Semana começa com quase mil vagas de emprego em agências do Sine

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

A semana começa com 978 vagas de emprego em todo o Estado. Quem quer conseguir um trabalho com carteira assinada deve procurar uma das agências, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com ou sem experiência.

O profissional que atender os requisitos das empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e que, assim que preenchidas, podem ser retiradas do sistema sem aviso.

Nas agências do Sine Estadual, a oferta é de 355 vagas. O Sine da Serra abre hoje com 327 vagas de emprego hoje. Já o de Vila Velha conta com 24 oportunidades. Em Cariacica, a Agência do Trabalhador oferece 132 vagas. Já a Agência de Empregos de Viana tem 116 chances.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Instrutor de pilates (1), atendente de lanchonete (7), garçom (7) e auxiliar de cozinha (7).

SINE ARACRUZ

Vagas: Ajudante de cozinha (1), analista de recursos humanos (1), assistente administrativo (1), auxiliar almoxarifado (1), auxiliar de contas a pagar (1), coordenador de auditoria (1), desenhista mecânico (1), eletricista (20), eletricista de força e controle (20), instrumentista tubista (20), instrumentista de manutenção laboratório (20), técnico de enfermagem do trabalho (1), vendedor de porta a porta (10), eletricista montador (20).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Almoxarife (1), assistente administrativo (1), auxiliar de produção PCD (1), auxiliar de cozinha (1), garçom (1), instalador de antenas de televisão (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), promotor de vendas (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1), soldador (1), técnico agrícola (1), tosador de animais domésticos (1), vendedor externo (1) e vendedor interno (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar de dedetizador (1), faturista (1), instalador de Tv a cabo e internet (2) e padeiro (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Alinhador de pneus (1), arrematadeira (1), atendente de telemarketing PCD (30), auxiliar de limpeza PCD (1), comprador (1), cortador (1), costureira em geral (1), designer de produto (1), designer gráfico (1), jornalista (1), representante comercial (1), técnico mecânico em ar condicionado (2) e vendedor porta a porta (4).

SINE COLATINA

Vagas: Vendedor externo (1), encarregado na extração de pedreira (3), técnico analista de qualidade (1), técnico em segurança do trabalho (4), auxiliar de transporte (2), caldeireiro (1), encarregado de produção (1), mecânico de automóvel (1), auxiliar de cozinha (1), cozinheira (1), motorista carreteiro (1) e garçonete (1).

SINE LINHARES

Vagas: Agente de vendas PCD (1), ajudante técnico de refrigeração (1), assistente de logística de transporte (1), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de manutenção predial (3), auxiliar técnico em eletrônica (2), bitolador (1), circuleiro (1), encarregado de manutenção de caminhão (1), encarregado de pintura (1), estagiário (1), fiscal de campo (1), garçom (2), instrutor de barbeiro (2), instrutor de cabeleireiro (2), instrutor de manicure (2), instrutor de maquiagem (2), lanterneiro (1), mecânico de colhedora (1), mecânico de máquinas pesadas (2), mecânico de mercedes (1), mecânico de refrigeração de ar condicionado (1), mecânico de refrigeração (1), motofretista (3), nutricionista (1), operador de escavadeira (2), operador de transpaleteira (2), pintor Industrial (11), pintor letrista (1), serrador (1), serralheiro (2), soldador (1), supervisor alpinista (1), supervisor técnico em eletrônica (1), supervisor agrícola (1), supervisor comercial (1), técnico de manutenção eletrônica (2), técnico em agropecuária (1) e vendedor pracista (4).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Babá (1), atendente PCD (1), churrasqueiro (1), cozinheiro (1), empregada doméstica (1), estampador (1), vendedor pracista (2), vendedor interno (2), vendedor externo (1), representante comercial (1), coordenador de base (1), coordenador administrativo (1), coordenador de manutenção eletrônica (1), técnico de rede (1), administrativo de patrimônio (1) e monitor de sistema e suporte ao usuário (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar de serviços gerais PCD (1), auxiliar técnico em eletrônica (2), balconista de medicamento (1), cabeleireiro (1), chapeiro (2), costureira (1), costureiro/ capoteiro (1), cozinheiro (2), cozinheira (1), doméstica (1), encarregado de manutenção predial e limpeza (1), encarregado de mecanização (1), encarregado de operações (2), garçom (1), manicure (2), manicure unha e gel (1), mecânico automotivo (1), mecânico de refrigeração (1), montador de lanche (1), nutricionista (2), operador de caixa (2), professor de montagem (1), representante comercial (3), retificador de eixo (1), retificador de eixo de cabeçote veicular (1), supervisor técnico em eletrônica (1), técnico em eletrônica (1), tosador (1), vendedor externo (3), vendedor interno (2) e vendedor de perfumaria (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing (5), comprador (1), costurador de artefatos de couro, a mão (1), costureira em geral (2), empregado doméstico nos serviços gerais (1), estoquista (2), faturista (1), funileiro industrial (1), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), manicure (2), mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), montador de móveis e artefatos de madeira (1), professor de inglês (2), reparador de aparelhos eletrodomésticos (2) e técnico de refrigeração (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Analista de RH (1), auxiliar de manutenção predial (1), balconista de farmácia (1), bombeiro hidráulico (1), borracheiro (1), camareira (3), cobrador externo (1), consultor de vendas (30), consultor interno de vendas (5), costureira (5), divulgadora/vendedora (1), eletricista automotivo - diesel (1), estágio de ensino médio (6), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), faturista (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (20), mecânico automotivo - diesel (1), mecânico de motos (1), motorista carreteiro (10), operador de empilhadeira (1), operador de telemarketing ativo (10), programador (1), promotor externo (2), representante de atendimento (40), técnico de enfermagem (1), técnico em eletrotécnica (1), técnico em química (1), tutor de polo - comercial (1) e vendedor externo (6).

Vagas para pessoas com deficiência: Assessor de cliente (1), assistente de expedição (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (2), conferente (1), conferente de mercadorias (1), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (5), promotor de vendas (1), representante de atendimento (40) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Operador de telemarketing ativo PCD (20).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: Costureira / overloquista (1), auxiliar de serviços gerais (1), almoxarife (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (101), encarregados (10), copeira I1) e jardineiro (4).

SINE SERRA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), ajudante de açougueiro (1), barista (1), borracheiro (1), contador (1), eletricista força e controle (20), eletricista montador (20), eletricista de manutenção industrial (20), encarregado de almoxarifado (1), garçom (1), impressor flexográfico (1), instrumentista de manutenção (20), instrumentista tubista (20), impressor (1), mecânico ajustador (10), mecânico de automóvel (1), mecânico de suspensão (20), operador de injetora de plástico (2), operador de extrussora de borracha e plástico (1), operador de caixa (1), pizzaiolo (1), representante comercial autônomo (50), salgadeiro (1) e vendedor externo (10).