Sedu do ES abre processo seletivo para contratar professor DT

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo ( Sedu ) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores e pedagogos habilitados, em regime de Designação Temporária (DT). Os salários variam de R$ 3.125,30 a R$ 5.759,16, conforme a titulação do candidato.

Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena. A carga horária será de 25 a 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar na Educação Básica da rede escolar pública estadual.

Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 22 de novembro até as 17 horas do dia 28 do mesmo mês, no site selecao.es.gov.br

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A seleção contará com inscrição; chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais e Formalização do contrato de trabalho.

A validade do processo seletivo vai até o final do ano letivo de 2024, podendo ser prorrogado por até 12 meses.

Confira as vagas

As vagas são para os seguintes cargos e componentes curriculares e campos de atuação:

MaPA - Professores do ensino fundamental - anos iniciais (1º ao 5º ano) e EJA - primeiro segmento (ensino fundamental):

Base Nacional Comum.

MaPB - Professores do ensino fundamental - anos finais (do 6º ao 9º ano), ensino médio, EJA - segundo segmento (ensino fundamental) e EJA - terceiro segmento (ensino médio):

Arte;

Biologia;

Educação Física;

Ensino Religioso;

Espanhol;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Inglês;

Língua Pomerana;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Química;

Sociologia;

Linguagens e Códigos;

Ciências da Natureza;

Ciências Humanas;

Agricultura;

Economia Doméstica;

Zootecnia;

Arte e Cultura Quilombola;

Ciências e Conhecimentos Tradicionais;

Educação Física e Corporeidade;

Diversidade Religiosa;

Geografia e Território Quilombola;

História e Memória Coletiva;

Língua Portuguesa e Narrativas Quilombolas;

Étino-Cálculo;

Arte e Culturas Indígenas;

Educação Física, Práticas Corporais e Esportivas;

Biologia e Conhecimentos Tradicionais;

Filosofia e Interfaces Culturais;

Física e Conhecimentos Tradicionais;

Geografia e Gestão Territorial;

História e Historiografia Indígena;

Língua Indígena Tupi;

Língua Indígena Guarani;

Língua Portuguesa, Literatura e Literaturas Indígenas;

Matemática e Conhecimentos Tradicionais;

Química e Conhecimentos Tradicionais;

Sociologia e Organização Social dos Povos Indígenas.

MaPP - Professores em função pedagógica (pedagogo):

Escolas Regulares;

NEAPIE;

Espaços de Privação de Liberdade;

Educação em Campo;

Classe Abrigo;

Atendimento Educacional em Regime Hospitalar;

Educação Escolar Quilombola;

Educação Escolar Indígena.

Professor para Educação Especial:

Especializado para Área de Deficiência Visual;

Especializado para Área de Altas Habilidades/Superdotação;

Especializado para Área de DI;

Especializado para Área de Deficiência Auditiva;

Especializado com Atuação na Educação Especial em Libras;

Especializado para Área de TEA;

Professor de Libras;

Especializado para Área de Surdocegueira.