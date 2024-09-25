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Processo seletivo

Sedu do ES abre inscrição para seleção de professores temporários

Remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, para carga horária é de 25 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 4 de outubro

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 11:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 set 2024 às 11:15
Sedu
Sedu vai contar com novos professores DTs Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) já estão abertas . A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
Sedu do ES prepara novo concurso para professores e agentes educacionais
Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena na área que for concorrer. 
Os professores vão atuar com contrato temporário na educação básica: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e Educação Escolar na Socioeducação (unidades Socioeducativas - IASES), Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs) e nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral/Intermediário.
Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 4 de outubro, no site de seleções do governo estadual
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo vai até o final do ano letivo de 2025, podendo ser prorrogado por até 12 meses.

Confira as oportunidades por áreas

  • Professor A
  • Base nacional comum
  • Professor B
  • Arte
  • Biologia/ Ciência
  • Educação Física
  • Ensino religioso
  • Espanhol
  • Filosofia
  • Física
  • Geografia
  • História
  • Inglês
  • Língua Pomerana
  • Língua Portuguesa
  • Matemática
  • Química
  • Sociologia
  • Professor B2
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  • Biologia/ Ciência
  • Educação Física
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  • Linguagens e Códigos
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  • Ensino Religioso (Ef)
  • Economia Doméstica
  • Zootecnia
  • Agrárias Espanhol (EMI)
  • Ciências Agropecuárias
  • Professor B3
  • Arte
  • Biologia/ Ciência
  • Educação Física
  • Ensino religioso
  • Espanhol
  • Expressões e Práticas Musicais
  • Filosofia
  • Física
  • Geografia
  • História
  • Inglês
  • Língua Pomerana
  • Língua Portuguesa
  • Matemática
  • Química
  • Sociologia
  • Professor B Quilombola
  • Arte e Cultura Quilombola
  • Ciências e Conhecimentos Tradicionais
  • Educação Física e Corporeidade
  • Diversidade Religiosa
  • Geografia e Território Quilombola
  • História e Memória Coletiva
  • Língua Portuguesa e Narrativas Quilombolas
  • Étino-Cálculo
  • Professor B Indígena
  • Arte e Culturas Indígenas
  • Educação Física, Práticas Corporais e Esportivas
  • Biologia e Conhecimentos Tradicionais
  • Língua Inglesa
  • Filosofia e Interfaces Culturais
  • Física e Conhecimentos Tradicionais
  • Geografia e Gestão Territorial
  • História e Historiografia Indígena
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  • Língua Indígena Guarani
  • Língua Portuguesa, Literatura e Literaturas Indígenas
  • Matemática e Conhecimentos Tradicionais
  • Química e Conhecimentos Tradicionais
  • Sociologia e Organização Social dos Povos Indígenas
  • Pedagogo
  • Escolas regulares
  • Professor Pedagogo
  • Neapie
  • Espaços de Privação de Liberdade (Sistema Prisional E Unidades Socioeducativas);
  • Educação do Campo
  • Classe Abrigo
  • Atendimento Educacional em Regime Hospitalar
  • Educação Escolar Quilombola
  • Educação Escolar Indígena
  • Professor Educação Especial
  • Professor Especializado para Área de Deficiência Visual
  • Professor Especializado para Área de Altas Habilidades/ Superdotação
  • Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (Tea)
  • Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Auditiva
  • Professor Especializado com Atuação na Educação Especial em Libras
  • Professor Especializado com Atuação na Educação Especial Em Libras - Candidato Ouvinte
  • Professor Educação Especial 2
  • Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (Tea)
  • Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Auditiva
  • Professor Especializado com Atuação na Educação Especial em Libras
  • Professor Especializado com Atuação na Educação Especial Em Libras - Candidato Ouvinte
  • Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Visual
  • Atendimento Educacional Especializado para Área de Surdo-Cegueira
  • Atendimento Educacional Especializado para Área de Altas Habilidades /Superdotação

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