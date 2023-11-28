Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 15 mil

Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas

A Prefeitura de Presidente Kennedy , município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Saúde. A seleção tem como objetivo formar cadastro reserva para profissionais de nível superior.

A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e a remuneração de R$ 2.194,09 a R$ 15 mil. Os postos são para os cargos de médico - ESF, enfermeiro - ESF, enfermeiro - vigilância em saúde, analista de produção em saúde, assistente social plantonista e auditor em saúde.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, das 8h às 16h, presencialmente, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, que fica na Rua Lúcio Moreira Filho, 15, Centro.