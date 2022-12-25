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Ano novo, carreira nova

Prepare-se! Abertos 216 concursos com mais de 16 mil vagas no país

No Espírito Santo, destaques ficam por conta dos concursos do Banestes, Tribunal de Contas, Iema, Incaper, Ufes, entre outros. Confira a lista completa

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 18:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 dez 2022 às 18:57
O médico havia recorrido da primeira condenação do Tribunal de Contas, no ano passado
Concurso para conselheiro do Tribunal de Contas do ES tem inscrições até 5 de janeiro Crédito: Arquivo/AG
Quem sonha com a carreira pública pode conseguir isso em 2023. A última semana de 2022 tem mais de 16,5 mil vagas abertas em 216 concursos públicos e processos seletivos em todo o país.
As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade que podem disputar cargos efetivos e temporários. Os selecionados vão trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos.
O Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará são os órgãos que oferecem o maior salário, chegando a R$ 33.689. As inscrições para a instituição capixaba segue até o dia 5 de janeiro, enquanto que a do paraense vai até 16 de janeiro de 2023.
Estão abertas até 19 de janeiro as inscrições para o concurso da Receita Federal. A oferta é de 699 vagas, sendo 469 postos para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. O salário pode chegar a R$ 21 mil.
No Espírito Santo, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES) anunciou a abertura de inscrições para o processo seletivo que tem como objetivo preencher oito vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e técnico. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 3.500. Os interessados podem se inscrever até 23 de janeiro de 2023.
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com inscrições abertas para o concurso que visa formar cadastro de reserva para o próprio banco, Banestes Corretora e Banestes Seguros. A remuneração mensal varia de R$ 3.652,05 a R$ 3.960,13. As inscrições seguem até 13 de janeiro.

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