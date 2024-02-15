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Provas em abril

Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 114 vagas

Interessados podem se inscrever até 7 de março; há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 3,9 mil

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 13:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 fev 2024 às 13:31
Prefeitura de Dores do Rio Pretoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Prefeitura de Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Dores do Rio Preto, que fica na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 114 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Também haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 1.054,72 a R$ 3.977,83, de acordo com a escolaridade e a carga horária que varia de 24 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de março de 2024, no site da IBAM Concursos,  empresa responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 72 a R$ 107.
Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva, marcada para ser aplicada no dia 14 de abril de 2024, além de avaliação de títulos, para cargos de nível superior. Os inscritos nas funções de motorista e operador de máquina também farão exame prático nos dias 1º e 2 de junho de 2024 e de prova de títulos.
O prazo de validade é de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira as vagas

  • Arquiteto (1)
  • Assistente Social (3)
  • Biólogo (1)
  • Contador (1)
  • Educador Físico (1)
  • Engenheiro Agrônomo (1)
  • Engenheiro Civil (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Fiscal Ambiental (1)
  • Fisioterapeuta (3)
  • Nutricionista (1)
  • Psicólogo (4)
  • Terapeuta Ocupacional (1)
  • Agente Administrativo (3)
  • Fiscal de Obras e Postura (1)
  • Técnico em Edificações (1)
  • Técnico em Enfermagem (5)
  • Técnico em Informática (1)
  • Técnico em Saúde Bucal (3)
  • Agente de Atendimento ao Público (5)
  • Agente de Serviços Educacionais (2)
  • Auxiliar Administrativo (2)Escriturário (3)
  • Monitor de Transporte Escolar (2)
  • Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação (35)
  • Braçal (10)
  • Eletricista de Baixa e Alta Tensão (1)
  • Inseminador de Animais (1)
  • Jardineiro (1)
  • Motorista Profissional (10)
  • Operador de Máquinas (5)
  • Pedreiro (2)
  • Zelador de Cemitério (1).

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