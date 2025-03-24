Prefeituras e Tribunal: 14 concursos e seleções abertos no ES

Prefeitura de Mimoso do Sul tem edital com vagas para professores da educação infantil e ensino fundamental Crédito: Freepik

Ao menos 14 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo . Os editais têm como objetivo contratar profissionais em vagas efetivas e também para cadastro de reserva. As chances são para diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades para professores, médico, psicólogos, assistente social, contador, merendeiro, entre outras funções. Os salários chegam a R$ 12.607.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem concurso público com 150 vagas para outorga de delegações de notas e de registro (cartórios). Dentre as oportunidades, 100 são para ingresso por provimento e 50 para remoção. Para concorrer às vagas é preciso ter curso superior em Direito e ter 10 anos de experiência em serviço notarial ou de registro.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio. O concurso possui 20% das vagas para pessoas negras, 10% para Pessoas com Deficiência (PCD) e 5% para indígenas.

A Prefeitura de Marechal Floriano tem edital aberto com 277 vagas para os cargos de nutricionista, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, psicólogo, supervisor escolar, vigia, merendeira, e outras chances. A remuneração varia entre R$ 1.144 a R$ 2.229. Além do salário, os aprovados vão receber vale-alimentação no valor de R$ 300,00.

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Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 10 de abril. O edital possui reserva de vagas para negros (17%), indígenas (3%) e pessoas com deficiência (PCD) (5%).

A Prefeitura de Mimoso do Sul tem 46 vagas com oportunidades para diferentes profissões. As chances são para bombeiro hidráulico, fonoaudiólogo, técnico em enfermagem, contador assistente social, engenheiro civil e outras oportunidades. A remuneração varia entre R$ 1.518 a R$ 4.116. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (28).