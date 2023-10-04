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16 vagas

Provas do concurso da Câmara de Vitória estão previstas para janeiro

Salários variam de R$ 2.008,95 até R$ 4.906,27, para carga horária de 30 ou 40 horas; nome da empresa organizadora deve ser definido nos próximos dias

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 17:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2023 às 17:13
As provas do concurso público da Câmara de Vitória estão previstas para serem aplicadas em janeiro. Até o final do mês, a comissão organizadora deve definir o nome da empresa que vai ficar responsável pelo certame. Com essa definição, a expectativa é de que o edital seja divulgado em novembro.
A informação foi dada pelo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos) durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (4).
A oferta será de 16 vagas, distribuídas por cargos de médio e superior. Os salários variam de R$ 2.008,95 até R$ 4.906,27, para carga horária de 30 ou 40 horas. A carreira de procurador oferece ainda um acréscimo de 40% de representação judicial.
Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória prepara concurso para efetivos Crédito: Fernando Madeira
Provas do concurso da Câmara de Vitória estão previstas para janeiro
O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.

Veja os cargos

  • Assistente Administrativo
  • Vagas: 6  
  • Salário 30 horas: R$ 2.008,95
  • Salário 40 horas: R$ 2.678,61
  • Técnico em Tecnologia da Informação
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 2.671,21
  • Salário 40 horas: R$ 3.561,61
  • Auditor Interno
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista em Tecnologia da Informação
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Administração
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Contador
  • Vagas: 2
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Comunicação
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Consultor Legislativo - Bacharel em Direito
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Procurador Legislativo
  • Vagas: 2  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27

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