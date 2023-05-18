Sedu lança edital para contratar psicólogos e assistentes sociais

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou nesta quinta-feira (18) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de psicólogos e assistentes sociais. A remuneração é de R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600, para carga horária de 40 horas semanais.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. O secretário titular da pasta, Vitor de Angelo, entretanto, ao anunciar as contratações no final de abril, havia informado que seriam cerca de 270 contratações.
Os profissionais vão atuar, em regime de designação temporária, na Gerência de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (G-APoie) e nas equipes externas localizadas nas Superintendências Regionais de Educação (SREs) e unidades escolares da rede estadual.
A intenção é que os profissionais contribuam no desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes e garantam construções para colaborar com a integração com a sociedade.
É bom lembrar que psicólogos e assistentes sociais não vão oferecer atendimento psicológico aos alunos, pois é uma ação específica do Sistema Único de Saúde. Mas sim construir estratégias e propostas no âmbito e prevenir a violência familiar.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, no período das 10 horas do dia 22 de maio até as 17 horas do dia 29 de maio de 2023. Só será aceita uma inscrição por CPF.
De acordo com o edital, o candidato que realizar a inscrição para atuar na SRE ou na Unidade Central da Sedu só será convocado quando acabar a lista de classificação do Edital nº 13/2022.
A seleção contará com quatro etapas: inscrição, chamada e comprovação de títulos, avaliação de competência técnica e comportamental e formalização dos contratos. A validade do edital vai até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado.
Saiba mais sobre os cargos
Assistente social
Requisitos: Graduação em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, acrescido de Atestado de regularidade junto ao Conselho.
Jornada de trabalho: 40 horas
Remuneração: R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
- Atribuições
- Desenvolver ações considerando o previsto nesta Portaria e suas alterações;
- Realizar atividades previstas nas Diretrizes de Atuação das equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar externas, observando as orientações da G-APOIE e os documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes;
- Organizar e executar fóruns, rodas de conversa, ações coletivas e demais estratégias preventivas, visando ao diálogo e à troca de conhecimento e de experiências entre as equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar, professores, pedagogos, coordenadores, diretores, supervisores escolares e profissionais de outros equipamentos da rede de proteção, promoção e garantia de direitos da criança e do adolescente, desenvolvendo temas que se façam necessários ao diálogo e à construção de conhecimento;
- Apoiar, orientar e propor quanto às ações de datas previstas no Calendário Escolar que podem impactar diretamente os aspectos emocionais e sociais de estudantes, como, por exemplo, Dia Internacional da Mulher, Dia da Conscientização contra o Bullying, Dia dos Povos Indígenas, Dia Estadual da Promoção de Igualdade Racial, Dia do Funcionário da Escola, Dia do Estudante, Dia do Professor, Semana Estadual de Combate ao Extermínio de Jovens, Semana Estadual da Consciência Negra, Semana Estadual de Segurança nas Escolas, Dia da Família na Escola e a Semana Estadual dos Direitos Humanos;
- Acolher, orientar e acompanhar casos individuais de estudantes indicados pelas escolas, construindo coletivamente estratégias para condução de demandas relacionadas aos aspectos psicossociais;
- Acompanhar e impulsionar a articulação entre as unidades escolares e os equipamentos da rede de proteção e promoção à criança e ao adolescente aos demais serviços de garantia de direitos;
- Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação da unidade escolar e de demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais;
- Construir ações que busquem ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pela rede escolar pública estadual;
- Contribuir com relações escolares democráticas que enfrentem os processos de medicalização, patologização e judicialização da vida dos estudantes;
- Promover diálogos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, as políticas de equidade racial, a legislação social em vigor e as demais políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar;
- Desempenhar ações que estejam orientadas tecnicamente pela G-APOIE, observando os códigos de ética e os demais documentos orientadores das profissões de psicologia e de serviço social;
- Registrar as ações, em instrumentos definidos pela G-APOIE, observando a temporalidade e a intencionalidade da descrição das atividades e percepções técnicas;
- Respeitar o sigilo e as condutas éticas previstas nos códigos e documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes.
Psicólogo
Requisitos: Graduação em Psicologia E Registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP, acrescido de Atestado de Regularidade junto ao Conselho.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
- Atribuições
- Desenvolver ações considerando o previsto nesta Portaria e suas alterações;
- Realizar atividades previstas nas Diretrizes de Atuação das equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar externas, observando as orientações da G-APOIE, e os documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes;
- Organizar e executar fóruns, rodas de conversa, ações coletivas e demais estratégias preventivas, visando ao diálogo e à troca de conhecimento e de experiências entre as equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar, professores, pedagogos, coordenadores, diretores, supervisores escolares e profissionais de outros equipamentos da rede de proteção, promoção e garantia de direitos da criança e do adolescente, desenvolvendo temas que se façam necessários ao diálogo e à construção de conhecimento;
- Apoiar, orientar e propor quanto às ações de datas previstas no Calendário Escolar que podem impactar diretamente os aspectos emocionais e sociais de estudantes, como, por exemplo, Dia Internacional da Mulher, Dia da Conscientização contra o Bullying, Dia dos Povos Indígenas, Dia Estadual da Promoção de Igualdade Racial, Dia do Funcionário da Escola, Dia do Estudante, Dia do Professor, Semana Estadual de Combate ao Extermínio de Jovens, Semana Estadual da Consciência Negra, Semana Estadual de Segurança nas Escolas, Dia da Família na Escola e a Semana Estadual dos Direitos Humanos;
- Acolher, orientar e acompanhar casos individuais de estudantes indicados pelas escolas, construindo coletivamente estratégias para condução de demandas relacionadas aos aspectos psicossociais;
- Acompanhar e impulsionar a articulação entre as unidades escolares e os equipamentos da rede de proteção e promoção à criança e ao adolescente aos demais serviços de garantia de direitos;
- Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação da unidade escolar e de demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais;
- Construir ações que busquem ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pela rede escolar pública estadual;
- Contribuir com relações escolares democráticas que enfrentem os processos de medicalização, patologização e judicialização da vida dos estudantes;
- Promover diálogos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, as políticas de equidade racial, a legislação social em vigor e as demais políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar;
- Desempenhar ações que estejam orientadas tecnicamente pela G-APOIE, observando os códigos de ética e os demais documentos orientadores das profissões de psicologia e de serviço social;
- Registrar as ações, em instrumentos definidos pela G-APOIE, observando a temporalidade e a intencionalidade da descrição das atividades e percepções técnicas;
- Respeitar o sigilo e as condutas éticas previstas nos códigos e documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes.
Locais de atuação das equipes Apoie
- Sedu – Unidade Central
- Superintendência Regional de Educação Afonso Cláudio
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Afonso Cláudio
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Brejetuba
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Conceição do Castelo
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Domingos Martins
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Laranja da Terra
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Santa Maria de Jetibá
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Venda Nova do Imigrante
- Superintendência Regional de Educação Barra de São Francisco
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Água Doce do Norte
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Águia Branca
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Barra de São Francisco
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Ecoporanga
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Mantenópolis
- Superintendência Regional de Educação Cachoeiro de Itapemirim
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Atílio Vivacqua
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Cachoeiro de Itapemirim
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Castelo
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Iconha
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Itapemirim
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Jerônimo Monteiro
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Marataízes
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Mimoso do Sul
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Muqui
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Presidente Kennedy
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Rio Novo do Sul
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Vargem Alta
- Superintendência Regional de Educação Carapina
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Fundão
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Santa Teresa
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Serra
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Vitória
- Superintendência Regional de Educação Cariacica
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Cariacica
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Marechal Floriano
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Santa Leopoldina
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Viana
- Superintendência Regional de Educação Colatina
- Escolas Públicas Estaduais do Município Alto Rio Novo
- Escolas Públicas Estaduais do Município Baixo Guandu
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Colatina
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Governador Lindemberg
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Itaguaçu
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Itarana
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Marilândia
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Pancas
- Escolas Públicas Estaduais do Município de São Domingos do Norte
- Escolas Públicas Estaduais do Município de São Roque do Canaã
- Superintendência Regional de Educação Guaçuí
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Alegre
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Apiacá
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Bom Jesus do Norte
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Divino de São Lourenço
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Dores do Rio Preto
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Guaçuí
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Ibatiba
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Ibitirama
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Irupi
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Iúna
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Muniz Freire
- Escolas Públicas Estaduais do Município de São José do Calçado
- Superintendência Regional de Educação Linhares
- Superintendência Regional de Educação Linhares
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Aracruz
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Ibiraçu
- Escolas Públicas Estaduais do Município de João Neiva
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Linhares
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Rio Bananal
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Sooretama
- Superintendência Regional de Educação Nova Venécia
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Boa Esperança
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Montanha
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Mucurici
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Nova Venécia
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Pinheiros
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Ponto Belo
- Escolas Públicas Estaduais do Município de São Gabriel da Palha
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Vila Pavão
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Vila Valério
- Superintendência Regional de Educação São Mateus
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Conceição da Barra
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Jaguaré
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Pedro Canário
- Escolas Públicas Estaduais do Município de São Mateus
- Superintendência Regional de Educação Vila Velha
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Alfredo Chaves
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Anchieta
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Guarapari
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Piúma
- Escolas Públicas Estaduais do Município de Vila Velha