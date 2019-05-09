Prefeituras no ES abrem concursos com salários de até R$ 9 mil

Prefeitura de Marechal Floriano abriu seleção para contratar temporários Crédito: Divulgação / Prefeitura de Marechal Floriano

Cinco prefeituras no Espírito Santo estão com inscrições abertas a contratação de servidores. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração chega até R$ 9 mil.

Das seleções em aberto, a Prefeitura de Aracruz está com quase 250 oportunidades para servidores efetivos. As inscrições seguem até o dia 9 de junho.

Já para as prefeituras de São Roque do Canaã, Castelo, Marechal Floriano e Santa Teresa os processos seletivos visam contratar profissionais temporários. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e locais das inscrições.

Your browser does not support the audio element. Prefeituras no ES abrem concursos com salários de até 9 mil reais

PREFEITURA DE ARACRUZ

Concurso aberto para preencher quase 250 vagas na área da Saúde.

Cargos: nível superior são para Médicos, Dentista, Médico Veterinário, Terapeuta Ocupacional, Acupunturista, Assistente Social, Biólogo, Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro Auditor, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo. Para o nível Ensino Médio/Técnico são para Agente Administrativo de Saúde, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização, Técnico de Laboratório, Técnico em Saúde Bucal. Para o Ensino Médio as vagas disponíveis são para o cargo de Oficial de Controle Animal e para o Ensino Fundamental para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal.

Remuneração: variam de R$ 835,58 a R$ 1.947,94 ao mês.

Inscrições: Até 9 de junho de 2019, no site Até 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br ou no de Posto de Atendimento na sede da prefeitura, que fica na Av. Morobá, 20 - Bairro: Conjunto Morobá, Aracruz, das 12h às 15h e das 15h15 às 18h.

Taxa: R$ 81,50 para ensino superior, R$ 64,50 para ensino médio e técnico e de R$ 41,50 para ensino fundamental.

SÃO ROQUE DO CANAÃ

Processo seletivo aberto para a formação de cadastro de reserva na área da Educação.

Cargos: para professores, pedagogos e inspetor escolar.

Remuneração: variam de R$1.637,64 a R$ 2.621,92.

Inscrições: no Protocolo Geral, que fica no prédio da prefeitura, Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã. O atendimento ocorre de 9 a 13 de maio de 2019, das 8h às 11h e das 12h às 16h.

PREFEITURA DE CASTELO

Processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde.

Cargo: médico clínico geral - ESF (1).

Remuneração: R$ 9.565,89.

Inscrições: serão realizadas no período de 13 a 17 de maio de 2019, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Centro, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, 37, Centro, Castelo.

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

Processo seletivo simplificado para preencher seis vagas.

Cargos: Auxiliar de saúde bucal (1), técnico em laboratório (1), técnico enfermagem, técnico em enfermagem ESF (1), fiscal em vigilância sanitária (2), farmacêutico (1), fisioterapeuta, enfermeiro ESF, enfermeiro, fonoaudiólogo e assistente social.

Remuneração: varia de R$ 690,80 a R$ 3.200,00.

Inscrições: apenas no dia 9 de maio de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 17h, no Auditório da secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Belarmino Pinto, s/n, Centro.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Oportunidades para profissional que tenha ensino fundamental incompleto até a 4ª série.

Cargo: trabalhador braçal

Remuneração: R$ 734,24.

Inscrições: dias 13 a 17 de maio de 2019, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 466, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Oportunidade para formação de cadastro de reserva para profissionais de ensino médio.

Cargo: Fiscal de vigilância sanitária.

Inscrições: até 10 de maio de 2019, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na rua Darly Nerty Vervloet, 446, no centro de Santa Teresa, das 08h às 11h e das 12h30 às 15h30.