 5 anos, deverá contar nos próximos meses com novo restaurante, padaria e lojas de diversos segmentos, entre eles calçados e eletroeletrônicos. Ainda não há detalhe de quais serão os tipos de postos de trabalho a ser abertos.