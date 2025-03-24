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Oportunidades

Prefeituras e Tribunal: 14 concursos e seleções abertos no ES

As chances são para diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades para professores, médico, psicólogos, assistente social, contador, merendeiro, entre outras funções

Publicado em 24 de Março de 2025 às 16:07

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

24 mar 2025 às 16:07
Prefeitura de Mimoso do Sul tem edital com vagas para professores da educação infantil e ensino fundamental Crédito: Freepik
Ao menos 14 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo. Os editais têm como objetivo contratar profissionais em vagas efetivas e também para cadastro de reserva. As chances são para diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades para professores, médico, psicólogos, assistente social, contador, merendeiro, entre outras funções. Os salários chegam a R$ 12.607.
Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem concurso público com 150 vagas para outorga de delegações de notas e de registro (cartórios). Dentre as oportunidades, 100 são para ingresso por provimento e 50 para remoção. Para concorrer às vagas é preciso ter curso superior em Direito e ter 10 anos de experiência em serviço notarial ou de registro.
As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio. O concurso possui 20% das vagas para pessoas negras, 10% para Pessoas com Deficiência (PCD) e 5% para indígenas.
A Prefeitura de Marechal Floriano tem edital aberto com 277 vagas para os cargos de nutricionista, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, psicólogo, supervisor escolar, vigia, merendeira, e outras chances. A remuneração varia entre R$ 1.144 a R$ 2.229. Além do salário, os aprovados vão receber vale-alimentação no valor de R$ 300,00.
Prefeituras e Tribunal: 14 concursos e seleções abertos no ES
Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 10 de abril. O edital possui reserva de vagas para negros (17%), indígenas (3%) e pessoas com deficiência (PCD) (5%).
A Prefeitura de Mimoso do Sul tem 46 vagas com oportunidades para diferentes profissões. As chances são para bombeiro hidráulico, fonoaudiólogo, técnico em enfermagem, contador assistente social, engenheiro civil e outras oportunidades. A remuneração varia entre R$ 1.518 a R$ 4.116. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (28).
O edital também conta com reserva de vagas, sendo 10% para pessoas negras, 3% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

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