Processo seletivo para unidades de saúde prisionais do ES

O Instituto Vida e Saúde (Invisa), em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realiza processo seletivo para as Unidades de Saúde Prisionais do Estado. As oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico e superior. As vagas são para trabalhar nas unidades Norte e Sul do Estado. Os salários variam de R$ 1.421,50 a R$ 2.946,45.