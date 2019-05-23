Órgãos federais têm até dia 31 para encaminhar pedido de concurso

Decreto assinado por Jair Bolsonaro estabelece normas para abertura de novos concursos Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo

Órgãos do

têm até o dia 31 de maio para encaminhar ao

os pedidos para abertura de vagas por meio de

. Todas demandas serão avaliadas pelo Ministério da Economia. Ainda de acordo com o documento, em alguns casos, os pedidos serão submetidos à apreciação da Casa Civil da Presidência da República.

Só para lembrar, no dia 1º de junho entra em vigor o Decreto nº 9.739, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro , que estabelece regras sobre autorização de novos concursos da União. O prazo de 31 de maio está definido no decreto.

Depois de analisar todos os pedidos, o Ministério da Economia pode ou não autorizar as novas contratações. A prioridade do governo de Jair Bolsonaro são as áreas de segurança pública e fiscalização.

INSS

O último pedido, que está em análise no Ministério da Economia, foi para preencher 7.888 vagas, além da convocação de 2.580 aprovados do processo seletivo de 2015. O MPF recomendou, em abril, que a seleção fosse autorizada . O pedido para novo certame deve ser renovado. O salário pode chegar a R$ 12,6 mil.

PF e PRF

A área de segurança está entre as prioridades da área do governo de Bolsonaro. As duas corporações têm concursos recentes, mas ainda precisam repor o quadro de pessoal. O pedido de novo processo seletivo deve ser protocolado em breve. O salário pode chegar a R$ 22 mil.

Depen

O Departamento vive grave crise de necessidade de pessoal. A intenção do órgão é reforçar o quadro de agentes penitenciários.

IBGE

O pedido feito em 2017 foi arquivado pelo Ministério do Planejamento. No final de 2018, houve uma nova solicitação. O número de vagas pedidas deve ser em torno de 1.800. O salário pode chegar a R$ 8,2 mil.

Anvisa

Também confirmou que vai pedir concurso. O déficit de pessoal gera em torno de 85 servidores. A remuneração chega a R$ 13,8 mil.

Ibama

A expectativa é que o órgão solicite 1.888 vagas, em cargos de níveis médio e superior. O salário no órgão pode chegar a R$ 9,3 mil.

Receita Federal