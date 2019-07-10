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Temporários e efetivos

Seis concursos abertos no ES com salário de até R$ 9 mil

Tem vaga em prefeituras, na Ufes e em órgãos e secretaria do governo do Estado

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 13:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 13:30
Secretaria de Estado da Saúde abriu seleção para médicos
Estão abertos no Espírito Santo seis concursos públicos com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade.
> 31 concursos abertos com salários de até R$ 31 mil
Dentre as seleções, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) oferece vagas para professor efetivo. As demais são para a contratação temporária de profissionais.
Só para se ter uma ideia, o governo do Estado tem três processos seletivos abertos.
Seis concursos abertos no ES com salário de até 9 mil reais
CONFIRAS AS VAGAS
Prefeitura de Iúna
Formação de cadastro de reserva para os cargos de professor e monitor de transporte escolar.
Remuneração: varia de R$ 902,96 a R$ 1.754,39
Inscrições: até esta quarta-feira (10), no site www.iuna.es.gov.br
Prefeitura de Sooretama
São 12 vagas para agente de combate a endemias. O requisito é ter ensino médio.
Remuneração: R$ 1.250, acrescido de auxílio alimentação de R$ 250 e acréscimo por insalubridade.
Inscrições: até o dia 16 de julho, na Secretaria de Saúde, Prédio do CIAC, Sala 15, que fica na Rua Basílio Cerri, 44, no centro.
Ufes
Concurso com uma vaga professor da área de Ciências Biológicas.
Remuneração: varia de R$ 6.668,20 a R$ 9.600,92.
Inscrições: até 20 de julho, no Departamento de Ciências Filosóficas, que fica no campus de Maruípe.
Iema
São 34 vagas para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. A exigência é ter o nível médio.
Remuneração: R$ 1.825,82 mais R$ 300 de auxílio alimentação.
Inscrições: até as 23h59 de 14 de julho, no site www.selecao.es.gov.br.
Sedu
Vagas para técnicos em Gestão de Pessoas e especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Os profissionais precisam ter nível superior.
Remuneração: Varia de R$ 2.768,78 a R$ 5.892,63.
Inscrições: até 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085.
Secretaria de Saúde
Formação de cadastro de reserva para o cargo de médico em diversas especialidades.
Remuneração: Os selecionados terão carga horária de 20 a 40 horas com subsídios de R$ 4.849,84 a R$ 9.699,69.
Inscrições: até esta quarta-feira (17), no site www.selecao.es.gov.br.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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