Serpro lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil

Estudo para concurso público Crédito: Freepik

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) divulgou nesta quarta-feira (19) o edital de abertura de concurso público com 602 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração será de R$ 9.025,73, sendo RS 7.848,46 de salário e R$ 1.177,27 referentes à gratificação, para uma jornada de 40 horas.

Os profissionais também terão direito a diversos benefícios, como plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-creche no valor de R$ 453,25, auxílio a filho com deficiência de R$ 1.362,91, entre outros. Os candidatos que vierem a ser contratados poderão receber, após sua adesão voluntária, auxílio-alimentação no valor de R$ 1.125,84, com um custo de 8% do total pago.

Para participar do certame, é necessário ter o nível superior na área de Tecnologia ou curso de graduação em qualquer área mais uma pós-graduação no segmento de Tecnologia, com carga horária mínima de 360 horas.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 24 de abril, por meio do site do Cebraspe , organizador do concurso. Os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 2 de junho. A taxa de participação é de R$ 100.

No ato da inscrição, o candidatos precisa optar pela cidade de atuação, sendo elas: Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) ou São Paulo (SP).

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e de conhecimentos aplicados, a serem realizadas nas capitais dos 26 estados, além do Distrito Federal. Os exames serão aplicados no dia 23 de julho.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 20 de novembro. Após a homologação, a seleção ficará válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

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