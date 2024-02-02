A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de monitores de ressocialização. As regras da contratação foram divulgadas nesta sexta-feira (2). A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva e os contratos serão temporários.
A remuneração do cargo é de R$ 4.717,08, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600. O contrato temporário terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
Para participar, é necessário ter o nível médio completo ou curso profissionalizante, nacionalidade brasileira ou portuguesa; carteira de habilitação na categoria “B” ou superior válida; e idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento da inscrição. Podem participar candidatos dos sexos masculino e feminino.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br.
As oportunidades são para os municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Grande Vitória, Barra de São Francisco, São Mateus, Aracruz, Colatina, Linhares, São Domingos do Norte, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.
Secretaria de Justiça do ES contrata monitor de ressocialização
O processo seletivo simplificado respeitará a reserva de vagas no percentual de 20% para negros, 5% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência.
A seleção contará com três fases, compostas por inscrição e qualificação, de caráter classificatório e eliminatório; entrega de documentação comprobatória referente à qualificação profissional, idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, além da entrega de documentação para assinatura de contrato.
Atribuições do cargo
- Colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das
- atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos;
- Cooperar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos prisionais;
- Prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e
- executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos
- prisionais;
- Colaborar nas atividades necessárias à vigilância, ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais;
- Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando-se os
- regulamentos e normas próprias, conforme a Lei de Execução Penal - LEP e outros documentos nacionais e internacionais;
- Observar os movimentos dos presos no interior do estabelecimento penal;
- Certificar-se de que as câmeras do sistema de monitoramento eletrônico estão posicionadas de forma a não permitir ocorrência de pontos cegos;
- Acionar o alarme geral do estabelecimento penal sempre que for observada
- anormalidade de caráter urgente;
- Comunicar ao superior imediato qualquer alteração observada quanto à segurança
- no estabelecimento penal, inclusive os casos de incêndio;
- Auxiliar na conferência periódica da população carcerária, conforme dispuser as
- portarias e/ou regulamentos;
- Colaborar na verificação das condições de limpeza e higiene das celas e instalações
- sanitárias de uso dos presos;
- Informar qualquer irregularidade detectada ao assumir o posto;
- Colaborar na revista nos presos;
- Auxiliar nas revistas em alimentos e pertences que adentram nos estabelecimentos
- prisionais;
- Auxiliar na condução dos presos, quando de seu deslocamento nas áreas internas do
- estabelecimento prisional ou do complexo onde estiverem localizados;
- Cooperar nas escoltas dos presos quando de seus deslocamentos externos para
- fóruns, distritos policiais, hospitais, velórios, estabelecimentos prisionais e outros;
- Colaborar na revista minuciosa nos locais onde o preso irá entrar, inclusive celas,
- verificando se não existem armas dissimuladas, mensagens, chaves falsas para
- algemas ou outros objetos ilegais ou comprometedores;
- Colaborar ou providenciar a documentação, processos e expedientes necessários ao
- transporte dos presos;
- Operar em sistemas de radiocomunicação e videomonitoramento;
- Executar atividades em postos de controle e portarias, que não necessitem de
- armamento;
- Executar movimentação de presos em atividades laborais, educacionais, de saúde,
- visitas, atendimentos e em atividades gerais dentro da área do estabelecimento penal,
- interna e externamente;
- Zelar pela manutenção, conservação e uso correto das instalações, aparelhos,
- uniformes, instrumentos, equipamentos de proteção individual e outros objetos de trabalho;
- Executar a distribuição de alimentos e suprimentos aos presos;
- Desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de
- informações relativas a presos;
- Acompanhar os cadastros de visitantes, inclusive de familiares dos internos,
- autorizados a adentrarem nos estabelecimentos prisionais;
- Acessar documentação, fichários e prontuários, para produção e atualização dos
- dados dos presos;
- Realizar atividades administrativas no âmbito dos estabelecimentos prisionais, nos
- termos da legislação;
- Observar as normas de segurança e disciplina do estabelecimento prisional;
- Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
- Executar atividades correlatas conforme a área de atuação.