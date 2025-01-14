Prefeitura do Sul do ES abre concurso com salário de quase R$ 6 mil

A Prefeitura de Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 32 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades estão distribuídas por dois editais e são voltadas para quem tem os níveis médio e superior. Os aprovados vão cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e escalas de 24hx72h (para o cargo de guarda civil municipal). A remuneração varia de R$ 1.525,10 a R$ 5.959,54.
As inscrições seguem até as 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2025, pelo site do Instituto Secplan, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 85 a R$ 95.
O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos para todos os cargos. Os candidatos inscritos para a função de guarda municipal terão ainda exame médico e toxicológico; Teste de Aptidão Física (TAF); avaliação psicológica; investigação social; e curso de formação.
A prova objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 23 de março de 2025.
O prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
Confira os cargos
- Fiscal administrativo de obras e posturas (1)
- Assistente social (3)
- Auditor municipal (1)
- Contador (3)
- Engenheiro civil (1)
- Fiscal da receita (1)
- Pedagogo (2)
- Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental (3)
- Professor MAMPA Educação Infantil - 25 horas (1)
- Professor MAMPA Educação Infantil - 40 horas (2)
- Professor MAMPP Pedagogo (1)
- Professor MAMPB Artes (1)
- Professor MAMPB Ciências (1)
- Professor MAMPB Educação Física (1)
- Professor MAMPB Geografia (1)
- Professor MAMPB Inglês (1)
- Professor MAMPB Língua Portuguesa (1)
- Professor MAMPB Matemática (1)
- Psicólogo (3)
- Guarda civil municipal - Masculino (2)
- Guarda civil municipal - Feminino (1)