Saiba como se preparar para o concurso de 1.000 vagas do INSS

concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai oferecer 1.000 vagas para o cargo de técnico. A carreira exige apenas o nível médio e, para garantir a aprovação, a preparação deve começar o quanto antes. Isso porque especialistas alertam que a concorrência deve ser acirrada.

A expectativa é de que o processo seletivo tenha mais de 1,5 milhão de inscritos, de acordo com previsão da autarquia. Só para se ter uma ideia, o último certame para o órgão ofereceu 950 oportunidades e teve mais de um milhão de participações. Este, inclusive, foi um dos concursos mais concorridos do País, ficando apenas atrás do da Caixa Econômica Federal.

27 de novembro de 2022. O edital do INSS já foi publicado. Os interessados têm até o dia 3 de outubro para se inscrever no site do Cebraspe . As provas serão aplicadas no dia

INSS vai contar com novos servidores em breve Crédito: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

“Este deve ser o último concurso para o cargo de técnico que vai exigir o ensino médio. Tudo indica que o requisito deve mudar para a próxima seleção, passando a ser exigida a formação superior”, comentou o professor de Direito Previdenciário do Gran Curso Online, Fernando Maciel. A tese também é defendida pelo ministro do Trabalho e Previdência Social, José Carlos Oliveira.

As disciplinas cobradas serão as mesmas da seleção de seis anos atrás, entre elas, Ética no Serviço Público, Regime Jurídico Único, Noções de Direito Constitucional e Administrativo e Seguridade Social, que é disciplina de Conhecimento Específico.

A autarquia anunciou a contratação do Cebraspe como organizadora, a mesma que fez o concurso de 2016. Ao todo, serão 120 questões, do tipo "Certo" e "Errado", onde cada acerto soma um ponto e cada erro desconta um ponto da nota final. Com este modelo de teste, será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas. Marcação dupla ou sem marcação anula a questão e não soma nem subtrai pontos, comenta a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner.

"Separando duas horas ou mais por dia, o concurseiro pode estudar duas matérias diariamente" Ivone Goldner - Diretora pedagógica do CEP

Ela também orienta que é fundamental reservar tempo específico para a resolução de questões anteriores da banca examinadora.

Segundo o especialista do Gran Cursos Online Fernando Maciel, a disciplina de Direito Previdenciário corresponde a 70% do total de questões da prova, por isso, a atenção deve ser redobrada.

“O candidato precisa ficar atento, porque houve muitas mudanças em relação ao concurso anterior, começando pela Reforma da Previdência de 2019. Há um indicativo forte de que esses pontos serão amplamente cobrados. Se focar no conteúdo de 2016, estará muito defasado. É importante lembrar que a autarquia quer em seus quadros pessoas que conheçam a legislação atual”, comenta Maciel.

SERVIÇO

Cargos: técnico do seguro social



Vagas: 1.000

1.000 Requisitos: nível médio

nível médio Remuneração: R$5.905,79

R$5.905,79 Inscrições: até 3 de outubro, no até 3 de outubro, no site do Cebraspe



Provas: 27 de novembro

O QUE SERÁ COBRADO:

Ética no Serviço Público

Regime Jurídico Único

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática

Seguridade Social (Direito Previdenciário).

O candidato deve adotar a estratégia de dedicar mais tempo de preparação às disciplinas que podem garantir mais pontos. A matéria mais cobrada para o cargo de técnico do Seguro Social é a de Seguridade Social.

SOBRE DIREITO PREVIDENCIÁRIO:

Os candidatos devem ficar atentos às últimas alterações nas leis:

2019: Reforma Previdenciária - emenda 103

2019: Mini Reforma - Lei 13.846

2020: novo regulamento previdenciário - decreto 10.410

Em seguida, as matérias de maior relevância são Língua Portuguesa e Noções de Direito Constitucional.

Outra sugestão é estudar a previdência dos servidores, conhecido como regime próprio de previdência.

“O regime geral é voltado para os trabalhadores da iniciativa privada. Em breve, o INSS vai assumir a condição de responsável também pela previdência dos servidores federais”, comenta o professor Fernando Maciel.

DICAS DE ESTUDO:

Não espere a publicação do edital para começar a estudar.

Estude o conteúdo e faça também muitos exercícios.

“Quando se lê palavras como sempre, nunca ou exclusivamente, quer dizer que a questão está errada. Essas são chamadas de palavras mágicas. A resolução de questões vai ajudar a conhecer o estilo de provas e também as eventuais pegadinhas”, comenta Maciel. - Por dia, separe duas ou mais horas e estude duas matérias diariamente.

O candidato deve dedicar mais tempo às disciplinas que podem garantir mais pontos, como a de Seguridade Social. Esse conteúdo corresponde a 70% do total de questões da prova.

UM BOM MODELO DE CRONOGRAMA DE ESTUDO SERIA:

Segunda-feira: Língua Portuguesa e Direito Administrativo + questões;

Língua Portuguesa e Direito Administrativo + questões; Terça feira: Direito Previdenciário e Direito Constitucional + questões;

Direito Previdenciário e Direito Constitucional + questões; Quarta-feira : Raciocínio Lógico e Informática + questões;

: Raciocínio Lógico e Informática + questões; Quinta-feira: Língua Portuguesa e Direito Administrativo + questões;

Língua Portuguesa e Direito Administrativo + questões; Sexta-feira: Direito Previdenciário e Direito Constitucional + questões;

Direito Previdenciário e Direito Constitucional + questões; Sábado: Raciocínio Lógico e Informática + questões;

Raciocínio Lógico e Informática + questões; Domingo: Direito Previdenciário + questões.