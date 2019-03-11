Semana começa com 815 vagas de emprego no Espírito Santo

São diversas vagas na Grande Vitória e nas regiões Norte e Sul; em Cariacica, semana começa com 292 vagas Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

emprego Está em busca de trabalho? A semana começa com 815 vagas deabertas em Sines de todo o Espírito Santo. As oportunidades são para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os interessados devem procurar uma das agências, portando documentos pessoais, a partir de 8 horas, de segunda a sexta-feira.

É importante lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente, e, por isso, mudanças podem ocorrer na quantidade de vagas. O candidato que atender aos requisitos é encaminhado para a entrevista.

As agências do Sine Estadual, ligadas ao governo, abrem a semana com 262 vagas. Entre elas, assistente comercial, auxiliar de cozinha, analista financeiro e atendente de telemarketing.

Prefeituras

Na Agência do Trabalhador de Vitória, são 157 vagas disponíveis, com oportunidades para sorveteiro, professor de inglês e carpinteiro. No local há também diversas vagas de estágio.

Já no Sine da Serra, são 277 vagas, sendo 112 destinadas para pessoas com deficiência. Há oportunidades para representante comercial, eletricista de manutenção industrial e embalador.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a semana se inicia com 292 oportunidades. Entre as profissões com chances estão: vendedor externo, conferente de mercadorias e ainda técnico em enfermagem.

Confira as vagas

SINE ANCHIETA

Vagas: promotor de vendas (4), assistente comercial (4), professor de spinner (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: acabador de mármore e granito (1), almoxarife (1), analista financeiro (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de limpeza (1), carpinteiro (1), classificador de chapas (1), garçom (1), instalador de antenas de televisão (1), operador de escavadeira (1), recepcionista (1), soldador (1), torneiro mecânico (1), tosador de animais domésticos (1), vendedor interno (1), vendedor pracista (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: engenheiro de arquitetura e segurança naval (1), assistente administrativo (1), lixador (12), maçariqueiro (1), auxiliar de montagem de móveis (1), soldador (1).

SINE CACHOEIRO

Vagas: acabador de pedras (3), confeiteiro (01), cortador de pedras (3), encarregado de auxiliar de limpeza (1), encarregado de obras (2), mecânico diesel (3), oficial polivalente (2), padeiro (1), pintor automotivo (2), soldador automotivo (2).

SINE COLATINA

Vagas: oficial de manutenção predial (2), ajudante de obras (2), encarregado de obras (2), soldador (1), auxiliar de jardinagem de vias permanentes (2), costureira de máquina reta (1), técnico em segurança do trabalho (1), serralheiro (10), leiturista (4), caldereiro (1), vendedor de consórcio (3).

SINE LINHARES

Vagas: almoxarife secundário (4), almoxarife primário (1), borracheiro (5), bitoleiro (1), carga e descarga/estoque (1), circuleiro (1), cuidador de idoso (1), churrasqueiro (1), encarregado de manutenção de caminhão (1), encarregado de obras (1), eletricista de manutenção (20), eletricista de força e controle (20), gredista (1), impressor flexo modular (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de colhedora (1), mecânico de Mercedes (6), mecânico de trator de pneu (4), motorista de munck (2), nutricionista (1), oficial polivalente (2), operador de máquinas industrial (1), operador de rolo compactador liso cat cabinado (3), operador de rolo compactador pata cat cabinado (3), operador de pá carregadeira (2), operador de motocana (4), pintor alpinista nível I (10), porteiro (2), operador de pente rolante (2), serrador (1), serralheiro (2), soldador (2), supervisor técnico de vendas e merchandising (1), técnico em refrigeração (1), torneiro mecânico (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor externo (2), vendedor interno (1), vidraceiro (3).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: auxiliar pizzaiolo (1), estampador (1), doméstica (2), vendedor externo (1), vendedor interno (1), mecânico automotivo (2), cuidadora (1), técnico em refrigeração (1), técnico em alimentos (1), trabalhador rural (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: ajudante de obras (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), acadêmico de enfermagem (1), atendente de recepção (2), borracheiro de máquina florestal (1), cabeleireiro (1), copeira (1), costureira (2), cozinheiro (1), encarregado de obras (2), eletricista industrial (1), enfermeiro (3), técnico em enfermagem (4), eletricista automotivo (1), impressor offset mono (1), nutricionista (1), manicure (1), manicure unha em gel (1), mecânico automotivo (2), oficial polivalente (5), retificador de eixo (1), retificador de eixo de cabeçote veicular (1), vendedor externo (3).

SINE VIANA

Vagas: supervisor industrial (1), técnico em segurança do trabalho (1), auxiliar de serviços gerais (1).

SINE SERRA

Vagas: auxiliar de contabilidade (1), ajudante de pintor (1), auxiliar de limpeza (2), atendente de telemarketing (50), ceramista

azulejo (5), cuidador de idosos (2), eletricista de manutenção industrial (força e controle) (10), eletricista de manutenção industrial (20), mecânico de refrigeração automotivo (1), operador de telemarketing ativo e receptivo (2), pintor de móveis (1), polidor de pedras (5), representante comercial (30), vendedor porta a porta (30), supervisor da manutenção e reparação de veículos (1), sushiman (1).

Vagas para pessoas com deficiência: auxiliar de estoque (2), auxiliar de limpeza (50), atendente de telemarketing (50), embalador, a mão (5), montador de andaimes (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: auxiliar de mecânico de autos (1), borracheiro (2), cabeleireiro (1), carpinteiro (10), ceramista (5), desenhista industrial gráfico (designer gráfico) (1), lanterneiro de automóveis (reparação) (1), manicure (1), padeiro (6), professor de língua inglesa (1), representante comercial autônomo (30), torneiro mecânico (1), tosador de animais domésticos (1), vendedor porta a porta (30), lanterneiro de automóveis (1), técnico de refrigeração (instalação) (1), mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), cortador, a mão (1), auxiliar administrativo (estágio) (1); auxiliar de contabilidade (estágio) (1), instalador de aparelhos eletrônicos (3), desenhista industrial de produto (1), supervisor da manutenção de veículos leves (1), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), administrador de empresas (estágio) (1), administrador de recursos humanos (estágio); tecnólogo em segurança do trabalho (estágio) (1), polidor de pedras, a máquina (5).

Vagas para pessoas com deficiência: embalador, a mão (5), sorveteiro (4), auxiliar de cozinha (12), operador de vendas (lojas) (1), operador de telemarketing ativo (20), servente de limpeza (2).

SINE VILA VELHA

Vagas: administrador de empresas (1), administrador de recursos humanos (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (12), cabeleireiro (1), chefe de cozinha (1), costureira (1), instalador de aparelhos telefônicos (3), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), operador de telemarketing ativo (20), padeiro (6), professor de inglês (1), reparador de aparelhos eletrodomésticos (5), sorveteiro (4), tosador de animais domésticos (1), vendedor de serviços (4).

SINE CARIACICA