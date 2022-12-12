Sedu lança edital para contratar professores e pedagogos DTs

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou nesta segunda-feira (12) editais para a contratação de professores e pedagogos em designação temporária (DT). As oportunidades são para atuar na rede estadual de ensino no próximo ano. Podem participar das seleções candidatos habilitados ou não, além daqueles que queiram trabalhar como professor de curso técnico.
Os salários variam de R$ 2.120 a R$ 5.273,96, conforme a titulação do candidato.
Os interessados devem se inscrever no período das 10 horas do dia 13 de dezembro de até as 17 horas de 19 de dezembro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição.
O candidato pode realizar duas inscrições diferentes, podendo optar por um município, um cargo e um componente curricular em cada inscrição.
A seleção será feita por meio de avaliação de títulos.