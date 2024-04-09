Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sai edital de concurso com 100 vagas para Guarda Municipal de Vitória
Ensino médio

Sai edital de concurso com 100 vagas para Guarda Municipal de Vitória

Remuneração pode chegar a R$ 6.174,69, somando o subsídio de RS 3.967,40; escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); auxílio-alimentação de R$ 660, além de auxílio-fardamento (anual) de R$ 1.800

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 12:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 abr 2024 às 12:49
Guarda Municipal de Vitória tem esquema montado para o trânsito durante o Carnaval
Guarda Municipal de Vitória vai ganhar reforço de novos agentes Crédito: Divulgação / GMV
A Prefeitura de Vitória publicou nesta terça-feira (9) o edital de abertura do concurso público para Guarda Municipal. A oferta é de 100 vagas imediatas para agentes, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão atuar na segurança ostensiva e viária da cidade.
Do total de oportunidades, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência e 30% para negros e indígneas. Para participar, é necessário ter o ensino médio, no máximo 30 anos e atender aos requisito altura, sendo, no mínimo, l,60m para mulheres e l,65m para homens.
A remuneração pode chegar a R$ 6.174,69, somando o subsídio de RS 3.967,40; escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); auxílio-alimentação de R$ 660, além de auxílio-fardamento (anual) de R$ 1.800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 15 de abril até as 16 horas de 20 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do processo seletivo. 
Sai edital de concurso com 100 vagas para Guarda Municipal de Vitória
A taxa de participação é de R$ 90. Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); membros de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal; e que não tiverem utilizado da isenção previstaem lei mais de três vezes no exercício corrente. Os benefícios podem ser solicitados no período de 15 a 19 de abril.
O concurso contará com as seguintes etapas:
  • Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 
  • Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório; 
  • Investigação Social e Comportamental, de caráter eliminatório; 
  • Avaliação Psicotécnica, de caráter eliminatório; 
  • Exame Médico, de caráter eliminatório; 
  • Perícia Médica – para candidatos PcDs; 
  • Heteroidentificação – para candidatos negros/indígenas; 
  • Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório.
QUANDO SERÁ A PROVA DO CONCURSO DA GUARDA
A prova objetiva será aplicada no dia 14 de julho, das 13 às 16h30, em Vitória.
O exame será dividido em dois módulos, um de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Noções de Informática) e conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Legislação).
Os locais de realização dos testes serão divulgados no dia 8 de julho . Os portões de acesso serão fechados 30 minutos antes do início dos testes.
COMO SERÁ O TAF
Para o TAF, serão convocados 260 candidatos da ampla concorrência, 20 pessoas autodeclaradas com deficiência (PcD) e 120 autodeclaradas negras / indígenas.
O exame contará com:
  • Flexão de barra fixa
  • Flexão abdominal
  • Teste de corrida de 12 minutos 
  • Teste de corrida de 50 metros

LEIA MAIS 

Enem dos Concursos: veja o total de inscritos em cada cidade do ES

De Banestes a prefeituras do ES: 33 mil vagas em 212 concursos e seleções

ES vai abrir concurso para mil policiais civis para reforçar investigação

Concurso da Caixa prorroga prazo para pagamento da taxa de inscrição

Marinha abre concurso com 61 vagas para oficiais; veja as áreas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados