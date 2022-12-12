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Habilitados ou não

Sedu lança edital para contratar professores e pedagogos DTs

Os salários variam de R$ 2.120 a R$ 5.273,96, conforme a titulação do candidato. Inscrições podem ser feitas de 13 a 19 de dezembro

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 14:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 dez 2022 às 14:55
Sedu
Prédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou nesta segunda-feira (12) editais para a contratação de professores e pedagogos em designação temporária (DT). As oportunidades são para atuar na rede estadual de ensino no próximo ano. Podem participar das seleções candidatos habilitados ou não, além daqueles que queiram trabalhar como professor de curso técnico.
Os salários variam de R$ 2.120 a R$ 5.273,96, conforme a titulação do candidato.
Os interessados devem se inscrever no período das 10 horas do dia 13 de dezembro de até as 17 horas de 19 de dezembro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição.
O candidato pode realizar duas inscrições diferentes, podendo optar por um município, um cargo e um componente curricular em cada inscrição.
A seleção será feita por meio de avaliação de títulos.

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