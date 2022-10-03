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Quase 30 mil vagas abertas em 206 concursos e seleções pelo país

Há oportunidades para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras; confira a lista completa

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 14:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 out 2022 às 14:40
Data: 15/01/2020 - ES - Vitória - Tribunal de Contas do Estador do Espírito Santo - Editoria: Política - Fernando Madeira - GZ
Tribunal de Contas do ES tem vagas para quem tem nível superior Crédito: Fernando Madeira
O mês de outubro começa com quase 30 mil vagas abertas em 206 concursos públicos e processos seletivos pelo país. Os postos disponíveis nesta segunda-feira (3) são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar como servidores efetivos ou temporários.
As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras. A lista completa pode ser conferida abaixo. 
O maior salário é de R$ 33,6 mil e é pago nos certames do Ministério Público Federal e no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. São 13 e 6 oportunidades, respectivamente. O prazo para se inscrever na Procuradoria da República vai até 19 de outubro, enquanto que da Justiça no dia 11 de outubro.
As inscrições para o concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terminam nesta segunda-feira (3). O processo seletivo tem como objetivo preencher 1.000 vagas para técnico do seguro social, que exige apenas o ensino médio. A remuneração é de R$ 5.905.
No Espírito Santo, o Tribunal de Contas lançou edital com 20 vagas para auditor de controle externo. Os candidatos precisam ter o nível superior. Neste caso, os candidatos podem se inscrever até 12 de dezembro.
Também está aberto o concurso do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região). O prazo segue até 24 de outubro de 2022. O certame vai preencher cadastro de reserva e os salários variam de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.

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