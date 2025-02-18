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1.290 vagas

Sedu do ES convoca candidatos para provas objetivas e de títulos

Exames objetivos e discursivos serão aplicados no dia 16 de março, enquanto que a entrega de documentos será de 19 a 21 de março

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 11:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2025 às 11:14
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) publicou nesta terça-feira (18) o edital de convocação para as provas objetivas e discursivas e entrega dos títulos. O concurso visa preencher 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional.
► Veja como se preparar para o concurso da Sedu do ES
Os exames serão aplicados no dia 16 de março, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Os participantes terão quatro horas para responder às questões.
Os candidatos inscritos para os cargos de professores e pedagogos farão os testes pela manhã. Os portões serão abertos às 8 horas e fechados às 8h30.
Já quem se inscreveu para o cargo de agente de suporte educacional fará os testes objetivos e a redação à tarde, com abertura dos portões a partir das 14 horas e fechamento às 14h30.
Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, que será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas, a partir do dia 18 de fevereiro.
Quem não receber o documento até três dias da aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 0800-819-9100, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas, ou consultar o site da organizadora.
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
A entrega dos títulos é exclusiva para os cargos de professores e pedagogos. Os candidatos terão que entregar os documentos de 19 a 21 de março e deverão ser encaminhados, exclusivamente, pelo site da Fundação Carlos Chagas, por meio de de link específico com acesso pessoal (login e senha).
Somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na prova discursiva, conforme estabelece o edital de abertura do concurso.

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