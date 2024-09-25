Sedu do ES abre inscrição para seleção de professores temporários

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) já estão abertas . A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena na área que for concorrer.
Os professores vão atuar com contrato temporário na educação básica: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e Educação Escolar na Socioeducação (unidades Socioeducativas - IASES), Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs) e nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral/Intermediário.
Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 4 de outubro, no site de seleções do governo estadual.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo vai até o final do ano letivo de 2025, podendo ser prorrogado por até 12 meses.
Confira as oportunidades por áreas
- Professor A
- Base nacional comum
- Professor B
- Arte
- Biologia/ Ciência
- Educação Física
- Ensino religioso
- Espanhol
- Filosofia
- Física
- Geografia
- História
- Inglês
- Língua Pomerana
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Química
- Sociologia
- Professor B2
- Arte
- Biologia/ Ciência
- Educação Física
- Ensino religioso
- Espanhol
- Filosofia
- Física
- Geografia
- História
- Inglês
- Língua Pomerana
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Química
- Sociologia
- Linguagens e Códigos
- Ciências da Natureza
- Ciências Humanas
- Agricultura
- Ensino Religioso (Ef)
- Economia Doméstica
- Zootecnia
- Agrárias Espanhol (EMI)
- Ciências Agropecuárias
- Professor B3
- Arte
- Biologia/ Ciência
- Educação Física
- Ensino religioso
- Espanhol
- Expressões e Práticas Musicais
- Filosofia
- Física
- Geografia
- História
- Inglês
- Língua Pomerana
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Química
- Sociologia
- Professor B Quilombola
- Arte e Cultura Quilombola
- Ciências e Conhecimentos Tradicionais
- Educação Física e Corporeidade
- Diversidade Religiosa
- Geografia e Território Quilombola
- História e Memória Coletiva
- Língua Portuguesa e Narrativas Quilombolas
- Étino-Cálculo
- Professor B Indígena
- Arte e Culturas Indígenas
- Educação Física, Práticas Corporais e Esportivas
- Biologia e Conhecimentos Tradicionais
- Língua Inglesa
- Filosofia e Interfaces Culturais
- Física e Conhecimentos Tradicionais
- Geografia e Gestão Territorial
- História e Historiografia Indígena
- Língua Indígena Tupi
- Língua Indígena Guarani
- Língua Portuguesa, Literatura e Literaturas Indígenas
- Matemática e Conhecimentos Tradicionais
- Química e Conhecimentos Tradicionais
- Sociologia e Organização Social dos Povos Indígenas
- Pedagogo
- Escolas regulares
- Professor Pedagogo
- Neapie
- Espaços de Privação de Liberdade (Sistema Prisional E Unidades Socioeducativas);
- Educação do Campo
- Classe Abrigo
- Atendimento Educacional em Regime Hospitalar
- Educação Escolar Quilombola
- Educação Escolar Indígena
- Professor Educação Especial
- Professor Especializado para Área de Deficiência Visual
- Professor Especializado para Área de Altas Habilidades/ Superdotação
- Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (Tea)
- Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Auditiva
- Professor Especializado com Atuação na Educação Especial em Libras
- Professor Especializado com Atuação na Educação Especial Em Libras - Candidato Ouvinte
- Professor Educação Especial 2
- Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (Tea)
- Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Auditiva
- Professor Especializado com Atuação na Educação Especial em Libras
- Professor Especializado com Atuação na Educação Especial Em Libras - Candidato Ouvinte
- Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Visual
- Atendimento Educacional Especializado para Área de Surdo-Cegueira
- Atendimento Educacional Especializado para Área de Altas Habilidades /Superdotação