Sedu lança edital para contratar psicólogos e assistentes sociais

Sedu contrata profissionais que contribuam no desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou nesta quinta-feira (18) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de psicólogos e assistentes sociais. A remuneração é de R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600, para carga horária de 40 horas semanais.

Os profissionais vão atuar, em regime de designação temporária, na Gerência de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (G-APoie) e nas equipes externas localizadas nas Superintendências Regionais de Educação (SREs) e unidades escolares da rede estadual.

A intenção é que os profissionais contribuam no desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes e garantam construções para colaborar com a integração com a sociedade.

É bom lembrar que psicólogos e assistentes sociais não vão oferecer atendimento psicológico aos alunos, pois é uma ação específica do Sistema Único de Saúde. Mas sim construir estratégias e propostas no âmbito e prevenir a violência familiar.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br , no período das 10 horas do dia 22 de maio até as 17 horas do dia 29 de maio de 2023. Só será aceita uma inscrição por CPF.

De acordo com o edital, o candidato que realizar a inscrição para atuar na SRE ou na Unidade Central da Sedu só será convocado quando acabar a lista de classificação do Edital nº 13/2022.

A seleção contará com quatro etapas: inscrição, chamada e comprovação de títulos, avaliação de competência técnica e comportamental e formalização dos contratos. A validade do edital vai até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado.

Saiba mais sobre os cargos

Assistente social

Requisitos: Graduação em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, acrescido de Atestado de regularidade junto ao Conselho.

Jornada de trabalho: 40 horas

Remuneração: R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

Atribuições

Desenvolver ações considerando o previsto nesta Portaria e suas alterações;

Realizar atividades previstas nas Diretrizes de Atuação das equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar externas, observando as orientações da G-APOIE e os documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes;

Organizar e executar fóruns, rodas de conversa, ações coletivas e demais estratégias preventivas, visando ao diálogo e à troca de conhecimento e de experiências entre as equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar, professores, pedagogos, coordenadores, diretores, supervisores escolares e profissionais de outros equipamentos da rede de proteção, promoção e garantia de direitos da criança e do adolescente, desenvolvendo temas que se façam necessários ao diálogo e à construção de conhecimento;

Apoiar, orientar e propor quanto às ações de datas previstas no Calendário Escolar que podem impactar diretamente os aspectos emocionais e sociais de estudantes, como, por exemplo, Dia Internacional da Mulher, Dia da Conscientização contra o Bullying, Dia dos Povos Indígenas, Dia Estadual da Promoção de Igualdade Racial, Dia do Funcionário da Escola, Dia do Estudante, Dia do Professor, Semana Estadual de Combate ao Extermínio de Jovens, Semana Estadual da Consciência Negra, Semana Estadual de Segurança nas Escolas, Dia da Família na Escola e a Semana Estadual dos Direitos Humanos;

Acolher, orientar e acompanhar casos individuais de estudantes indicados pelas escolas, construindo coletivamente estratégias para condução de demandas relacionadas aos aspectos psicossociais;

Acompanhar e impulsionar a articulação entre as unidades escolares e os equipamentos da rede de proteção e promoção à criança e ao adolescente aos demais serviços de garantia de direitos;

Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação da unidade escolar e de demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais;

Construir ações que busquem ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pela rede escolar pública estadual;

Contribuir com relações escolares democráticas que enfrentem os processos de medicalização, patologização e judicialização da vida dos estudantes;

Promover diálogos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, as políticas de equidade racial, a legislação social em vigor e as demais políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar;

Desempenhar ações que estejam orientadas tecnicamente pela G-APOIE, observando os códigos de ética e os demais documentos orientadores das profissões de psicologia e de serviço social;

Registrar as ações, em instrumentos definidos pela G-APOIE, observando a temporalidade e a intencionalidade da descrição das atividades e percepções técnicas;

Respeitar o sigilo e as condutas éticas previstas nos códigos e documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes.

Psicólogo

Requisitos: Graduação em Psicologia E Registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP, acrescido de Atestado de Regularidade junto ao Conselho.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

Atribuições

Desenvolver ações considerando o previsto nesta Portaria e suas alterações;

Realizar atividades previstas nas Diretrizes de Atuação das equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar externas, observando as orientações da G-APOIE, e os documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes;

Organizar e executar fóruns, rodas de conversa, ações coletivas e demais estratégias preventivas, visando ao diálogo e à troca de conhecimento e de experiências entre as equipes de ação psicossocial e orientação interativa escolar, professores, pedagogos, coordenadores, diretores, supervisores escolares e profissionais de outros equipamentos da rede de proteção, promoção e garantia de direitos da criança e do adolescente, desenvolvendo temas que se façam necessários ao diálogo e à construção de conhecimento;

Apoiar, orientar e propor quanto às ações de datas previstas no Calendário Escolar que podem impactar diretamente os aspectos emocionais e sociais de estudantes, como, por exemplo, Dia Internacional da Mulher, Dia da Conscientização contra o Bullying, Dia dos Povos Indígenas, Dia Estadual da Promoção de Igualdade Racial, Dia do Funcionário da Escola, Dia do Estudante, Dia do Professor, Semana Estadual de Combate ao Extermínio de Jovens, Semana Estadual da Consciência Negra, Semana Estadual de Segurança nas Escolas, Dia da Família na Escola e a Semana Estadual dos Direitos Humanos;

Acolher, orientar e acompanhar casos individuais de estudantes indicados pelas escolas, construindo coletivamente estratégias para condução de demandas relacionadas aos aspectos psicossociais;

Acompanhar e impulsionar a articulação entre as unidades escolares e os equipamentos da rede de proteção e promoção à criança e ao adolescente aos demais serviços de garantia de direitos;

Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação da unidade escolar e de demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais;

Construir ações que busquem ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pela rede escolar pública estadual;

Contribuir com relações escolares democráticas que enfrentem os processos de medicalização, patologização e judicialização da vida dos estudantes;

Promover diálogos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, as políticas de equidade racial, a legislação social em vigor e as demais políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar;

Desempenhar ações que estejam orientadas tecnicamente pela G-APOIE, observando os códigos de ética e os demais documentos orientadores das profissões de psicologia e de serviço social;

Registrar as ações, em instrumentos definidos pela G-APOIE, observando a temporalidade e a intencionalidade da descrição das atividades e percepções técnicas;

Respeitar o sigilo e as condutas éticas previstas nos códigos e documentos de referência definidos pelos Conselhos Federais e Regionais de ambas as classes.

Locais de atuação das equipes Apoie

Sedu – Unidade Central

Superintendência Regional de Educação Afonso Cláudio

Escolas Públicas Estaduais do Município de Afonso Cláudio

Escolas Públicas Estaduais do Município de Brejetuba

Escolas Públicas Estaduais do Município de Conceição do Castelo

Escolas Públicas Estaduais do Município de Domingos Martins

Escolas Públicas Estaduais do Município de Laranja da Terra

Escolas Públicas Estaduais do Município de Santa Maria de Jetibá

Escolas Públicas Estaduais do Município de Venda Nova do Imigrante

Superintendência Regional de Educação Barra de São Francisco

Escolas Públicas Estaduais do Município de Água Doce do Norte

Escolas Públicas Estaduais do Município de Águia Branca

Escolas Públicas Estaduais do Município de Barra de São Francisco

Escolas Públicas Estaduais do Município de Ecoporanga

Escolas Públicas Estaduais do Município de Mantenópolis

Superintendência Regional de Educação Cachoeiro de Itapemirim

Escolas Públicas Estaduais do Município de Atílio Vivacqua

Escolas Públicas Estaduais do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Escolas Públicas Estaduais do Município de Castelo

Escolas Públicas Estaduais do Município de Iconha

Escolas Públicas Estaduais do Município de Itapemirim

Escolas Públicas Estaduais do Município de Jerônimo Monteiro

Escolas Públicas Estaduais do Município de Marataízes

Escolas Públicas Estaduais do Município de Mimoso do Sul

Escolas Públicas Estaduais do Município de Muqui

Escolas Públicas Estaduais do Município de Presidente Kennedy

Escolas Públicas Estaduais do Município de Rio Novo do Sul

Escolas Públicas Estaduais do Município de Vargem Alta

Superintendência Regional de Educação Carapina

Escolas Públicas Estaduais do Município de Fundão

Escolas Públicas Estaduais do Município de Santa Teresa

Escolas Públicas Estaduais do Município de Serra

Escolas Públicas Estaduais do Município de Vitória

Superintendência Regional de Educação Cariacica

Escolas Públicas Estaduais do Município de Cariacica

Escolas Públicas Estaduais do Município de Marechal Floriano

Escolas Públicas Estaduais do Município de Santa Leopoldina

Escolas Públicas Estaduais do Município de Viana

Superintendência Regional de Educação Colatina

Escolas Públicas Estaduais do Município Alto Rio Novo

Escolas Públicas Estaduais do Município Baixo Guandu

Escolas Públicas Estaduais do Município de Colatina

Escolas Públicas Estaduais do Município de Governador Lindemberg

Escolas Públicas Estaduais do Município de Itaguaçu

Escolas Públicas Estaduais do Município de Itarana

Escolas Públicas Estaduais do Município de Marilândia

Escolas Públicas Estaduais do Município de Pancas

Escolas Públicas Estaduais do Município de São Domingos do Norte

Escolas Públicas Estaduais do Município de São Roque do Canaã

Superintendência Regional de Educação Guaçuí

Escolas Públicas Estaduais do Município de Alegre

Escolas Públicas Estaduais do Município de Apiacá

Escolas Públicas Estaduais do Município de Bom Jesus do Norte

Escolas Públicas Estaduais do Município de Divino de São Lourenço

Escolas Públicas Estaduais do Município de Dores do Rio Preto

Escolas Públicas Estaduais do Município de Guaçuí

Escolas Públicas Estaduais do Município de Ibatiba

Escolas Públicas Estaduais do Município de Ibitirama

Escolas Públicas Estaduais do Município de Irupi

Escolas Públicas Estaduais do Município de Iúna

Escolas Públicas Estaduais do Município de Muniz Freire

Escolas Públicas Estaduais do Município de São José do Calçado

Superintendência Regional de Educação Linhares

Superintendência Regional de Educação Linhares

Escolas Públicas Estaduais do Município de Aracruz

Escolas Públicas Estaduais do Município de Ibiraçu

Escolas Públicas Estaduais do Município de João Neiva

Escolas Públicas Estaduais do Município de Linhares

Escolas Públicas Estaduais do Município de Rio Bananal

Escolas Públicas Estaduais do Município de Sooretama

Superintendência Regional de Educação Nova Venécia

Escolas Públicas Estaduais do Município de Boa Esperança

Escolas Públicas Estaduais do Município de Montanha

Escolas Públicas Estaduais do Município de Mucurici

Escolas Públicas Estaduais do Município de Nova Venécia

Escolas Públicas Estaduais do Município de Pinheiros

Escolas Públicas Estaduais do Município de Ponto Belo

Escolas Públicas Estaduais do Município de São Gabriel da Palha

Escolas Públicas Estaduais do Município de Vila Pavão

Escolas Públicas Estaduais do Município de Vila Valério

Superintendência Regional de Educação São Mateus

Escolas Públicas Estaduais do Município de Conceição da Barra

Escolas Públicas Estaduais do Município de Jaguaré

Escolas Públicas Estaduais do Município de Pedro Canário

Escolas Públicas Estaduais do Município de São Mateus