Sedu abre seleção para contratar cuidador temporário

Sedu abre processo seletivo para cuidador Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissional de apoio escolar (cuidador) para atendimento aos estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.

O subsídio para carga horária de 30 horas semanais, nas escolas de tempo parcial, é de R$ 1.302, mais auxílio-alimentação de R$ 225. Os profissionais que forem atuar nas escolas de tempo integral, com jornada semanal de 40 horas, vão receber R$ 1.452 e auxílio-alimentação de R$ 300.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio e curso de cuidador ou de prestação de assistência à pessoa com deficiência, com carga horária mínima de 80 horas.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br , no período das 10h do dia 17 de janeiro até as 17h do dia 23 de janeiro de 2023. Não há cobrança de taxa de inscrição.

A seleção contará com duas etapas: inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório; e chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho.

Atribuições do cargo

Acompanhar e auxiliar os estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) na promoção da acessibilidade e da atenção aos cuidados de locomoção, prestando acompanhamento individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência; realizar mudanças de posição para maior conforto do estudante, dentro ou fora da sala de aula;

Manter interlocução com os professores da classe comum, visando atender ao estudante em situações que demandam a movimentação da turma; auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;