Semana inicia com 926 vagas de emprego em todo o ES

Carteira de Trabalho Crédito: Reprodução internet

A semana começa com 926 vagas nas agências de emprego de todo o Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades, tendo em mãos os documentos pessoais. Quem atende aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevistas. Só para lembrar: as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 162 chances. Há cargos como ajudante de cozinha, técnico em segurança do trabalho, garçom e alinhador de pneus.

A Agência de Empregos de Viana está com 122 vagas de trabalho para quem procura emprego com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis para os moradores do município.

O Sine da Serra começa a semana com 357 vagas de emprego. Estão sendo oferecidas muitas chances para atendente de telemarketing, representante comercial, mecânico de suspensão, atendente de telemarketing (PCD), entre outras.

Já a Agência do Trabalhador de Cariacica está com 225 oportunidades disponíveis, sendo 63 destinadas a pessoas com deficiência. Analista de RH, consultor de vendas, e farmacêutico são algumas das vagas ofertadas.

Em Vila Velha, são 31 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Vitória 29 oportunidades.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ARACRUZ

Vagas: Ajudante de cozinha (1), analista de recrutamento de seleção (2), auxiliar de padeiro (1), coordenador de auditoria (1), coordenador de importação e exportação (1), coordenador de risco (1), desenhista (1), padeiro (1), supervisor de tubulação caldeiraria (1), técnico de enfermagem do trabalho (1) e técnico de segurança do trabalho (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Almoxarife (1), assistente administrativo (1), auxiliar de produção PCD (1), auxiliar de cozinha (1), garçom (1), instalador de antenas de televisão (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), promotor de vendas (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1), soldador (1), técnico agrícola (1), tosador de animais domésticos (1), vendedor externo (1) e vendedor interno (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar de dedetizador (1), auxiliar de linha de produção (15), faturista (1), instalador de Tv a cabo e internet (2), mecânico de máquina industrial (1), motorista de caminhão (1), pintor de automóveis (1) e vendedor externo (6).

SINE CARIACICA

Vagas: Alinhador de pneus (1), atendente de telemarketing PCD (30), auxiliar em saúde bucal (1), caldeireiro montador (2), comprador (1), mecânico de automóvel (1), operador de escavadeira (1), salgadeiro (1), técnico mecânico em ar condicionado (2) e vendedor porta a porta (3).

SINE LINHARES

Vagas: Apontador de campo (1), ajudante de separação (3), ajudante de expedição (3), ajudante técnico de refrigeração (1), assistente de logística de transporte (1), auxiliar de limpeza PCD (3), auxiliar de manutenção predial (3), auxiliar técnico em eletrônica (2), bitolador (1), circuleiro (1), encarregado de manutenção de caminhão (1), instrutor de barbeiro (2), instrutor de cabeleireiro (2), instrutor de manicure (2), instrutor de maquiagem (2), lanterneiro (1), mecânico de manutenção tratores (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de mercedes (1), mecânico de refrigeração de ar condicionado (1), mecânico de refrigeração (1), operador de escavadeira (2), representante comercial (2), secretária/recepcionista (1), serrador (1), supervisor técnico em eletrônica (1), supervisor agrícola (1), supervisor comercial (1), técnico de manutenção eletrônica (2), técnico em agropecuária (1), vendedor interno (1) e vendedor pracista (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Babá (1), atendente PCD (1), empregada doméstica (2), estampador (1), vendedor pracista (2), vendedor interno (1), vendedor externo (1), representante comercial (1), coordenador de base (1), coordenador administrativo (1), coordenador de manutenção eletrônica (1), técnico de rede (1), administrativo de patrimônio (1) e monitor de sistema e suporte ao usuário (1).

AGÊNCIA DE EMPREGO DE VIANA

Vagas: Auxiliares de serviços gerais (101), encarregado (10), copeira (1), jardineiro (4), operadores de empilhadeira (2), conferentes de mercadorias (2) e ajudante de depósito (3).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing (5), barbeiro (1), costurador de artefatos de couro, a mão - exceto roupas e calçados (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), encanador industrial (1), encarregado de manutenção (1), estoquista (3), faturista (1), instalador de sistemas eletrônicos de segurança (1), manicure (3), mecânico de equipamentos industriais (5), montador de móveis e artefatos de madeira (1), pedreiro de manutenção e conservação (1), pintor industrial (1), professor de inglês (2), reparador de aparelhos eletrodomésticos (2) e soldado (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), barista (1), corretor de seguros (1), cuidador de idosos (2), encanador industrial (15), eletricista de manutenção industrial (20), eletricista de manutenção - eletricista de força e controle (20), farmacêutico (1), isolador térmico (15), mecânico ajustador (10), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de automóveis (1), mecânico de manutenção de empilhadeira (1), mecânico de suspensão (20), montador de equipamentos elétricos - eletricista montador (20), operador de injetora de plástico (2), pintor industrial (15), representante comercial autônomo (50), técnico instrumentista - instrumentista de manutenção (20), torneiro mecânico (1) e técnico em instrumentação - instrumentista tubista (20).

Vagas para PDC: Atendente de telemarketing (50), amarrador (1) e operador de telemarketing ativo (20).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de lanchonete PCD (1), consultor de vendas (1), supervisor de vendas comercial (3), agente de microcrédito (3), operador de telemarketing ativo PCD (20) e técnico de edificações - estágio (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Analista de RH (1), auxiliar de manutenção predial (1), balconista de farmácia (1), bombeiro hidráulico (1), camareira (3), cobrador externo (1), consultor de vendas (30), consultor interno de vendas (5), costureira (2), divulgadora/vendedora externa (1), eletricista automotivo - diesel (1), estágio de ensino médio (6), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), faturista (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (20), mecânico automotivo diesel (1), mecânico de motos (1)m motorista carreteiro (10), operador de empilhadeira (1), operador de marketing ativo (10), programador (1), promotor externo (2), representante de atendimento (40), técnico de enfermagem (1), técnico em eletrotécnica (1), técnico em química (1), tutor de polo - comercial (1) e vendedor externo (6).