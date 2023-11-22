Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sedu do ES abre processo seletivo para contratar professor DT
Educação

Sedu do ES abre processo seletivo para contratar professor DT

Salários variam de R$ 3.125,30 a R$ 5.759,16, conforme a titulação do candidato; inscrições podem ser feitas até 28 de novembro de 2023

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 09:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2023 às 09:45
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores e pedagogos habilitados, em regime de Designação Temporária (DT). Os salários variam de R$ 3.125,30 a R$ 5.759,16, conforme a titulação do candidato.
Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena. A carga horária será de 25 a 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar na Educação Básica da rede escolar pública estadual.
Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 22 de novembro até as 17 horas do dia 28 do mesmo mês, no site selecao.es.gov.br.
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
A seleção contará com inscrição; chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais e Formalização do contrato de trabalho.
A validade do processo seletivo vai até o final do ano letivo de 2024, podendo ser prorrogado por até 12 meses.

Confira as vagas

As vagas são para os seguintes cargos e componentes curriculares e campos de atuação:
  • MaPA - Professores do ensino fundamental - anos iniciais (1º ao 5º ano) e EJA - primeiro segmento (ensino fundamental): 
  • Base Nacional Comum.
  • MaPB - Professores do ensino fundamental - anos finais (do 6º ao 9º ano), ensino médio, EJA - segundo segmento (ensino fundamental) e EJA - terceiro segmento (ensino médio): 
  • Arte; 
  • Biologia; 
  • Educação Física; 
  • Ensino Religioso; 
  • Espanhol; 
  • Filosofia; 
  • Física; 
  • Geografia; 
  • História; 
  • Inglês; 
  • Língua Pomerana; 
  • Língua Portuguesa; 
  • Matemática; 
  • Química; 
  • Sociologia; 
  • Linguagens e Códigos; 
  • Ciências da Natureza; 
  • Ciências Humanas; 
  • Agricultura; 
  • Economia Doméstica; 
  • Zootecnia; 
  • Arte e Cultura Quilombola; 
  • Ciências e Conhecimentos Tradicionais; 
  • Educação Física e Corporeidade; 
  • Diversidade Religiosa; 
  • Geografia e Território Quilombola; 
  • História e Memória Coletiva; 
  • Língua Portuguesa e Narrativas Quilombolas; 
  • Étino-Cálculo; 
  • Arte e Culturas Indígenas; 
  • Educação Física, Práticas Corporais e Esportivas; 
  • Biologia e Conhecimentos Tradicionais; 
  • Filosofia e Interfaces Culturais; 
  • Física e Conhecimentos Tradicionais; 
  • Geografia e Gestão Territorial; 
  • História e Historiografia Indígena; 
  • Língua Indígena Tupi; 
  • Língua Indígena Guarani; 
  • Língua Portuguesa, Literatura e Literaturas Indígenas; 
  • Matemática e Conhecimentos Tradicionais; 
  • Química e Conhecimentos Tradicionais; 
  • Sociologia e Organização Social dos Povos Indígenas.
  • MaPP - Professores em função pedagógica (pedagogo): 
  • Escolas Regulares; 
  • NEAPIE; 
  • Espaços de Privação de Liberdade; 
  • Educação em Campo; 
  • Classe Abrigo; 
  • Atendimento Educacional em Regime Hospitalar; 
  • Educação Escolar Quilombola; 
  • Educação Escolar Indígena.
  • Professor para Educação Especial: 
  • Especializado para Área de Deficiência Visual; 
  • Especializado para Área de Altas Habilidades/Superdotação; 
  • Especializado para Área de DI; 
  • Especializado para Área de Deficiência Auditiva; 
  • Especializado com Atuação na Educação Especial em Libras; 
  • Especializado para Área de TEA; 
  • Professor de Libras; 
  • Especializado para Área de Surdocegueira.
  • Coordenador escolar: 
  • Escolas com oferta de Educação em Tempo Parcial e/ou Integral/Intermediário; 
  • Educação do Campo, Centros Estaduais Integrados de Educação Rural (CEIERs), escolas em tempo integral campo, escolas que adotam a Pedagogia da Alternância, escolas localizadas em áreas de assentamento da reforma agrária e escolas localizadas em áreas rurais conforme critérios do IBGE; 
  • Espaços de Privação de Liberdade - Educação Escolar na Socioeducação (Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES);
  • Escola Estadual Quilombola (EEEF Graúna); 
  • Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Aldeia Caieiras Velha.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mais de 35 mil vagas abertas em 213 concursos e seleções em todo o país

Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas

Prefeitura de Domingos Martins abre concurso com 544 vagas

Concurso nacional unificado: veja como se preparar para as provas

Vaga para servidor: 15 órgãos públicos do ES devem fazer concursos em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos espírito santo Sedu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados