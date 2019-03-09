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Oportunidade

Processo seletivo para unidades de saúde prisionais do ES

Os salários variam de R$ 1.421,50 a R$ 2.946,45 e são ofertadas 14 vagas

Publicado em 08 de Março de 2019 às 22:04

Publicado em 

08 mar 2019 às 22:04
Entre as vagas estão enfermeiro plantonista e diarista Crédito: FreePic
O Instituto Vida e Saúde (Invisa), em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realiza processo seletivo para as Unidades de Saúde Prisionais do Estado. As oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico e superior. As vagas são para trabalhar nas unidades Norte e Sul do Estado. Os salários variam de R$ 1.421,50 a R$ 2.946,45. 
Os cargos oferecidos são auxiliar administrativo diarista, enfermeiro diarista, farmacêutico diarista, técnico de enfermagem diarista, terapeuta ocupacional e enfermeiro platonista. Ao todo, são 14 vagas.
INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, os interessados devem portar documentos que comprovem a formação e experiência profissional, documentos e currículo. Confira outras informações, como documentos, salários por cargos e por região no edital. 
Endereço: Escritório do Invisa (Edifício Jusmar, nº 35, salas 1117 e 1118, Centro - Vitória/ES). As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (12), de 9h às 12h. 
 

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