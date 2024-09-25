Seleção para assistente administrativo tem inscrições prorrogadas no ES

Prova da seleção será aplicada em novembro Crédito: Freepik

As inscrições para o processo seletivo simplificado do governo do Espírito Santo para o cargo de assistente administrativo foram prorrogadas até o dia 7 de outubro. Os profissionais atuarão em órgãos do Poder Executivo estadual como terceirizados e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).

As oportunidades são para formação de cadastro de reserva nas 78 cidades capixabas. O salário é de R$ 1.913,82, além de vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida em grupo, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios. A carga horária é de 40 horas semanais.

Para participar, o candidato deve ter o ensino médio completo , mais de 18 anos e conhecimento em pacote Office, entre outros requisitos. Não é necessário ter experiência.

As inscrições podem ser feitas até as 23 horas do dia 7 de outubro de 2024, no site Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . A taxa de participação é de R$ 59.

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O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para acontecer no dia 24 de novembro de 2024, na cidade escolhida pelo candidato.

A MGS informou que já foram contratados mais de 1.800 profissionais, em um pouco mais de um ano de atuação no Estado.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Atribuições do cargo