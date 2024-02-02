Secretaria de Justiça do ES contrata monitor de ressocialização

Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação | Secretaria de Justiça do Espírito Santo

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo ( Sejus ) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de monitores de ressocialização. As regras da contratação foram divulgadas nesta sexta-feira (2). A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva e os contratos serão temporários.

A remuneração do cargo é de R$ 4.717,08, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600. O contrato temporário terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Para participar, é necessário ter o nível médio completo ou curso profissionalizante, nacionalidade brasileira ou portuguesa; carteira de habilitação na categoria “B” ou superior válida; e idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento da inscrição. Podem participar candidatos dos sexos masculino e feminino.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br

As oportunidades são para os municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Grande Vitória, Barra de São Francisco, São Mateus, Aracruz, Colatina, Linhares, São Domingos do Norte, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.

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O processo seletivo simplificado respeitará a reserva de vagas no percentual de 20% para negros, 5% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

A seleção contará com três fases, compostas por inscrição e qualificação, de caráter classificatório e eliminatório; entrega de documentação comprobatória referente à qualificação profissional, idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, além da entrega de documentação para assinatura de contrato.

Atribuições do cargo