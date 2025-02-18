Sedu do ES convoca candidatos para provas objetivas e de títulos

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Educação do Espírito Santo ( Sedu ) publicou nesta terça-feira (18) o edital de convocação para as provas objetivas e discursivas e entrega dos títulos. O concurso visa preencher 1.290 vagas , sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional.

Os exames serão aplicados no dia 16 de março, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Os participantes terão quatro horas para responder às questões.

Os candidatos inscritos para os cargos de professores e pedagogos farão os testes pela manhã. Os portões serão abertos às 8 horas e fechados às 8h30.

Já quem se inscreveu para o cargo de agente de suporte educacional fará os testes objetivos e a redação à tarde, com abertura dos portões a partir das 14 horas e fechamento às 14h30.

Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, que será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas , a partir do dia 18 de fevereiro.

Quem não receber o documento até três dias da aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 0800-819-9100, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas, ou consultar o site da organizadora.

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

A entrega dos títulos é exclusiva para os cargos de professores e pedagogos. Os candidatos terão que entregar os documentos de 19 a 21 de março e deverão ser encaminhados, exclusivamente, pelo site da Fundação Carlos Chagas , por meio de de link específico com acesso pessoal (login e senha).