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Níveis médio e superior

Prefeitura do Sul do ES abre concurso com salário de quase R$ 6 mil

São dois editais para a seleção de servidores de várias áreas no município de Presidente Kennedy; inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 10:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jan 2025 às 10:46
Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas/ arquivo
Prefeitura de Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 32 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
Como começar a estudar para concurso público do zero
As oportunidades estão distribuídas por dois editais e são voltadas para quem tem os níveis médio e superior. Os aprovados vão cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e escalas de 24hx72h (para o cargo de guarda civil municipal). A remuneração varia de R$ 1.525,10 a R$ 5.959,54.
As inscrições seguem até as 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2025, pelo site do Instituto Secplan, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 85 a R$ 95.
O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos para todos os cargos. Os candidatos inscritos para a função de guarda municipal terão ainda exame médico e toxicológico; Teste de Aptidão Física (TAF); avaliação psicológica; investigação social; e curso de formação.
A prova objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 23 de março de 2025.
O prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Confira os cargos

Edital nº 23/2024 
  • Fiscal administrativo de obras e posturas (1)
  • Assistente social (3)
  • Auditor municipal (1)
  • Contador (3)
  • Engenheiro civil (1)
  • Fiscal da receita (1)
  • Pedagogo (2)
  • Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental (3)
  • Professor MAMPA Educação Infantil - 25 horas (1)
  • Professor MAMPA Educação Infantil - 40 horas (2)
  • Professor MAMPP Pedagogo (1)
  • Professor MAMPB Artes (1)
  • Professor MAMPB Ciências (1)
  • Professor MAMPB Educação Física (1)
  • Professor MAMPB Geografia (1)
  • Professor MAMPB Inglês (1)
  • Professor MAMPB Língua Portuguesa (1)
  • Professor MAMPB Matemática (1)
  • Psicólogo (3)
Edital nº 24/2024 
  • Guarda civil municipal - Masculino (2)
  • Guarda civil municipal - Feminino (1)

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