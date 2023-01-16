Sedu abre seleção para contratar cuidador temporário

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissional de apoio escolar (cuidador) para atendimento aos estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.
O subsídio para carga horária de 30 horas semanais, nas escolas de tempo parcial, é de R$ 1.302, mais auxílio-alimentação de R$ 225. Os profissionais que forem atuar nas escolas de tempo integral, com jornada semanal de 40 horas, vão receber R$ 1.452 e auxílio-alimentação de R$ 300.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio e curso de cuidador ou de prestação de assistência à pessoa com deficiência, com carga horária mínima de 80 horas.
Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, no período das 10h do dia 17 de janeiro até as 17h do dia 23 de janeiro de 2023. Não há cobrança de taxa de inscrição.
A seleção contará com duas etapas: inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório; e chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho.
Atribuições do cargo
- Acompanhar e auxiliar os estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) na promoção da acessibilidade e da atenção aos cuidados de locomoção, prestando acompanhamento individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência; realizar mudanças de posição para maior conforto do estudante, dentro ou fora da sala de aula;
- Manter interlocução com os professores da classe comum, visando atender ao estudante em situações que demandam a movimentação da turma; auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;
- Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento do estudante para que possam ser observados; acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas do estudante com deficiência e/ou TEA durante a permanência na escola e atuação em todas as atividades escolares necessárias, em todos os níveis e modalidades de ensino.