Órgãos federais têm até dia 31 para encaminhar pedido de concurso

Órgãos do
têm até o dia 31 de maio para encaminhar ao
os pedidos para abertura de vagas por meio de
. Todas demandas serão avaliadas pelo Ministério da Economia. Ainda de acordo com o documento, em alguns casos, os pedidos serão submetidos à apreciação da Casa Civil da Presidência da República.
Só para lembrar, no dia 1º de junho entra em vigor o Decreto nº 9.739, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabelece regras sobre autorização de novos concursos da União. O prazo de 31 de maio está definido no decreto.
A expectativa é que peçam concursos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Receita Federal.
Depois de analisar todos os pedidos, o Ministério da Economia pode ou não autorizar as novas contratações. A prioridade do governo de Jair Bolsonaro são as áreas de segurança pública e fiscalização.
INSS
O último pedido, que está em análise no Ministério da Economia, foi para preencher 7.888 vagas, além da convocação de 2.580 aprovados do processo seletivo de 2015. O MPF recomendou, em abril, que a seleção fosse autorizada. O pedido para novo certame deve ser renovado. O salário pode chegar a R$ 12,6 mil.
PF e PRF
A área de segurança está entre as prioridades da área do governo de Bolsonaro. As duas corporações têm concursos recentes, mas ainda precisam repor o quadro de pessoal. O pedido de novo processo seletivo deve ser protocolado em breve. O salário pode chegar a R$ 22 mil.
Depen
O Departamento vive grave crise de necessidade de pessoal. A intenção do órgão é reforçar o quadro de agentes penitenciários.
IBGE
O pedido feito em 2017 foi arquivado pelo Ministério do Planejamento. No final de 2018, houve uma nova solicitação. O número de vagas pedidas deve ser em torno de 1.800. O salário pode chegar a R$ 8,2 mil.
Anvisa
Também confirmou que vai pedir concurso. O déficit de pessoal gera em torno de 85 servidores. A remuneração chega a R$ 13,8 mil.
Ibama
A expectativa é que o órgão solicite 1.888 vagas, em cargos de níveis médio e superior. O salário no órgão pode chegar a R$ 9,3 mil.
Receita Federal
A última solicitação foi feita em 2017 e o pedido foi arquivado. Foram 2.083 vagas para os cargos de analista e auditor. A remuneração é de R$ 11,6 mil a R$ 20,1 mil, respectivamente.