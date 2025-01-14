Prefeitura do Sul do ES abre concurso com salário de quase R$ 6 mil

Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas/ arquivo

As oportunidades estão distribuídas por dois editais e são voltadas para quem tem os níveis médio e superior. Os aprovados vão cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e escalas de 24hx72h (para o cargo de guarda civil municipal). A remuneração varia de R$ 1.525,10 a R$ 5.959,54.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2025, pelo site do Instituto Secplan , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 85 a R$ 95.

O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos para todos os cargos. Os candidatos inscritos para a função de guarda municipal terão ainda exame médico e toxicológico; Teste de Aptidão Física (TAF); avaliação psicológica; investigação social; e curso de formação.

A prova objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 23 de março de 2025.

O prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Confira os cargos

Fiscal administrativo de obras e posturas (1)

Assistente social (3)

Auditor municipal (1)

Contador (3)

Engenheiro civil (1)

Fiscal da receita (1)

Pedagogo (2)

Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental (3)

Professor MAMPA Educação Infantil - 25 horas (1)

Professor MAMPA Educação Infantil - 40 horas (2)

Professor MAMPP Pedagogo (1)

Professor MAMPB Artes (1)

Professor MAMPB Ciências (1)

Professor MAMPB Educação Física (1)

Professor MAMPB Geografia (1)

Professor MAMPB Inglês (1)

Professor MAMPB Língua Portuguesa (1)

Professor MAMPB Matemática (1)

Psicólogo (3)