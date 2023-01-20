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Receita Federal prorroga prazo de inscrição para concurso com 699 vagas

Candidatos têm mais tempo para garantir participação no processos seletivo; provas objetivas serão aplicadas em todas as capitais no dia 19 de março

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 10:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jan 2023 às 10:47
Prédio da Receita Federal na Avenida Beira-Mar, em Vitória
Prédio da Receita Federal na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Receita Federal prorrogou as inscrição do concurso público que oferece 699 vagas. Com isso, os interessados têm até o dia 25 de janeiro para garantir a participação no processo seletivo. O atendimento é feito no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  O prazo anterior terminava em 19 de janeiro.
A taxa de participação é de R$ 115 para o cargo de analista e R$ 210 para a carreira de auditor. O pagamento deve ser feito até 26 de janeiro de 2023.
O processo seletivo oferece 230 postos para auditor e 469 para analista. Todas as oportunidades pedem o nível superior de escolaridade. A remuneração é de R$ 21.029,09 para auditor e R$11.684,39 para analista. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 458.
Outra alteração foi na data de divulgação dos candidatos que concorrem nas vagas para negros e pessoa com deficiência, que passou para 8 de fevereiro.
As provas serão aplicadas em 19 de março, em todas as capitais. Os exames ocorrerão em dois momentos:
  • Manhã: provas de Conhecimentos Básicos, de 8h às 12h30;
  • Tarde: provas de Conhecimentos Específicos e prova discursiva, de 15h às 19h30.
A primeira etapa será realizada em todas as capitais, com exceção da pesquisa de vida pregressa, que será online. A consulta dos locais dos testes estará liberada no dia 13 de março.
O concurso também terá pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. A capacitação ocorrerá de forma on-line, seguida de prova presencial realizada em até cinco polos: Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).
A seleção terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Receita Federal, conforme estabelece o edital.

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