Sedu lança edital para contratar professores e pedagogos DTs

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou nesta segunda-feira (12) editais para a contratação de professores e pedagogos em designação temporária (DT). As oportunidades são para atuar na rede estadual de ensino no próximo ano. Podem participar das seleções candidatos habilitados ou não, além daqueles que queiram trabalhar como professor de curso técnico.