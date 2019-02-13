Prefeituras abrem processos seletivos com salário de até R$ 10 mil

Três prefeituras no Espírito Santo estão com inscrições abertas para processos seletivos simplificados. As oportunidades são para cargo de vários níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Confira as seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE IBIRAÇU

A Prefeitura de Ibiraçu alterou a data de recebimento das inscrições para o novo Processo Seletivo destinado a admissão de profissionais dos níveis Alfabetizado, Fundamental e Superior, além da formação de cadastro reserva.

Os interessados podem se inscrever somente no dia 14 de fevereiro de 2019, diretamente no Complexo Cultural Roque Peruch, que fica localizado na Avenida Conde D'Eu, Centro. O atendimento é das 8h às 15h.

A seleção oferece vagas para os cargos de Contador (1), Motorista de Veículo Pesado, Trabalhador Braçal/ Gari, Auxiliar de Serviço Multifuncional e Oficial de Obras e Serviços Públicos. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 1.803,48 ao mês.

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de profissionais para atuar no programa Estratégia Saúde da Família (ESF). As oportunidades são para o cargo de Médico Clínico Geral.

Para participar o candidato deve ter Curso Superior Completo em Medicina e Habilitação legal para exercício da profissão e ter disponibilidade para cumprir jornada de 40h semanais, com remuneração no valor de R$ 10.221,91.

As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro de 2019, das 8h30 às 10h30 e das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Lorenzo Zandonade, 843, Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante.

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana abriu processo seletivo para a contratação de servidores de nível Fundamental, Médio e Superior para atuar na Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Será formado o cadastro reserva os cargos de Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Educador Físico, Agente Cadastrador, Cuidador Social, Oficial Administrativo, Educador Social, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista.

A carga horária varia de 30h a 40h semanais e os selecionados vão receber salários que partem de R$ 998,00 e vão até R$ 1.623,91.

Os interessados podem se inscrever até 18 de fevereiro de 2019, via internet, no site da prefeitura www.viana.es.gov.br

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