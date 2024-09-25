Sedu do ES abre inscrição para seleção de professores temporários

Sedu vai contar com novos professores DTs Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação do Espírito Santo ( Sedu ) já estão abertas . A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.

Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena na área que for concorrer.

Os professores vão atuar com contrato temporário na educação básica: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e Educação Escolar na Socioeducação (unidades Socioeducativas - IASES), Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs) e nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral/Intermediário.

Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 4 de outubro, no site de seleções do governo estadual

Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo vai até o final do ano letivo de 2025, podendo ser prorrogado por até 12 meses.

Confira as oportunidades por áreas

Professor A

Base nacional comum

Professor B

Arte

Biologia/ Ciência

Educação Física

Ensino religioso

Espanhol

Filosofia

Física

Geografia

História

Inglês

Língua Pomerana

Língua Portuguesa

Matemática

Química

Sociologia

Professor B2

Arte

Biologia/ Ciência

Educação Física

Ensino religioso

Espanhol

Filosofia

Física

Geografia

História

Inglês

Língua Pomerana

Língua Portuguesa

Matemática

Química

Sociologia

Linguagens e Códigos

Ciências da Natureza

Ciências Humanas

Agricultura

Ensino Religioso (Ef)

Economia Doméstica

Zootecnia

Agrárias Espanhol (EMI)

Ciências Agropecuárias

Professor B3

Arte

Biologia/ Ciência

Educação Física

Ensino religioso

Espanhol

Expressões e Práticas Musicais

Filosofia

Física

Geografia

História

Inglês

Língua Pomerana

Língua Portuguesa

Matemática

Química

Sociologia

Professor B Quilombola

Arte e Cultura Quilombola

Ciências e Conhecimentos Tradicionais

Educação Física e Corporeidade

Diversidade Religiosa

Geografia e Território Quilombola

História e Memória Coletiva

Língua Portuguesa e Narrativas Quilombolas

Étino-Cálculo

Professor B Indígena

Arte e Culturas Indígenas

Educação Física, Práticas Corporais e Esportivas

Biologia e Conhecimentos Tradicionais

Língua Inglesa

Filosofia e Interfaces Culturais

Física e Conhecimentos Tradicionais

Geografia e Gestão Territorial

História e Historiografia Indígena

Língua Indígena Tupi

Língua Indígena Guarani

Língua Portuguesa, Literatura e Literaturas Indígenas

Matemática e Conhecimentos Tradicionais

Química e Conhecimentos Tradicionais

Sociologia e Organização Social dos Povos Indígenas

Pedagogo

Escolas regulares

Professor Pedagogo

Neapie

Espaços de Privação de Liberdade (Sistema Prisional E Unidades Socioeducativas);

Educação do Campo

Classe Abrigo

Atendimento Educacional em Regime Hospitalar

Educação Escolar Quilombola

Educação Escolar Indígena

Professor Educação Especial

Professor Especializado para Área de Deficiência Visual

Professor Especializado para Área de Altas Habilidades/ Superdotação

Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (Tea)

Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Auditiva

Professor Especializado com Atuação na Educação Especial em Libras

Professor Especializado com Atuação na Educação Especial Em Libras - Candidato Ouvinte