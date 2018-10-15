Semana começa com 718 oportunidades de trabalho

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 718 vagas de emprego em todo o Estado. Os profissionais que querem um trabalho com carteira assinada devem procurar uma das agências de Norte a Sul do Espírito Santo. Há oportunidade para cargos de todos os níveis de escolaridade e também para estagiários.

Para se candidatar, é necessário levar os documentos pessoais. Quem atender aos requisitos exigidos pelas empresas é encaminhado para entrevista. Lembrando que algumas funções exigem experiência.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 251 vagas. Há oportunidades para eletricista, vendedor, cirurgião dentista, manicure, entre outras.

No Sine da Serra, oferta é de 144 vagas. Destaque para 40 oportunidades para vendedor porta a porta, 20 vagas para atendente de telemarketing e 32 para auxiliar de almoxarifado, entre outras.

Já em Cariacica, a Agência do Trabalhador tem 285 oportunidades, das quais 198 para ampla concorrência e 87 para pessoas com deficiência. As chances são para cargos como consultor de vendas, auxiliar de estocagem, atendente de loja de conveniência e assistente de licitação. Também é possível se cadastrar para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

O Sine de Vila Velha começa a semana com 17 vagas, entre elas acabador de mármore e granito, açougueiro e manicure. Em Vitória, a Agência do Trabalhador conta com 21 vagas, todas destinadas a pessoas com deficiência.

Lembrando que algumas funções exigem experiência Arquivo/Edson chagas 09/06/2016 Quem pretende ter a carteira assinada, pode procurar qualquer agência do Sine no Estado

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Repositor de supermercado (1) e operador de retroescavadeira (1)

SINE ARACRUZ

Vagas: Cobrador de transporte (2), eletricista (2), eletricista de veículos (1), inspetor de equipamento (1), mecânico de refrigeração (1), padeiro confeiteiro (1), vendedor de serviços (2) e vendedor de plano de saúde (3)

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), auxiliar industrial (1), auxiliar de produção PCD (1), comprador (1), costureira (1), eletricista de manutenção industrial (1), garçom (1), operador de caixa (1), operador de empilhadeira (1), operador de ponte rolante (1), técnico em edificações (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor externo (1)

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de granito (6), assistente de marketing (1), auxiliar de marketing PCD (1), auxiliar de manutenção PCD (1), colorista têxtil (1), cortador/serrador de mármore (1), costureira de ajustes de roupas (1), mecânico diesel (1), oficial polivalente (2), representante comercial (4), sondador SPT (1) e vendedor (2)

SINE CARIACICA

Vagas: Chapeiro (2), cozinheiro (2), promotor de vendas (1), recepcionista atendente (1), representante comercial (1), técnico em automação industrial (1) e vendedor porta a porta (1)

SINE COLATINA

Vagas: Especialista de programa socioambiental (1), especialista de gestão (1), vendedor porta em porta (1), motorista carreteiro (4), operador de empilhadeira (1), encarregado da construção civil pesada (2) e auxiliar de pessoal (1)

SINE LINHARES

Vagas: Ajudante de carga e descarga (3), apontador de campo (1), apontador de obras (2), apontador de turma (1) assistente de vendas (1), auxiliar de campo (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de pessoal (1), auxiliar nos serviços de alimentação (1), biólogo (1), biologista (1), chapista de lanchonete (2), cirurgião dentista (1), controlador de praga (1), encarregado de manutenção (1), gerente de segurança (1), isolador (1), marmorista (1), mecânico de automóvel linha diesel (1), mecânico de equipamento pesado (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (3), mecânico de manutenção trator (1), motorista carreteiro (2), operador de caldeira (1), repositor de mercadorias (1), soldador MIG (10), técnico agrícola (1), técnico de manutenção eletrônica (1), técnico em segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1) e vendedor pracista (9)

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais PCD (2), auxiliar de biblioteca PCD (1), auxiliar administrativo PCD (2), eletricista automotivo (1), eletricista industrial (1), impressor offset (1), farmacêutico (1), cirurgião dentista (4), técnico em saúde bucal (1), técnico em prótese dentária (1), auxiliar de consultório odontológico (1), auxiliar Industrial (1), atendente PCD (1), promotor de vendas (1), professor de Educação Física (2), polidor de granito (1), trabalhador rural (2) e vendedor interno (1)

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Açougueiro (11), atendente PCD (1), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), auxiliar industrial (1), barbeiro profissional (1), cabeleireiro corte masculino (1), cabeleireira profissional (1), cabeleireiro profissional (1), coordenador de unidade (2), costureira (1), cozinheira (1), eletricista (1), eletricista automotivo (1), enfermeiro (13), estagiário de engenharia elétrica (1), farmacêutico (1), guardião de piscina (1), gerenciador de prevenção de riscos (1), impressor de offset mono (1), instalador de TV a cabo (6), locutor (1), manicure (3), recepcionista noturno (1), repositor de mercadorias (1), técnico de enfermagem (35), técnico saúde bucal (1), técnico de refrigeração (1), vendedor externo (8) e veterinário (1)

SINE DA SERRA

Vagas: Nutricionista (1), vendedor porta a porta (41), técnico de refrigeração - máquina de lavar (1), estágio em engenharia elétrica (1), redator de textos comerciais (1), analista de desenvolvimento de sistemas (5), técnico de manutenção elétrica de máquinas (1), vendedor pracista (5), técnico de manutenção de equipamento telefônico (1), promotor de vendas (2), auxiliar de almoxarifado (32), cozinheiro (1), atendente de telemarketing (20), engenheiro civil (1), mecânico de suspensão carga pesada moleiro (2), retificador de automóveis (1)

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de linha de produção (5), vendedor comércio varejista (1), promotor de vendas (1), auxiliar de recepção auxiliar de atendimento (1) e atendente de telemarketing (20)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de pintura automotiva (2), ajudante de motorista (4), assistente de licitação (1), atendente de loja de conveniência (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de corte costura (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de eletricista veicular (1), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de mecânico automotivo (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (3), camareira de hotel (1), caseiro (1), chapeiro (2), consultor de vendas (20), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheira (1), cozinheiro (3), doméstica (1), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de perecíveis - açougue (1), enfermeiro (3), estágio de ensino médio (5), estágio de nível superior em publicidade e propaganda (1), estágio de nível técnico de eletrotécnica ou elétrica (1), estágio de técnico em administração (2), instalador de ar condicionado (1), mecânico automotivo (2), mecânico veicular grande porte (2), moleiro (2), motorista carreteiro (5), motorista de entrega (2), motorista intermunicipal (30), pintor veicular - grande porte (2), porteiro (3), promotor de vendas (1), recepcionista (1), repositor de mercadorias (1), representante de atendimento (50), salgadeira (1), supervisor de vendas externas (2), técnico de enfermagem (1), técnico em instalação (3), tutor de polo comercial (4), vendedor (2), vendedor de autopeças (2), vendedor externo (3), vendedor externo para cobrir férias (1)

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), área administrativa setor de compras (6), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de produção (1), cobrador (5), embalador (6), fiscal de ônibus (3), motorista de entrega (2), operador de telemarketing (3) e representante de atendimento (50)

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), açougueiro (1), ajudante de estruturas metálicas (3), auxiliar de mecânico de autos (1), cabeleireiro (1), churrasqueiro (1), encanador industrial (2), esteticista (1), manicure (1), operador de caixa PCD (1), representante comercial autônomo (1), supervisor de montagem (1), técnico de manutenção elétrica (1) e tosador de animais domésticos (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA