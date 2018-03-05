Semana começa com mais de 720 vagas de emprego

Há oportunidades para quem procura emprego de carteira assinada Crédito: Reprodução internet

A semana começa com 724 vagas para quem procura um trabalho com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências de emprego de todo o Estado. Os interessados devem procurar uma das unidades e se cadastrar no cargo de interesse. É importante lembrar de levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

Os candidatos são encaminhados para entrevista de emprego conforme os requisitos exigidos pelas empresas. A lista de profissões conta com vagas para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com ou sem experiência.

Há chances como engenheiro de projetos, consultor de vendas, pedreiro, técnico de informática e auxiliar de cozinha.

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro, Aracruz.

Vagas: 19 vagas disponíveis, sendo 10 para encanador.

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda santa Terezinha, 100, Barra de São Francisco.

Vagas: Auxiliar de recursos humanos (1), auxiliar de cozinha (7), empregada doméstica (1) e garçom (7).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: 6 oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) e três vagas para vendedor externo.

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica

Vagas: 10 vagas para pessoas com deficiência para atendente de telemarketing. 10 vagas para consultor de vendas.

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 6 vagas abertas, sendo 3 para carpinteiro.

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 38 vagas abertas, sendo 15 só para auxiliar de obras.

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: 19 vagas abertas, entre as oportunidades estão auxiliar de cozinha (7) e garçom (7).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: 65 vagas abertas, entre elas soldador MIG/MAG (30) e auxiliar de produção (15)

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro.

Vagas: 21 vagas, entre elas costureira em geral (4), costureiro na confecção em série (3) e desenhista industrial gráfico (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: 493 vagas de emprego disponíveis. O candidato também pode se inscrever para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, 3º Andar da Escola de Governo, Bento Ferreira, Vitória

Vagas: 13 oportunidades de emprego, sendo 10 só para o cargos de vendedor de consórcio