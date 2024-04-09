Sai edital de concurso com 100 vagas para Guarda Municipal de Vitória

Guarda Municipal de Vitória vai ganhar reforço de novos agentes Crédito: Divulgação / GMV

A Prefeitura de Vitória publicou nesta terça-feira (9) o edital de abertura do concurso público para Guarda Municipal. A oferta é de 100 vagas imediatas para agentes, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão atuar na segurança ostensiva e viária da cidade.

Do total de oportunidades, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência e 30% para negros e indígneas. Para participar, é necessário ter o ensino médio, no máximo 30 anos e atender aos requisito altura, sendo, no mínimo, l,60m para mulheres e l,65m para homens.

A remuneração pode chegar a R$ 6.174,69, somando o subsídio de RS 3.967,40; escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); auxílio-alimentação de R$ 660, além de auxílio-fardamento (anual) de R$ 1.800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 15 de abril até as 16 horas de 20 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca responsável pela organização do processo seletivo.

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A taxa de participação é de R$ 90. Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); membros de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal; e que não tiverem utilizado da isenção previstaem lei mais de três vezes no exercício corrente. Os benefícios podem ser solicitados no período de 15 a 19 de abril.

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório;

Investigação Social e Comportamental, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicotécnica, de caráter eliminatório;

Exame Médico, de caráter eliminatório;

Perícia Médica – para candidatos PcDs;

Heteroidentificação – para candidatos negros/indígenas;

Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório.

QUANDO SERÁ A PROVA DO CONCURSO DA GUARDA



A prova objetiva será aplicada no dia 14 de julho, das 13 às 16h30, em Vitória.

O exame será dividido em dois módulos, um de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Noções de Informática) e conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Legislação).

Os locais de realização dos testes serão divulgados no dia 8 de julho . Os portões de acesso serão fechados 30 minutos antes do início dos testes.

COMO SERÁ O TAF

Para o TAF, serão convocados 260 candidatos da ampla concorrência, 20 pessoas autodeclaradas com deficiência (PcD) e 120 autodeclaradas negras / indígenas.

O exame contará com: