Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Receita Federal abre seleção para peritos no Porto de Vitória
36 vagas

Receita Federal abre seleção para peritos no Porto de Vitória

Os profissionais vão prestar serviço de perícia para a identificação e quantificação de mercadorias importadas ou a exportar e para a emissão de laudos e pareceres técnicos sobre o estado e o valor residual de bens

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 15:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 set 2024 às 15:14
Porto de Vitória faz 118 anos
Profissionais vão prestar serviço de assistência técnica no Porto de Vitória Crédito: Divulgação
A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo público para o credenciamento de peritos autônomos. A oferta é de 36 vagas. Para participar, é necessário ter o nível superior, ou técnico de nível médio para área de mensuração de granéis.
É necessário ainda ter dois anos de experiência de no mínimo dois anos na área pretendida, ter inscrição como contribuinte de ISS junto à prefeitura onde tenha formalizado seu cadastro de autônomo, entre outros requisitos.
Os profissionais vão prestar serviço de perícia para a identificação e quantificação de mercadorias importadas ou a exportar e para a emissão de laudos e pareceres técnicos sobre o estado e o valor residual de bens. A atuação será sem vínculo contratual ou empregatício com a Receita Federal.
As inscrições podem ser feitas de 25 de setembro até as 23h59 do dia 4de outubro, por meio do formulário
A seleção tem a validade de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
Clique aqui para ler o edital

Confira as vagas

  • Mensuração de granéis (10)
  • Alimentos (3)
  • Computação e informática (3)
  • Elétrica (3)
  • Eletrônica e telecomunicações (4)
  • Mecânica (4)
  • Metalurgia (3)
  • Química (3)
  • Têxteis (3)

LEIA MAIS

Veja como se preparar para o novo concurso do Banco do Brasil

13 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

Tribunais do ES, Iema e Dataprev: mais de 27 mil vagas em concursos e seleções

Nove concursos públicos federais para quem tem o ensino médio

Veja quais os concursos federais devem ser abertos até 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados