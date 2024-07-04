Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil
Temporários

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil

Oportunidades são para cargos como médico, técnico em enfermagem, motorista, terapeuta ocupacional e técnico em segurança do trabalho; inscrições seguem até o dia 9 de julho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jul 2024 às 11:07

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 11:07

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA
Secretaria de Saúde vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.197,91 a R$ 11.676,41, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
Ao todo, são três editais. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva emergencial para médicos, motoristas, fonoaudiólogos, técnicos em enfermagem, terapeutas ocupacionais, entre outras funções. Os selecionados serão convocados conforme a necessidade da pasta.
Os editais têm vigência de seis meses, já os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses.
As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 9 de julho, no site selecao.es.gov.br

Confira os cargos

EDITAL 004/2024 - MÉDICO
Remuneração: de R$ 5.838,20 para os profissionais de 20 horas, de R$ 7.005,84 para os de 24 horas e de R$ 11.676,41 para os de 40 horas. O auxílio-alimentação é de R$ 600.
Edital
Cargos
  • Médico
  • Médico alergista e imunologista
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico anestesista
  • Médico angiologista
  • Médico cardiologista
  • Médico cirurgia de cabeça e pescoço
  • Médico cirurgião geral
  • Médico cirurgião plástico
  • Médico cirurgião vascular
  • Médico clínica médica
  • Médico dermatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
  • Médico endocrinologista e metabologista
  • Médico endocrinologista pediátrico
  • Médico gastroenterologista
  • Médico gastroenterologista pediátrico
  • Médico geneticista
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologista e obstetra
  • Médico hematologista e hemoterapeuta
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico mastologista
  • Médico Neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista
  • Médico neuropediatra
  • Médico oftalmologista
  • Médico oncologista
  • Médico oncologista pediátrico
  • Médico ortopedista e traumatologista
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico proctologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico psiquiatra da infância e adolescência
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem
  • Médico regulador
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista
EDITAL 005/2024 - NÍVEL SUPERIOR
Remuneração: de R$ 3.209,50 para o cargo de cirurgião buco maxilo facial, que tem carga horária de 24 horas. Já para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, o salário é de R$ 4.011,88, com jornada de 30 horas. Para os demais, os ganhos são de R$ 5.349,18, 40 horas. O auxílio-alimentação é de R$ 600.
Edital
Cargos
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Odontólogo cirurgião buco maxilo facial
  • Técnico de nível superior (análises clínicas)
  • Terapeuta ocupacional 
EDITAL 006/2024 - FUNDAMENTAL, MÉDIO TÉCNICO
Remuneração: de R$ 2.197,91 para o cargo de motorista e de R$ 2.747,39 para os demais. A carga horária é de 40 horas semanais. O auxílio-alimentação é de R$ 600.
Edital
Cargos
  • Motorista
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório 
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho

LEIA MAIS 

Governo do ES vai abrir concurso com 600 vagas para Polícia Penal

11 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 13 mil

Prefeitura da Serra abre inscrições de concurso com 375 vagas nesta segunda

Serra, Vitória, Ifes e PM do ES: concursos e seleções têm 47 mil vagas

16 concursos no ES para ficar de olho até o final de 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Saúde SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados