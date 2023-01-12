Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 10 mil

Sede da Secretaria Estadual da Saúde - ES - SESA Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo para contratar profissionais temporários em cargos de vários níveis de escolaridade. As regras foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (12). Os salários podem passar de R$ 10 mil.

Ao todo, são três editais que preveem a formação de cadastro de reserva. O primeiro documento (nº 001/2023) reserva vagas para o quadro de médicos. O subsídio para jornada de trabalho de 20 horas é de R$ 5.320,77, enquanto que para 24 horas é de R$ 6.384,92 e de 40 horas de R$ 10.641,53.

O edital nº 002/2023 tem postos para cargos de nível superior. O profissional odontólogo, com carga horária de 20 horas semanais, tem remuneração de R$ 2.437,54. Já os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, de 30 horas, têm ganhos de R$ 3.656,31. Para os demais a jornada de trabalho é de 40 horas com salários de R$ 4.875,08.

No terceiro edital, n° 003/2023, as chances são para profissionais de níveis fundamental, médio e técnico. Neste caso, os vencimentos variam de R$ 1.502,33 a R$ 2,503,89, conforme a escolaridade do candidato.

As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br , das 10 horas do dia 13 até as 10 horas do dia 20 de janeiro de 2023. Não há cobrança de taxa de participação. De acordo com o edital, serão aceitas duas inscrições por CPF para as funções de médico e apenas uma para as demais.

A seleção contará com três etapas: inscrição, comprovação do requisito, qualificação profissional e experiência profissional, para cadastro de reserva; e formalização de contrato. O prazo de validade do processo seletivo será de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Sesa.

Confira as vagas

Edital n° 001/2023 - médicos

Médico

Médico regulador

Médico alergia e imunologia

Médico alergista pediátrico

Médico anestesista

Médico angiologista

Médico cardiologista

Médico cirurgia de cabeça e pescoço

Médico cirurgião geral

Médico cirurgião vascular

Médico clínica médica

Médico dermatologista

Médico do trabalho

Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)

Médico endocrinologista e metabologia

Médico endocrinologista pediátrica

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrica

Médico geneticista

Médico geriatra

Médico ginecologia e obstetrícia

Médico hematologista e hemoterapia

Médico homeopata

Médico infectologista

Médico intensivista pediátrico

Médico mastologista

Médico neonatologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico oftalmologista

Médico oncologista

Médico oncologista pediátrico

Médico ortopedista e traumatologista

Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de ombro)

Médico otorrinolaringologista

Médico patologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico proctologista

Médico psiquiatra

Médico psiquiatra da infância e adolescência

Médico radiologista e diagnóstico por imagem

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista

Sesa n° 002/2023 - nível superior

Administrador

Arquiteto

Assistente social

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro eletricista

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo (atendimento a portadores de necessidades especiais, síndromes e doenças raras)

Psicólogo

Terapeuta ocupacional

Veterinário

Sesa n° 003/2023 - nível fundamental, médio e técnico