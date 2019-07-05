As chances são para profissionais de nível superior e a carga horária é de 40 horas semanais. A seleção contará com inscrição/análise de títulos, avaliação de competências, avaliação comportamental e técnica e contratação dos profissionais.

As inscrições poderão ser feitas de 8 a 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085. É necessário constar no envelope o formulário de inscrição, que está disponível no site www.sedu.es.gov.br

Your browser does not support the audio element. Sedu abre seleção para contratar profissionais de nível superior

AS VAGAS

Técnico em Gestão de Pessoas - Nutricionista

Requisito: Graduação em Nutrição e registro no conselho de classe

Carga horária: 0 Horas

Remuneração: R$ 2.767,78

Vagas: 2

Técnico em Gestão de Pessoas - Estatístico

Requisitos: Graduação em Estatística.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 2.768,78

Vaga: 1

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Arquiteto

Requisitos: Graduação em Arquitetura, registro profissional e experiência de seis meses como Arquiteto.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vaga: Formação de cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Engenheiro - Eletricista

Requisitos: Graduação em Engenharia Elétrica, Registro no CREA e experiência de seis meses como Engenheiro Eletricista.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Engenheiro- Área de Transportes

Requisitos: Graduação em Engenharia, registro no CREA e experiência de seis meses na área de Transporte e/ou Logística.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Engenheiro Civil

Requisitos: Graduação em Engenharia Civil, e registro no CREA e experiência de seis meses como Engenheiro Civil.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Especialista em Tecnologia da Informação/Suporte e Redes - TI

Requisitos: Graduação em qualquer curso da área de Tecnologia da Informação.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vaga: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Especialista em Tecnologia da Informação/Desenvolvimento - TI

Requisito: Graduação em qualquer curso da área de Tecnologia da Informação.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva