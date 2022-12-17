Sedu: últimos dias para se inscrever em seleção de professores e pedagogos

A remuneração, para carga horária de 25 horas semanais, varia de R$ 2.120 a R$ 5.273,96, conforme a titulação do candidato.

A seleção dos candidatos acontecerá por meio de avalição de títulos, seguindo os critérios pré-estabelecidos. O processo seletivo terá validade até o final do ano letivo de 2023, podendo ser prorrogado por até 12 meses, contando a partir da homologação do resultado final.