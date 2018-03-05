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Carteira assinada

Semana começa com mais de 720 vagas de emprego

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 05 de Março de 2018 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 13:59
Há oportunidades para quem procura emprego de carteira assinada Crédito: Reprodução internet
A semana começa com 724 vagas para quem procura um trabalho com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências de emprego de todo o Estado. Os interessados devem procurar uma das unidades e se cadastrar no cargo de interesse. É importante lembrar de levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
Os candidatos são encaminhados para entrevista de emprego conforme os requisitos exigidos pelas empresas. A lista de profissões conta com vagas para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com ou sem experiência.
Há chances como engenheiro de projetos, consultor de vendas, pedreiro, técnico de informática e auxiliar de cozinha.
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CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO
SINE ARACRUZ
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro, Aracruz.
Vagas: 19 vagas disponíveis, sendo 10 para encanador.
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Endereço: Alameda santa Terezinha, 100, Barra de São Francisco.
Vagas: Auxiliar de recursos humanos (1), auxiliar de cozinha (7), empregada doméstica (1) e garçom (7).
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim
Vagas: 6 oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) e três vagas para vendedor externo.
SINE CARIACICA
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica
Vagas: 10 vagas para pessoas com deficiência para atendente de telemarketing. 10 vagas para consultor de vendas.
SINE COLATINA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 6 vagas abertas, sendo 3 para carpinteiro.
SINE LINHARES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 38 vagas abertas, sendo 15 só para auxiliar de obras.
SINE NOVA VENÉCIA
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Vagas: 19 vagas abertas, entre as oportunidades estão auxiliar de cozinha (7) e garçom (7).
SINE SÃO MATEUS
Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.
Vagas: 65 vagas abertas, entre elas soldador MIG/MAG (30) e auxiliar de produção (15)
SINE DE VILA VELHA
Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro.
Vagas: 21 vagas, entre elas costureira em geral (4), costureiro na confecção em série (3) e desenhista industrial gráfico (2).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)
Vagas: 493 vagas de emprego disponíveis. O candidato também pode se inscrever para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA
Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, 3º Andar da Escola de Governo, Bento Ferreira, Vitória
Vagas: 13 oportunidades de emprego, sendo 10 só para o cargos de vendedor de consórcio
 

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