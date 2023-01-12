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Vários cargos

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 10 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de  níveis fundamental, médio, técnico e superior; inscrições podem ser feitas de 13 a 20 de janeiro

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 09:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jan 2023 às 09:51
SESA
Sede da Secretaria Estadual da Saúde - ES - SESA Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo para contratar profissionais temporários em cargos de vários níveis de escolaridade. As regras foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (12). Os salários podem passar de R$ 10 mil.
Ao todo, são três editais que preveem a formação de cadastro de reserva. O primeiro documento (nº 001/2023) reserva vagas para o quadro de médicos. O subsídio para jornada de trabalho de 20 horas é de R$ 5.320,77, enquanto que para 24 horas é de R$ 6.384,92 e de 40 horas de R$ 10.641,53.
O edital nº 002/2023 tem postos para cargos de nível superior. O profissional odontólogo, com carga horária de 20 horas semanais, tem remuneração de R$ 2.437,54. Já os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, de 30 horas, têm ganhos de R$ 3.656,31. Para os demais a jornada de trabalho é de 40 horas com salários de R$ 4.875,08.
No terceiro edital, n° 003/2023, as chances são para profissionais de níveis fundamental, médio e técnico. Neste caso, os vencimentos variam de R$ 1.502,33 a R$ 2,503,89, conforme a escolaridade do candidato.
As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, das 10 horas do dia 13 até as 10 horas do dia 20 de janeiro de 2023. Não há cobrança de taxa de participação. De acordo com o edital, serão aceitas duas inscrições por CPF para as funções de médico e apenas uma para as demais.
A seleção contará com três etapas: inscrição, comprovação do requisito, qualificação profissional e experiência profissional, para cadastro de reserva; e formalização de contrato. O prazo de validade do processo seletivo será de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Sesa.

Confira as vagas

Edital n° 001/2023 - médicos

  • Médico
  • Médico regulador
  • Médico alergia e imunologia
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico anestesista
  • Médico angiologista
  • Médico cardiologista
  • Médico cirurgia de cabeça e pescoço
  • Médico cirurgião geral
  • Médico cirurgião vascular
  • Médico clínica médica
  • Médico dermatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
  • Médico endocrinologista e metabologia
  • Médico endocrinologista pediátrica
  • Médico gastroenterologista 
  • Médico gastroenterologista pediátrica
  • Médico geneticista
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologia e obstetrícia
  • Médico hematologista e hemoterapia
  • Médico homeopata
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico mastologista
  • Médico neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista 
  • Médico neuropediatra
  • Médico oftalmologista 
  • Médico oncologista
  • Médico oncologista pediátrico
  • Médico ortopedista e traumatologista 
  • Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de ombro)
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico proctologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico psiquiatra da infância e adolescência
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem 
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista

Sesa n° 002/2023 - nível superior

  • Administrador
  • Arquiteto
  • Assistente social
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro eletricista
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico 
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo (atendimento a portadores de necessidades especiais, síndromes e doenças raras)
  • Psicólogo
  • Terapeuta ocupacional
  • Veterinário

Sesa n° 003/2023 - nível fundamental, médio e técnico

  • Assistente administrativo
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista (veículos com lotação máxima de 08 lugares)
  • Motorista (veículos de emergência)
  • Motorista (veículos com lotação superior a 08 passageiros, inclusive,
  • Micro-ônibus, ônibus e caminhão)
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em enfermagem técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em laboratório (hemoterapia)
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Telefonista

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