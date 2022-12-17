Sedu: últimos dias para se inscrever em seleção de professores e pedagogos

Os interessados em participar do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) devem se apressar. Isso porque o prazo para se inscrever na seleção termina no dia na seleção termina na próxima segunda-feira (19).
A pasta lançou três editais para contratar professores e pedagogos em designação temporária (DTs). O objetivo é formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.
- Edital nº 030/2022: Professor de Educação Profissional;
- Edital nº 031/2022: MaPA - Professores do ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º Ano) e EJA - primeiro segmento (ensino fundamental); MaPB - Professores do ensino fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano), ensino médio, EJA - segundo segmento (ensino fundamental) e EJA - terceiro segmento (ensino médio); MaPP - Professores em função pedagógica (pedagogo); Professores de Educação Especial; Coordenador escolar;
- Edital nº 032/2022: MaPB - Professores do ensino fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano), ensino médio, EJA - segundo segmento (ensino fundamental) e EJA - terceiro segmento (ensino médio); Professor de Educação Especial.
A remuneração, para carga horária de 25 horas semanais, varia de R$ 2.120 a R$ 5.273,96, conforme a titulação do candidato.
Os interessados podem se inscrever até as 17h de 19 de dezembro de 2022, no site https://selecao.es.gov.br/.
A seleção dos candidatos acontecerá por meio de avalição de títulos, seguindo os critérios pré-estabelecidos. O processo seletivo terá validade até o final do ano letivo de 2023, podendo ser prorrogado por até 12 meses, contando a partir da homologação do resultado final.