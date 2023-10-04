As provas do concurso público da Câmara de Vitória estão previstas para serem aplicadas em janeiro. Até o final do mês, a comissão organizadora deve definir o nome da empresa que vai ficar responsável pelo certame. Com essa definição, a expectativa é de que o edital seja divulgado em novembro.
A informação foi dada pelo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos) durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (4).
A oferta será de 16 vagas, distribuídas por cargos de médio e superior. Os salários variam de R$ 2.008,95 até R$ 4.906,27, para carga horária de 30 ou 40 horas. A carreira de procurador oferece ainda um acréscimo de 40% de representação judicial.
Provas do concurso da Câmara de Vitória estão previstas para janeiro
O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.
Veja os cargos
- Assistente Administrativo
- Vagas: 6
- Salário 30 horas: R$ 2.008,95
- Salário 40 horas: R$ 2.678,61
- Técnico em Tecnologia da Informação
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 2.671,21
- Salário 40 horas: R$ 3.561,61
- Auditor Interno
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista em Tecnologia da Informação
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista Legislativo - Administração
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista Legislativo - Contador
- Vagas: 2
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista Legislativo - Comunicação
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Consultor Legislativo - Bacharel em Direito
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Procurador Legislativo
- Vagas: 2
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27