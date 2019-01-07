Semana começa com quase 800 vagas de emprego no Espírito Santo

Agência do Sine de Linhares tem vagas abertas Crédito: Divulgação/ Secom Linhares

A semana começa com mais de 780 vagas de emprego em todo o Estado. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.





Para se candidatar a um dos cargos, os interessados devem procurar uma das unidades tendo em mãos os documentos pessoais. Quem procura emprego com carteira assinada e atender todos os requisitos das empresas são encaminhados para a entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e são retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Sines

As agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, possui 130 oportunidades hoje. Há chances para cargos como pintor de automóveis, assistente de vendas, analista de rede, costureira e auxiliar de linha de produção.

Já no Sine de Vila Velha são 30 vagas, sendo as maiores ofertas para estoquista PCD, montador e vendedor. A Agência do Trabalhador de Cariacica, por sua vez, está com 298 oportunidades, sendo 80 destinadas às pessoas com deficiência. Analista de recursos humanos, consultor de vendas, farmacêutico e eletricista são algumas das vagas disponíveis.

O Sine da Serra vai oferecer 245 vagas de emprego, das quais 151 para pessoas com deficiência. As maiores ofertas são para atendente de telemarketing (50) e representante comercial (20).

Em Vitória, a Agência do Trabalhador tem 78 chances. Destaque para os cargos de representante comercial autônomo (50) e analista de suporte técnico (20).

CONFIRA AS VAGAS

SINE ARACRUZ

Vagas: assistente de vendas (1), funileiro montador (2), inspetor de elétrica e instrumentação (1), inspetor de teste por pontos e dimensional (1), isolador térmico (4), promotor de vendas (1), serralheiro de alumínio (1) e torneiro mecânico (2).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: departamento de pessoal (1), instalador de TV a cabo e internet (2), operador de multifio (2), pintor de automóveis (1) e vendedor permissionário (5).

SINE CARIACICA

Vagas: atendente administrativo PCD (13), camareira de hotel (3), instalador de som e acessórios de veículos (1), lavador de veículos (2) e vendedor porta a porta (1).

SINE LINHARES

Vagas: apontador de campo (1), atendente de loja PCD (1), auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de limpeza PCD (3), eletricista de manutenção industrial (1), empregada doméstica (1), farmacêutico (1), lanterneiro (1), mecânico de manutenção tratores (1), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), operador de escavadeira (2), operador de máquina industrial (1), soldador/montador (5), técnico agrícola (1), técnico em ar condicionado (1), técnico em manutenção de computadores (1), vendedor interno (1) e vendedor pracista (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: analista de rede (1), auxiliar técnico em eletrônica (2), atendente de floricultura (1), assistente técnico industrial (1), chapeiro (1), costureira (2), costureiro - capoteiro (2), coordenador pedagógico (1), nutricionista (1), operador de empilhadeira (1), operador de guindaste (9), padeiro (1), sinaneleiro - Rigger (15), supervisor técnico em eletrônica (2), técnico de saúde bucal (1), técnico em informática (1), técnico em eletrônica (2), vendedor interno (1), vendedor (1) e vendedor de picolé (10).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: ajudante de pizzaiolo (1), armador de ferragens na construção civil (1), balconista de crediário (1), barbeiro (1), cabeleireiro (1), camareira de hotel (1), carpinteiro (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), encarregado de construção civil (1), estoquista PCD (6), faturista (1), manicure (1), montador (5), operador de caixa (1), reparador de aparelhos eletrodomésticos (2), vendedor (4) e vendedor interno (1).

SINE DA SERRA

Vagas: auxiliar de lavanderia (10), atendente de telemarketing (50), atendente de balconista (1), auxiliar de manutenção elétrica (1), auxiliar de manutenção elétrica - estágio (2), colorista (1), cuidador de idosos (2), farmacêutico (1), garçom (4), eletricista de instalações de veículos automotores (1), operador de caldeira (1), pizzaiolo (1), projetista de móveis (1), representante comercial (20), serralheiro de alumínio (1), serralheiro de ferro (1), oficial de manutenção (1), operador de máquina de bordar (1), operador de pá carregadeira (2), vidraceiro (1) e vendedor externo (1).

Vagas para pessoas com deficiência: amarrador (1), almoxarife (1), assistente administrativo (1), atendente de clínica médica (1), atendente de telemarketing (60), auxiliar de limpeza (69), enfermeiro (2), operador de pá carregadeira (2), técnico de enfermagem (13) e telefonista (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: analista de RH (1), auxiliar de encarregado de padaria (1), auxiliar de logística (4), auxiliar de produção (2), balconista de farmácia (1), camareira (3), conferente de mercadorias (1), consultor de vendas (40), consultor interno de vendas (5), costureira (3), eletricista automotivo (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), faturista (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (25), mecânico automotivo (1), mecânico de motos (1), motorista (2), motorista carreteiro (10), motorista de caminhão (4), operador de telemarketing ativo (20), programador (1), promotor externo (2), recreadora (1), repositor de mercadorias (2), representante de atendimento (60), supervisor (1), técnico de enfermagem (1), técnico de informática (1), tutor de polo (1), vendedor de som e acessórios automotivos (1) e vendedor externo (8).

Vagas para pessoas com deficiência: assessor de cliente (1), auxiliar de atendimento (1), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (2), conferente de mercadorias (1), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (5) e representante de atendimento (60).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA