Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 114 vagas

A remuneração varia de R$ 1.054,72 a R$ 3.977,83, de acordo com a escolaridade e a carga horária que varia de 24 a 40 horas semanais.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva, marcada para ser aplicada no dia 14 de abril de 2024, além de avaliação de títulos, para cargos de nível superior. Os inscritos nas funções de motorista e operador de máquina também farão exame prático nos dias 1º e 2 de junho de 2024 e de prova de títulos.