Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.197,91 a R$ 11.676,41, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
Ao todo, são três editais. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva emergencial para médicos, motoristas, fonoaudiólogos, técnicos em enfermagem, terapeutas ocupacionais, entre outras funções. Os selecionados serão convocados conforme a necessidade da pasta.
Os editais têm vigência de seis meses, já os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses.
As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 9 de julho, no site selecao.es.gov.br
Confira os cargos
EDITAL 004/2024 - MÉDICO
Remuneração: de R$ 5.838,20 para os profissionais de 20 horas, de R$ 7.005,84 para os de 24 horas e de R$ 11.676,41 para os de 40 horas. O auxílio-alimentação é de R$ 600.
Cargos
- Médico
- Médico alergista e imunologista
- Médico alergista pediátrico
- Médico anestesista
- Médico angiologista
- Médico cardiologista
- Médico cirurgia de cabeça e pescoço
- Médico cirurgião geral
- Médico cirurgião plástico
- Médico cirurgião vascular
- Médico clínica médica
- Médico dermatologista
- Médico do trabalho
- Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
- Médico endocrinologista e metabologista
- Médico endocrinologista pediátrico
- Médico gastroenterologista
- Médico gastroenterologista pediátrico
- Médico geneticista
- Médico geriatra
- Médico ginecologista e obstetra
- Médico hematologista e hemoterapeuta
- Médico infectologista
- Médico intensivista pediátrico
- Médico mastologista
- Médico Neonatologista
- Médico nefrologista
- Médico nefrologista pediátrico
- Médico neurologista
- Médico neuropediatra
- Médico oftalmologista
- Médico oncologista
- Médico oncologista pediátrico
- Médico ortopedista e traumatologista
- Médico otorrinolaringologista
- Médico patologista
- Médico pediatra
- Médico pneumologista
- Médico proctologista
- Médico psiquiatra
- Médico psiquiatra da infância e adolescência
- Médico radiologista e diagnóstico por imagem
- Médico regulador
- Médico reumatologista
- Médico socorrista
- Médico urologista
EDITAL 005/2024 - NÍVEL SUPERIOR
Remuneração: de R$ 3.209,50 para o cargo de cirurgião buco maxilo facial, que tem carga horária de 24 horas. Já para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, o salário é de R$ 4.011,88, com jornada de 30 horas. Para os demais, os ganhos são de R$ 5.349,18, 40 horas. O auxílio-alimentação é de R$ 600.
Cargos
- Contador
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Odontólogo cirurgião buco maxilo facial
- Técnico de nível superior (análises clínicas)
- Terapeuta ocupacional
EDITAL 006/2024 - FUNDAMENTAL, MÉDIO TÉCNICO
Remuneração: de R$ 2.197,91 para o cargo de motorista e de R$ 2.747,39 para os demais. A carga horária é de 40 horas semanais. O auxílio-alimentação é de R$ 600.
Cargos
- Motorista
- Técnico em enfermagem
- Técnico em imobilização ortopédica
- Técnico em laboratório
- Técnico em órtese e prótese
- Técnico em segurança do trabalho