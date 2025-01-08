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Temporários

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 11 mil

Ao todo, são três editais para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior; inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 15 de janeiro

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 11:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2025 às 11:10
SESA
Secretaria Estadual da Saúde vai selecionar profissionais temporários Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais temporários. Ao todo, são quatro editais para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta. Os selecionados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.648,43 a R$ 11.676,42.
Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 15 de janeiro de 2025, no site selecao.es.gov.br.
A seleção dos candidatos será feita mediante a comprovação de requisitos, conforme os critérios estabelecidos nos editais.

Confira as vagas

  • Edital nº 01/2025
  • Médico
  • Médico Alergista e Imunologista
  • Médico Alergista Pediátrico
  • Médico Anestesista
  • Médico Angiologista
  • Médico Cardiologista
  • Médico Cirurgia de Cabeça e Pescoço
  • Médico Cirurgião Geral
  • Médico Cirurgião Plástico
  • Médico Cirurgião Vascular
  • Médico Clínica Médica
  • Médico Dermatologista
  • Médico do Trabalho
  • Médico em Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria)
  • Médico Endocrinologista e Metabologista
  • Médico Endocrinologista Pediátrico
  • Médico Gastroenterologista
  • Médico Gastroenterologista Pediátrico
  • Médico Geneticista
  • Médico Geriatra
  • Médico Ginecologista e Obstetra
  • Médico Hematologista e Hemoterapeuta
  • Médico Homeopata
  • Médico Infectologista
  • Médico Intensivista Pediátrico
  • Médico Mastologista
  • Médico Neonatologista
  • Médico Nefrologista
  • Médico Nefrologista Pediátrico
  • Médico Neurologista
  • Médico Neuropediatra
  • Médico Oftalmologista
  • Médico Oncologista
  • Médico Oncologista Pediátrico
  • Médico Ortopedista e Traumatologista
  • Médico Ortopedista e Traumatologista (Cirurgia de Ombro)
  • Médico Ortopedista e Traumatologista (Cirurgia de Mão)
  • Médico Otorrinolaringologista
  • Médico Patologista
  • Médico Pediatra
  • Médico Pneumologista
  • Médico Proctologista
  • Médico Psiquiatra
  • Médico Psiquiatra da Infância e Adolescência
  • Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem
  • Médico Regulador
  • Médico Reumatologista
  • Médico Socorrista
  • Médico Urologista
  • Médico Esportivo
  • Edital nº 02/2025
  • Administrador
  • Arquiteto
  • Assistente Social
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro Eletricista
  • Engenheiro Mecânico
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Odontólogo (Atendimento A Portadores de Necessidades Especiais, Sindromes e Doenças Raras)
  • Odontólogo Cirurgião Bucomaxilo Facial
  • Psicólogo
  • Técnico de Nível Superior (Análises Clínicas)
  • Terapeuta Ocupacional
  • Veterinário
  • Edital nº 03/2025
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Motorista 
  • Motorista (Veículo de Emergência)
  • Telefonista
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Imobilização Ortopédica
  • Técnico em Laboratório
  • Técnico em Laboratório (Hemoterapia)
  • Técnico em Órtese e Prótese
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Necrópsia
  • Edital nº 04/2025
  • Técnico em Nível Superior I (Análises Clínicas)
  • Técnico de Nível Superior II (Biologia Molecular)
  • Técnico de Nível Superior III (Bioinformata)
  • Técnico de Nível Superior IV (Analista de Tecnologia da Informação)
  • Técnico de Nível Superior V (Bioestatístico)
  • Técnico de Nível Superior VI (Gestão de Almoxarifado)
  • Técnico de Nível Superior Vi I (Gestão da Qualidade I)
  • Técnico de Nível Superior VIII (Gestão da Qualidade II)
  • Técnico de Nível Superior IX (Bromatologia)
  • Técnico de Nível Superior X (Engenheiro Clínico)
  • Técnico de Nível Superior XI (Especialista Em Metrologia)
  • Técnico de Nível Superior XII (Especialista Em Sequenciamento Genômico)
  • Técnico de Nível Superior XIII (Gestão de Patrimônio)
  • Técnico de Nível Superior XIV (Gestão Pública)
  • Técnico de Nível Superior XV (Química Analítica Instrumental)
  • Médico Patologista
  • Técnico em Laboratório
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Química

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