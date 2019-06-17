São Gabriel da Palha e Guarapari abrem vagas para temporários

Prefeituras contratam temporários Crédito: Pixabay

Guarapari, municípios que estão localizados ao Norte e ao Sul do As Prefeituras de São Gabriel da Palha e, municípios que estão localizados ao Norte e ao Sul do Espírito Santo , respectivamente, estão com processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais temporários. As seleções têm como objetivo preencher cadastro de reserva.

Em São Gabriel da Palha, as oportunidades são para os cargos de motorista, operador de máquinas e técnico de laboratório. Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetiva (todos os cargos) e prática (motorista e operador de máquinas).

A inscrição poderá ser feita na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, que fica na Rua Amado Almeida, 197, Bairro Glória, São Gabriel da Palha. O atendimento ocorre de 18 a 28 de junho de 2019, das 13 às 17 horas (de segunda a quinta-feira) e das 8 às 12h na sexta-feira.

A remuneração dos motoristas e operadores de máquinas é de R$ 1.052,50, para carga horária de 44 horas semanais. Já os técnicos de laboratório vão receber salário de R$ 1.395,52, para 36 horas semanais de trabalho.

GUARAPARI

O processo seletivo simplificado da Prefeitura de Guarapari tem como objetivo formar cadastro de reserva de professores habilitados ou não, além de assistentes de sala e monitores de tecnologia. Os salários variam entre R$ 1.150,97 e R$ 2.306,80.

As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 18 de junho até 16h59 de 19 de junho de 2019, no site www.guarapari.es.gov.br . Serão permitidas apenas duas inscrições por CPF.