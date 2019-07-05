A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo(Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Técnicos em Gestão de Pessoas e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. A remuneração pode chegar a R$ 5 mil.
As chances são para profissionais de nível superior e a carga horária é de 40 horas semanais. A seleção contará com inscrição/análise de títulos, avaliação de competências, avaliação comportamental e técnica e contratação dos profissionais.
As inscrições poderão ser feitas de 8 a 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085. É necessário constar no envelope o formulário de inscrição, que está disponível no site www.sedu.es.gov.br.
Sedu abre seleção para contratar profissionais de nível superior
AS VAGAS
Técnico em Gestão de Pessoas - Nutricionista
Requisito: Graduação em Nutrição e registro no conselho de classe
Carga horária: 0 Horas
Remuneração: R$ 2.767,78
Vagas: 2
Técnico em Gestão de Pessoas - Estatístico
Requisitos: Graduação em Estatística.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 2.768,78
Vaga: 1
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Arquiteto
Requisitos: Graduação em Arquitetura, registro profissional e experiência de seis meses como Arquiteto.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 5.892,63
Vaga: Formação de cadastro de reserva
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Engenheiro - Eletricista
Requisitos: Graduação em Engenharia Elétrica, Registro no CREA e experiência de seis meses como Engenheiro Eletricista.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 5.892,63
Vagas: Cadastro de reserva
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Engenheiro- Área de Transportes
Requisitos: Graduação em Engenharia, registro no CREA e experiência de seis meses na área de Transporte e/ou Logística.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 5.892,63
Vagas: Cadastro de reserva
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Engenheiro Civil
Requisitos: Graduação em Engenharia Civil, e registro no CREA e experiência de seis meses como Engenheiro Civil.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 5.892,63
Vagas: Cadastro de reserva
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Especialista em Tecnologia da Informação/Suporte e Redes - TI
Requisitos: Graduação em qualquer curso da área de Tecnologia da Informação.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 5.892,63
Vaga: Cadastro de reserva
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Especialista em Tecnologia da Informação/Desenvolvimento - TI
Requisito: Graduação em qualquer curso da área de Tecnologia da Informação.
Carga horária: 40 Horas
Remuneração: R$ 5.892,63
Vagas: Cadastro de reserva