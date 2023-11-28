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Presidente Kennedy

Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 15 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior; interessados podem se inscrever até o dia 1° de dezembro. Veja as regras da seleção

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 14:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 nov 2023 às 14:50
Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas
A Prefeitura de Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Saúde. A seleção tem como objetivo formar cadastro reserva para profissionais de nível superior.
►Clique aqui para ler o edital. 
A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e a remuneração de R$ 2.194,09 a R$ 15 mil. Os postos são para os cargos de médico - ESF, enfermeiro - ESF, enfermeiro - vigilância em saúde, analista de produção em saúde, assistente social plantonista e auditor em saúde.
As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, das 8h às 16h, presencialmente, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, que fica na Rua Lúcio Moreira Filho, 15, Centro.
O processo seletivo contará com avaliação de títulos para todos os cargos. A validade da seleção será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

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