Receita Federal abre seleção para peritos no Porto de Vitória

A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo público para o credenciamento de peritos autônomos. A oferta é de 36 vagas. Para participar, é necessário ter o nível superior, ou técnico de nível médio para área de mensuração de granéis.
É necessário ainda ter dois anos de experiência de no mínimo dois anos na área pretendida, ter inscrição como contribuinte de ISS junto à prefeitura onde tenha formalizado seu cadastro de autônomo, entre outros requisitos.
Os profissionais vão prestar serviço de perícia para a identificação e quantificação de mercadorias importadas ou a exportar e para a emissão de laudos e pareceres técnicos sobre o estado e o valor residual de bens. A atuação será sem vínculo contratual ou empregatício com a Receita Federal.
As inscrições podem ser feitas de 25 de setembro até as 23h59 do dia 4de outubro, por meio do formulário.
A seleção tem a validade de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
Confira as vagas
- Mensuração de granéis (10)
- Alimentos (3)
- Computação e informática (3)
- Elétrica (3)
- Eletrônica e telecomunicações (4)
- Mecânica (4)
- Metalurgia (3)
- Química (3)
- Têxteis (3)