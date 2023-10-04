Provas do concurso da Câmara de Vitória estão previstas para janeiro

As provas do concurso público da Câmara de Vitória estão previstas para serem aplicadas em janeiro. Até o final do mês, a comissão organizadora deve definir o nome da empresa que vai ficar responsável pelo certame. Com essa definição, a expectativa é de que o edital seja divulgado em novembro.

A informação foi dada pelo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos) durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (4).

A oferta será de 16 vagas, distribuídas por cargos de médio e superior. Os salários variam de R$ 2.008,95 até R$ 4.906,27, para carga horária de 30 ou 40 horas. A carreira de procurador oferece ainda um acréscimo de 40% de representação judicial.

Câmara Municipal de Vitória prepara concurso para efetivos Crédito: Fernando Madeira

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O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.

Veja os cargos

Assistente Administrativo

Vagas: 6

6 Salário 30 horas: R$ 2.008,95

R$ 2.008,95 Salário 40 horas: R$ 2.678,61

Técnico em Tecnologia da Informação

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 2.671,21

R$ 2.671,21 Salário 40 horas: R$ 3.561,61

Auditor Interno

Vagas : 1

: 1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista em Tecnologia da Informação

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista Legislativo - Administração

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista Legislativo - Contador

Vagas: 2

2 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista Legislativo - Comunicação

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Consultor Legislativo - Bacharel em Direito

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27