Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil

Secretaria de Saúde vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo ( Sesa ) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.197,91 a R$ 11.676,41, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

Ao todo, são três editais. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva emergencial para médicos, motoristas, fonoaudiólogos, técnicos em enfermagem, terapeutas ocupacionais, entre outras funções. Os selecionados serão convocados conforme a necessidade da pasta.

Os editais têm vigência de seis meses, já os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses.

As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 9 de julho, no site selecao.es.gov.br

Confira os cargos

EDITAL 004/2024 - MÉDICO

Remuneração: de R$ 5.838,20 para os profissionais de 20 horas, de R$ 7.005,84 para os de 24 horas e de R$ 11.676,41 para os de 40 horas. O auxílio-alimentação é de R$ 600.

Cargos

Médico

Médico alergista e imunologista

Médico alergista pediátrico

Médico anestesista

Médico angiologista

Médico cardiologista

Médico cirurgia de cabeça e pescoço

Médico cirurgião geral

Médico cirurgião plástico

Médico cirurgião vascular

Médico clínica médica

Médico dermatologista

Médico do trabalho

Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)

Médico endocrinologista e metabologista

Médico endocrinologista pediátrico

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrico

Médico geneticista

Médico geriatra

Médico ginecologista e obstetra

Médico hematologista e hemoterapeuta

Médico infectologista

Médico intensivista pediátrico

Médico mastologista

Médico Neonatologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico oftalmologista

Médico oncologista

Médico oncologista pediátrico

Médico ortopedista e traumatologista

Médico otorrinolaringologista

Médico patologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico proctologista

Médico psiquiatra

Médico psiquiatra da infância e adolescência

Médico radiologista e diagnóstico por imagem

Médico regulador

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista

EDITAL 005/2024 - NÍVEL SUPERIOR

Remuneração: de R$ 3.209,50 para o cargo de cirurgião buco maxilo facial, que tem carga horária de 24 horas. Já para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, o salário é de R$ 4.011,88, com jornada de 30 horas. Para os demais, os ganhos são de R$ 5.349,18, 40 horas. O auxílio-alimentação é de R$ 600.

Cargos

Contador

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Odontólogo cirurgião buco maxilo facial

Técnico de nível superior (análises clínicas)

Terapeuta ocupacional

EDITAL 006/2024 - FUNDAMENTAL, MÉDIO TÉCNICO

Remuneração: de R$ 2.197,91 para o cargo de motorista e de R$ 2.747,39 para os demais. A carga horária é de 40 horas semanais. O auxílio-alimentação é de R$ 600.