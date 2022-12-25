Prepare-se! Abertos 216 concursos com mais de 16 mil vagas no país

Concurso para conselheiro do Tribunal de Contas do ES tem inscrições até 5 de janeiro Crédito: Arquivo/AG

Quem sonha com a carreira pública pode conseguir isso em 2023. A última semana de 2022 tem mais de 16,5 mil vagas abertas em 216 concursos públicos e processos seletivos em todo o país.

As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade que podem disputar cargos efetivos e temporários. Os selecionados vão trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos.

O Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará são os órgãos que oferecem o maior salário, chegando a R$ 33.689. As inscrições para a instituição capixaba segue até o dia 5 de janeiro, enquanto que a do paraense vai até 16 de janeiro de 2023.

Estão abertas até 19 de janeiro as inscrições para o concurso da Receita Federal. A oferta é de 699 vagas, sendo 469 postos para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. O salário pode chegar a R$ 21 mil.

No Espírito Santo, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES) anunciou a abertura de inscrições para o processo seletivo que tem como objetivo preencher oito vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e técnico. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 3.500. Os interessados podem se inscrever até 23 de janeiro de 2023.