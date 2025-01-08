Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais temporários. Ao todo, são quatro editais para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta. Os selecionados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.648,43 a R$ 11.676,42.
Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 15 de janeiro de 2025, no site selecao.es.gov.br.
A seleção dos candidatos será feita mediante a comprovação de requisitos, conforme os critérios estabelecidos nos editais.
Confira as vagas
- Edital nº 01/2025
- Médico
- Médico Alergista e Imunologista
- Médico Alergista Pediátrico
- Médico Anestesista
- Médico Angiologista
- Médico Cardiologista
- Médico Cirurgia de Cabeça e Pescoço
- Médico Cirurgião Geral
- Médico Cirurgião Plástico
- Médico Cirurgião Vascular
- Médico Clínica Médica
- Médico Dermatologista
- Médico do Trabalho
- Médico em Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria)
- Médico Endocrinologista e Metabologista
- Médico Endocrinologista Pediátrico
- Médico Gastroenterologista
- Médico Gastroenterologista Pediátrico
- Médico Geneticista
- Médico Geriatra
- Médico Ginecologista e Obstetra
- Médico Hematologista e Hemoterapeuta
- Médico Homeopata
- Médico Infectologista
- Médico Intensivista Pediátrico
- Médico Mastologista
- Médico Neonatologista
- Médico Nefrologista
- Médico Nefrologista Pediátrico
- Médico Neurologista
- Médico Neuropediatra
- Médico Oftalmologista
- Médico Oncologista
- Médico Oncologista Pediátrico
- Médico Ortopedista e Traumatologista
- Médico Ortopedista e Traumatologista (Cirurgia de Ombro)
- Médico Ortopedista e Traumatologista (Cirurgia de Mão)
- Médico Otorrinolaringologista
- Médico Patologista
- Médico Pediatra
- Médico Pneumologista
- Médico Proctologista
- Médico Psiquiatra
- Médico Psiquiatra da Infância e Adolescência
- Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem
- Médico Regulador
- Médico Reumatologista
- Médico Socorrista
- Médico Urologista
- Médico Esportivo
- Edital nº 02/2025
- Administrador
- Arquiteto
- Assistente Social
- Biólogo
- Contador
- Enfermeiro
- Engenheiro Civil
- Engenheiro Eletricista
- Engenheiro Mecânico
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Odontólogo
- Odontólogo (Atendimento A Portadores de Necessidades Especiais, Sindromes e Doenças Raras)
- Odontólogo Cirurgião Bucomaxilo Facial
- Psicólogo
- Técnico de Nível Superior (Análises Clínicas)
- Terapeuta Ocupacional
- Veterinário
- Edital nº 03/2025
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Motorista
- Motorista (Veículo de Emergência)
- Telefonista
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Imobilização Ortopédica
- Técnico em Laboratório
- Técnico em Laboratório (Hemoterapia)
- Técnico em Órtese e Prótese
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Necrópsia
- Edital nº 04/2025
- Técnico em Nível Superior I (Análises Clínicas)
- Técnico de Nível Superior II (Biologia Molecular)
- Técnico de Nível Superior III (Bioinformata)
- Técnico de Nível Superior IV (Analista de Tecnologia da Informação)
- Técnico de Nível Superior V (Bioestatístico)
- Técnico de Nível Superior VI (Gestão de Almoxarifado)
- Técnico de Nível Superior Vi I (Gestão da Qualidade I)
- Técnico de Nível Superior VIII (Gestão da Qualidade II)
- Técnico de Nível Superior IX (Bromatologia)
- Técnico de Nível Superior X (Engenheiro Clínico)
- Técnico de Nível Superior XI (Especialista Em Metrologia)
- Técnico de Nível Superior XII (Especialista Em Sequenciamento Genômico)
- Técnico de Nível Superior XIII (Gestão de Patrimônio)
- Técnico de Nível Superior XIV (Gestão Pública)
- Técnico de Nível Superior XV (Química Analítica Instrumental)
- Médico Patologista
- Técnico em Laboratório
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Química