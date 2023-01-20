Receita Federal prorroga prazo de inscrição para concurso com 699 vagas

Prédio da Receita Federal na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Receita Federal prorrogou as inscrição do concurso público que oferece 699 vagas. Com isso, os interessados têm até o dia 25 de janeiro para garantir a participação no processo seletivo. O atendimento é feito no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . O prazo anterior terminava em 19 de janeiro.

A taxa de participação é de R$ 115 para o cargo de analista e R$ 210 para a carreira de auditor. O pagamento deve ser feito até 26 de janeiro de 2023.

O processo seletivo oferece 230 postos para auditor e 469 para analista. Todas as oportunidades pedem o nível superior de escolaridade. A remuneração é de R$ 21.029,09 para auditor e R$11.684,39 para analista. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 458.

Outra alteração foi na data de divulgação dos candidatos que concorrem nas vagas para negros e pessoa com deficiência, que passou para 8 de fevereiro.

As provas serão aplicadas em 19 de março, em todas as capitais. Os exames ocorrerão em dois momentos:

Manhã: provas de Conhecimentos Básicos, de 8h às 12h30;

provas de Conhecimentos Básicos, de 8h às 12h30; Tarde: provas de Conhecimentos Específicos e prova discursiva, de 15h às 19h30.



A primeira etapa será realizada em todas as capitais, com exceção da pesquisa de vida pregressa, que será online. A consulta dos locais dos testes estará liberada no dia 13 de março.

O concurso também terá pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. A capacitação ocorrerá de forma on-line, seguida de prova presencial realizada em até cinco polos: Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).